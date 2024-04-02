ΣΥΡΙΖΑ: 22 βουλευτές καταθέτουν τροπολογία για τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»

Το θέμα της αναγνώρισης του εγκλήματος με σεξιστικά χαρακτηριστικά και της ενσωμάτωσης του όρου «γυναικοκτονία» στην ελληνική έννομη τάξη επανέφεραν για μια ακόμη φορά, μέσω κατάθεσης τροπολογίας, 22 Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΠΣ.

Εντός της τροπολογίας, η οποία κατατέθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης επί νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με αφορμή ένα ακόμη ειδεχθές έγκλημα με θύμα μια νέα γυναίκα, επισημαίνεται ότι η αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τα τελευταία έτη είναι κατακόρυφη, ενώ η διεθνής εικόνα της χώρας μας όσον αφορά τα εν λόγω ζητήματα είναι άκρως αποθαρρυντική. Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι σύμφωνα με την Έκθεση της GREVIO, η χώρα μας είναι ουραγός στην υποστήριξη θυμάτων και της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς της έχουν πραγματοποιηθεί 71 συστάσεις, με τις μισές να είναι επείγουσες και 18 εξ αυτών κατεπείγουσες.

Παράλληλα, η GREVIO έχει ενθαρρύνει έντονα την Κυβέρνηση να εντείνει τις διαβουλεύσεις με ένα φάσμα οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών. Ωστόσο, η αδιαφορία της Κυβέρνησης της Ν.Δ. έχει καταστεί μνημειώδης καθώς, αντί να αναζητούνται βιώσιμες και ρεαλιστικές λύσεις για το πρόβλημα, η επίλυσή του μετατίθεται διαρκώς στις καλένδες με τη λήψη επικοινωνιακού χαρακτήρα μέτρων.

Όπως επισημαίνουν οι Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΠΣ: «Καταθέσαμε εκ νέου τροπολογία για την αναγνώριση του όρου “γυναικοκτονία” και την αναγνώριση των εγκλημάτων με σεξιστικά χαρακτηριστικά. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, η Κυβέρνηση αρνείται επίμονα να αντικρίσει τη σκληρή πραγματικότητα του καταιγισμού περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, ιδίως εις βάρος γυναικών. Καθήκον της Πολιτείας οφείλει είναι να τεθεί ένας φραγμός στην κακοποιητική συμπεριφορά. Ελάχιστη υποχρέωσή μας είναι να σηκώσουμε ένα νομοθετικό ανάχωμα απέναντι στις συγκεκριμένες εγκληματικές συμπεριφορές».

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την τροπολογία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.