Η Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωσή της, καταδικάζει απερίφραστα και χωρίς αστερίσκους τις άθλιες ομοφοβικές επιθέσεις κατά του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης από αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ίδια εβδομάδα μάλιστα, που η χώρα μας κάνει ένα μεγάλο βήμα στο πεδίο των δικαιωμάτων.

«Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων ανεξαιρέτως των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτος. Ως παράταξη είμαστε διαχρονικά, σταθερά και αποφασιστικά απέναντι στον ρατσισμό, τον λεκτικό εκφοβισμό, τη ρητορική μίσους και τη βία από όπου και αν προέρχεται» αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου της ΝΔ.

