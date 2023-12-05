Την ανάγκη στήριξης των χωρών «πρώτης γραμμής», προκειμένου να επιτελέσουν στο «ακέραιο» τον ρόλο της φύλαξης και του ελέγχου στην είσοδο της ΕΕ, υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες.

Ολόκληρη η δήλωση του Γ. Οικονόμου έχει ως εξής:

«Οι αυξημένες σε διάρκεια και ένταση κρίσεις στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, δημιουργούν τεράστιες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, που είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τα κράτη, την οικονομία, τη δημοκρατία και για τους πολίτες.

Τα συστήματα και το προσωπικό των υπηρεσιών ασφαλείας δοκιμάζονται σκληρά και χρειάζονται ενίσχυση. Ιδιαίτερα χώρες στην πρώτη γραμμή, όπως είναι η Ελλάδα, χρειάζονται ενίσχυση και στήριξη, ώστε να επιτελέσουν στο ακέραιο το ρόλο τους - της φύλαξης της πρώτης γραμμής ελέγχου πριν την είσοδο στην ΕΕ. Χωρίς την αυξημένη επαγρύπνηση στα εξωτερικά σύνορα, όλα μετά δυσκολεύουν και αυτό οφείλουμε να το έχουμε κατά νου. Επίσης, χρειάζεται αυξημένη αποφασιστικότητα στη διαχείριση των προκλήσεων ασφάλειας στο εσωτερικό της ΕΕ, ώστε να αποφύγουμε επιδείνωση και δυσάρεστες καταστάσεις».

Το Συμβούλιο αναμένεται να συζητήσει επί της έκθεσης προόδου για όλους τους νομοθετικούς φακέλους του Συμφώνου σχετικά με τη μετανάστευση και το άσυλο.

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν, επίσης, για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης. Στην ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνεται ακόμα, ο αντίκτυπος της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στην εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

