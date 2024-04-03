Ενημέρωση για τα ζητήματα των παρακολουθήσεων και της διαρροής απόρρητων προσωπικών δεδομένων εκλογέων του εξωτερικού ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, σε συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνο Μενουδάκο.

Ο κ. Κασσελάκης τόνισε, ως προς τη δεύτερη υπόθεση, ότι ζήτησε «να διευρυνθεί η έρευνα για πιθανές άλλες διαρροές από τα ίδια κέντρα εντός του υπουργείου Εσωτερικών». «Πρέπει να ξέρουμε αυτά τα δεδομένα των εκλογέων του εξωτερικού ποιος τα διέρρευσε και πού αλλού έχουν διαρρεύσει», σημείωσε.

Ειδικότερα, σε δηλώσεις του μετά από τη συνάντηση ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ότι είχαν μια εξαιρετική συνάντηση με τον κ. Μενουδάκο. «Ζητήσαμε ενημέρωση για δυο σημαντικά ζητήματα: το πρώτο είναι το παράνομο κακόβουλο λογισμικό, το Predator, οι 93 στόχοι τους οποίους παρέδωσε στην Εισαγγελία και αναμένουμε ακόμα μετά από πολλούς μήνες κάποια απάντηση κι ότι αν συμπίπτουν με τις υποκλοπές από την ΕΥΠ και το Μέγαρο Μαξίμου». Δεύτερον, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «συζητήσαμε για τη διαρροή απόρρητων προσωπικών δεδομένων για τους εκλογείς του εξωτερικού κι απ' ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχει μια έρευνα που γίνεται διεξοδικά. Ζητήσαμε να χυθεί άπλετο φως, να διευρυνθεί η έρευνα για πιθανές άλλες διαρροές από τα ίδια κέντρα εντός του υπουργείου Εσωτερικών, διότι έχουμε πλέον την ομολογία και από τον εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ-κυβέρνησης, αλλά και από την κ. Ασημακοπούλου ότι αυτά τα δεδομένα ήταν στη διάθεση τους για κομματικούς σκοπούς μετά την υπηρεσιακή κυβέρνηση, για 7 μήνες, μέχρι τον Ιανουάριο του 2024».

«'Αρα», υπογράμμισε ο κ. Κασσελάκης, «πρέπει να ξέρουμε αυτά τα δεδομένα των εκλογέων του εξωτερικού ποιος τα διέρρευσε και πού αλλού έχουν διαρρεύσει, να γίνει μια ενδελεχής έρευνα στο υπουργείο Εσωτερικών και όπως πάντα εμείς είμαστε υπέρ της θεσμικής θωράκισης».

Στη συνάντηση τον κ. Κασσελάκη συνόδευαν ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος και ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλης Καπνισάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.