Ονομαστική ψηφοφορία για την ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά τον γάμο ομοφυλοφίλων ζητά με δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, με αφορμή την κατάθεση σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, του νομοσχεδίου για το γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια.

«Η χώρα μας είναι μια δημοκρατική χώρα μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και στα παγκόσμια φόρα. Μάλιστα, ο ελληνικός λαός είναι δημοκρατικός και δίδαξε τη δημοκρατία από αρχαιοτάτων χρόνων. Καλό θα ήταν, λοιπόν, στην πλήρη ελεύθερη έκφραση της Δημοκρατίας που εμφορείται το ελληνικό κοινοβούλιο, η συγκεκριμένη ψηφοφορία να είναι ονομαστική. Με αυτόν τον τρόπο και τη δημοκρατία διασφαλίζουμε και τα συμφέροντα του Ελληνικού Λαού, κατά τον καλύτερο τρόπο» δήλωσε στον 89,5 (σταθμός της Εκκλησιας της Ελλάδος), ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα το νομοσχέδιο για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, ενώ αύριο Πέμπτη θα τεθεί σε ψηφοφορία μετά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.

Κατατέθηκε και επίσημα στη Βουλή αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για το νομοσχέδιο σχετικά με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Συγκεκριμένα, 21 βουλευτές κατέθεσαν αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας, επί της αρχής και επί του συνόλου των άρθρων του νομοσχεδίου που αφορά στο γάμο ομόφυλων ζευγαριών.

Η ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί την Πέμπτη.

Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε να διατεθούν έως και δύο ημέρες, για τη συζήτηση και ψήφιση του.

Τις προηγούμενες ημέρες, κατά την επεξεργασία του σχεδίου νόμου στις επιτροπές της Βουλής, στην οποία αποφασίστηκε να μην συμπεριληφθεί στην ακρόαση των φορέα η Εκκλησία, «ναι», επί της αρχής δήλωσαν οι εισηγητές της Νέας Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας. Κατά του νομοσχεδίου, με διαφορετική οπτική και επιχειρηματολογία, δήλωσαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Νίκη και οι Σπαρτιάτες.

