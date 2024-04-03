

Το 15ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθεί στις 5, 6 και 7 Απριλίου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Το συνέδριο με επετειακό χαρακτήρα, καθώς φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.



Την Παρασκευή 5 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη.



Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Γιάννης Πλακιωτάκης.



Το Σάββατο 6 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Σμυρλή και του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Σταύρου Καλαφάτη.



Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα απευθύνουν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.



Παράλληλα, τη δεύτερη μέρα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις των συνέδρων σε τέσσερις θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι: «50 Χρόνια ΝΔ: Οι ιδέες και οι άνθρωποι», «50 Χρόνια ΝΔ: Για μια ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη», «50 Χρόνια ΝΔ: Για ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο» και «50 Χρόνια ΝΔ: Μεγαλώνει γιατί εξελίσσεται».



Την Κυριακή 7 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες της Γραμματέως της Πολιτικής Επιτροπής Μαρίας Συρεγγέλα, του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Γιάννη Πλακιωτάκη, του Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και της υποψήφιας του ΕΛΚ για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen.



Πριν τη λήξη των εργασιών, θα απευθύνει ομιλία προς το σώμα των συνέδρων ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.



Στο Συνέδριο θα υπάρχουν περίπτερα ξένων Ιδρυμάτων που έχουν διαχρονική συνεργασία με την ΝΔ (Konrad-Adenauer, Wilfried Martens, Hanns Seidel) καθώς και του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (ΙΔΚΚ), ενώ θα λειτουργεί και έκθεση φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού στην οποία θα αποτυπώνεται η διαδρομή της Παράταξης στα 50 χρόνια της ιστορίας της.

