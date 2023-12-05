Τσακαλώτος για κόκκινα δάνεια: Η Νέα Αριστερά καταψήφισε το νομοσχέδιο - Πού ψηφίσαμε «παρών»

Διευκρινήσεις σχετικά με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια και το πώς ψήφισαν τα μέλη της Νέας Αριστεράς, έδωσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος με ανάρτησή του στο facebook.

Επισημαίνει ότι η Νέα Αριστερά καταψήφισε το νομοσχέδιο και διευκρινίζει σε ποιες διατάξεις ψήφισε «παρών».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Επειδή από χθες κυκλοφορούν διάφορα fake news σχετικά με την ψήφο μας για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια, ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα:

1) Η Νέα Αριστερά καταψήφισε το νομοσχέδιο. Και το καταψήφισε γιατί απέχει πολύ από τη δική μας αντίληψη για την αντιμετώπιση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους, για το οποίο έχουμε παρουσιάσει στο παρελθόν ολοκληρωμένη πρόταση. Με δίκαιες ρυθμίσεις και προστασία των δανειοληπτών και της κύριας κατοικίας. Με κανόνες διαφάνειας και ισονομία.

2) Ψηφίσαμε «παρών» μόνο στις διατάξεις που ενσωματώνουν την ευρωπαϊκή οδηγία του 2021 που βάζει κανόνες στη λειτουργία των servicers και που σύσσωμη η αντιπολίτευση το ζητούσε από το 2021. Ψηφίσαμε «παρών» γιατί η χώρα είναι υποχρεωμένη να ενσωματώνει τις οδηγίες, αλλά και γιατί κάνει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό το επιβεβαιώνουν και οι φορείς, όπως οι δικηγόροι και οι δανειολήπτες. Δεν τις υπερψηφίσαμε γιατί το βήμα αυτό είναι δειλό και δεν συνοδεύεται από συνολική αναμόρφωση του πλαισίου του ιδιωτικού χρέους. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση κινήθηκε στη λογική του πολύ λίγο, πολύ αργά. Αυτή είναι μια σωστή κριτική.

3) Ως προς τις τρεις διατάξεις της ονομαστικής ψηφοφορίας, ψηφίσαμε «παρών» γιατί είναι διατάξεις της οδηγίας. Εδώ να πούμε και ότι οι διατάξεις αυτές δεν λένε αυτά που διαβάζουμε δεξιά κι αριστερά. Ούτε αφήνουν τους servicers χωρίς εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε προβλέπουν ακατάσχετο λογαριασμό για τους servicers. Ειδικά για το τελευταίο, μεταφέρεται υποχρέωση της οδηγίας που επιβάλλει στους servicers να βάζουν τα λεφτά που εισπράττουν από τους δανειολήπτες για την αποπληρωμή των δανείων τους σε ξεχωριστό λογαριασμό που προστατεύεται. Το ακατάσχετο δεν αφορά λογαριασμούς των servicers αλλά τους λογαριασμούς που μπαίνουν τα λεφτά των δανειοληπτών. Αλλιώς θα κινδύνευαν από κατασχέσεις για χρέη του servicer. Αυτό θέλαμε;;

Η Νέα Αριστερά ήρθε για να δώσει τις μάχες απέναντι στην κυβέρνησης της δεξιάς και να αγωνιστεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Ο εγκλωβισμός σε συζητήσεις εντυπώσεων, και μάλιστα εσφαλμένων, δεν μας αφορά. Και δεν αφορά και κανέναν.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.