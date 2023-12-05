Νέα Αριστερά: Κατατέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής η επιστολή των 11 για συγκρότηση ΚΟ

Κατατέθηκε το μεσημέρι στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα η επιστολή των 11 βουλευτών που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ για συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Το όνομα της νέας ΚΟ θα είναι «Νέα Αριστερά».

Το όνομα και το σήμα της νέας ΚΟ παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Με σύνθημα το «πολιτική αλλιώς» και στοίχημα μία Νέα Αριστερά που θα κυβερνά για να αλλάξει την κοινωνία με βάση το δίκαιο και τη ελπίδα, η ομάδα των 11 βουλευτών που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσ χθες Τρίτη το όνομα και το αποτύπωμα της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας.

Με επικεφαλής τον Αλέξη Χαρίτση, οι «11» ανακοίνωσαν τη δημιουργία του νέου φορέα, τον οποίο χαρακτήρισαν «πρώτο βήμα», πριν από τα πολλά που θα ακολουθήσουν.

Τόσο ο κ. Χαρίτσης, όσο και οι Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Ευκλείδης Τσακαλώτος που μίλησαν στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, έδωσαν το στίγμα του νέου «εγχειρήματος», όπως το χαρακτήρισε ο επικεφαλής του, κάνοντας λόγο για ένα διαφορετικό δείγμα πολιτικής, για μία Αριστερά που θα κυβερνά και για έναν κόσμο πιο δίκαιο και ελπιδοφόρο.

Ο κ. Χαρίτσης άφησε αιχμές κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε βολές εναντίον της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και υποσχέθηκε ότι η Νέα Αριστερά θα δώσει το «παρών» στις ευρωεκλογές.

Ρόλους έχουν αναλάβει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Νάσος Ηλιόπουλος (κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι), καθώς και η Πέτη Πέρκα (γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας).

Οι 11 που συνθέτουν τη νέα ΚΟ είναι οι εξής: Έφη Αχτσιόγλου, Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Σία Αναγνωστοπούλου, Μερόπη Τζούφη, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Πέτη Πέρκα, Χουσεΐν Ζειμπέκ και Φερχάτ Οζγκιούρ.

Η επιστολή των 11

