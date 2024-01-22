Με τον πρέσβη της Ελβετίας στην Αθήνα, Στέφαν Έστερμαν, συναντήθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης. Ο κ. Καιρίδης, αφού ευχαρίστησε την κυβέρνηση της Ελβετίας για την υποστήριξη προς την Ελλάδα στην αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού, προχώρησε στην υπογραφή νέας συμφωνίας, ύψους 2,4 εκατ. ελβετικών φράγκων, για την εύρυθμη λειτουργία των ασφαλών περιοχών για ασυνόδευτους ανηλίκους, στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές σε Σάμο, Χίο, Λέρο και Κω, στο πλαίσιο του ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος συνολικού ύψους 40 εκατ. ελβετικών φράγκων.

Η συγκεκριμένη συμφωνία ξεκινά από την 1η Φεβρουαρίου 2024 και έχει ισχύ ένα έτος.

Παράλληλα, συζητήθηκε η περαιτέρω πορεία της συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας, η οποία περιλαμβάνει δράσεις ένταξης και προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την αγαστή συνεργασία τους και να προσβλέπουν στην ενίσχυσή της.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, ο γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Πάτροκλος Γεωργιάδης, ο γενικός γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, Ηρακλής Μοσκώφ, ο επικεφαλής της Ελβετικής Αποστολής, ο επικεφαλής του γραφείου Συνεισφοράς της Ελβετίας για την Ελλάδα και την Κύπρο, και ο εθνικός υπεύθυνος προγραμμάτων, Κωνσταντίνος Μουρτέζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

