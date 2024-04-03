Κατατέθηκε από τη Νέα Αριστερά, η τροπολογία του κόμματος για τη νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία.

Η τροπολογία κατατέθηκε σήμερα στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την τροπολογία, ο όρος «γυναικοκτονία» εισάγεται ως επιβαρυντική περίσταση στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας (ΠΚ 299).

Στην τροπολογία σημειώνεται ότι η κατονομασία της πράξης θα της αποδώσει μια σημασία που περικλείει εννοιολογικά όλες τις σημαίνουσες κοινωνιολογικές και έμφυλες διαστάσεις μαζί με την προσβολή του απόλυτου δικαιώματος στη ζωή.

Επισημαίνεται επίσης, ότι η ανθρωποκτονία τιμωρείται μεν με ισόβια κάθειρξη, αλλά η τυποποίηση της γυναικοκτονίας, όπως αυτή προκύπτει από τις περιστάσεις πριν και κατά την τέλεση του αδικήματος, ως επιβαρυντική περίσταση στο έγκλημα της ανθρωποκτονίας αποκλείει την αναγνώριση ελαφρυντικών κατά την επιμέτρηση της ποινής.

