Την εξαίρεση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας ,Ζωής Κωνσταντοπούλου, από την εξεταστική επιτροπή για τη «διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών», στη βάση σχετικής γνωμοδότησης του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, αποφάσισαν τα μέλη της συγκεκριμένης επιτροπής.

Υπέρ της εξαίρεσης της κυρίας Κωνσταντοπούλου τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενώ τα υπόλοιπα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ψήφισαν κατά. Τ

ο αίτημα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βασίλη Κόκκαλη, να εξαιρεθεί και ο βουλευτής της ΝΔ, Αθανάσιος Πλεύρης ως δυνητικά υπόλογος σε αδικήματα που αφορούν το δυστύχημα των Τεμπών, θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο είχε γνωματεύσει ότι «όποιος άσκησε καθήκοντα συνηγόρου υπεράσπισης ή υποστήριξης της κατηγορίας ή κατέθεσε ως μάρτυρας, δεν μπορεί να ασκήσει καθήκοντα δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού στην αυτή υπόθεση και, επομένως δεν μπορεί να είναι μέλος της».

Η γνώμη αυτή διατυπώθηκε μετά από ερώτημα, διά μέσου του προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα, του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής Δημήτρη Μαρκόπουλου, για ενδεχόμενο κώλυμα της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, ότι τίθεται θέμα αποκλεισμού από το να εκτελεί ανακριτικά καθήκοντα ως μέλος της επιτροπής, όποιος είναι συνήγορος κατηγορουμένου ή του υποστηρίζοντος την κατηγορία στην ίδια υπόθεση.

