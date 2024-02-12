Πιερρακάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: Ιστορική η αλλαγή στο πανεπιστήμια - Θα στηρίξουμε όλα τα ελληνικά ΑΕΙ

Για ιστορική αλλαγή και μια συνολική στρατηγική που άφορα τη διεθνοποίηση του πανεπιστημίου μίλησε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια.

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι θα αξιοποιηθούν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης για την δημιουργία κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων ανάμεσα σε δημόσια πανεπιστήμια και πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Επανέλαβε ότι μόνο το ένα κομμάτι του νομοσχεδίου άφορα την λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στην χώρα, κάτι που θα γίνει με τα αυστηρότερα κριτήρια της ΕΕ και με κρατική εποπτεία.

«Θα στηρίξουμε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, αρχίζοντας από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης επισημαίνοντας ότι με το νομοσχέδιο αυξάνεται το ποσοστό χρηματοδότησής τους και ενισχύεται η εύρυθμη λειτουργιά τους.

Ειδικότερα, ο κ Πιερρακάκης ανέδειξε ως «τον πυρήνα του νομοσχεδίου» τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, τόσο μέσω της απελευθέρωσης της λειτουργίας του δημόσιου πανεπιστημίου και της ενίσχυσης της αυτοδιοικητικής λειτουργίας του, όσο και μέσω της ίδρυσης παραρτημάτων ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια.

Ο υπουργός Παιδείας διασαφήνισε πως «οι προβλέψεις του νομοσχεδίου για την ίδρυση των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων των ξένων πανεπιστημίων συνιστούν τα ελάχιστα κριτήρια που τίθενται για να μπορεί η ΕΘΑΑΕ να δεχθεί να αξιολογήσει τον φάκελό τους. Τα ίδια τα παραρτήματα των ξένων πανεπιστημίων θα προβλέπουν τα επιπλέον κριτήρια πρόσβασης των υποψηφίων με βάση τις προτεραιότητες του μητρικού πανεπιστημίου».

Επανέλαβε ότι «το κριτήριο συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις και η προβλεπόμενη βαθμολογική βάση για να μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος είναι υπόθεση ισότητας μεταξύ των δύο πανεπιστημιακών προοπτικών» (δημόσιο πανεπιστήμιο και μη κρατικό παράρτημα), παραδεχόμενος πάντως πως «κάποιος θα εξακολουθήσει, αν το επιθυμεί και μπορεί να ανταποκριθεί, να επιδιώκει να φοιτήσει, χωρίς τις πανελλαδικές εξετάσεις ή και μετά από αυτές, σε πανεπιστήμιο άλλης χώρας αρκεί να γίνει δεκτός από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που επιθυμεί με βάση τα δικά του κριτήρια». «Αυτό δεν αλλάζει σε τίποτε», τόνισε ο υπουργός.

Δέχθηκε πως αντιμετωπίζει το υπουργείο «διπλή κριτική» και από την πλευρά όσων απορρίπτουν την διασύνδεση με τις πανελλαδικές εξετάσεις για την πρόσβαση στα μη κρατικά-μη κερδοσκοπικά παραρτήματα των ξένων πανεπιστημίων και διευκρίνισε πως η επιλογή των πανελλαδικών «ως διασυνδετήριας οδού» αντιμετωπίζει επαρκώς και ζητήματα νομιμότητας που μπορεί να εγερθούν από κάποιες πλευρές.

«Διακρίνω ένα άγχος διαφοροποίησης» εκτίμησε, αναφερόμενος στην έως τώρα στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στο νομοσχέδιο ο κ. Πιερρακάκης κι επανέλαβε πως «ήρθε η ώρα να πάψουμε να είμαστε η παγκόσμια ανορθογραφία και στον τομέα αυτό και να συμβαδίσουμε με τον υπόλοιπο πλανήτη σε ένα θέμα από δεκαετιών λυμένο».

Ο υπουργός Παιδείας τόνισε πως «η κατάθεση του νομοσχεδίου είναι ένα στέρεο βήμα, επιμελώς μελετημένο με βάση γνωμοδοτήσεις συνταγματολόγων πρώτης γραμμής», ανέφερε τις σχετικές των κ.κ. Βενιζέλου-Σκουρή, Αλιβιζάτου, Μανιτάκη, Σπυρόπουλου και εκτίμησε πως «η κοινωνία έχει ωριμάσει, ίσως είναι μπροστά και από το πολιτικό σύστημα στο θέμα αυτό, συνεπώς αναμένουμε πως το νομοσχέδιο θα πρέπει να τύχει της έγκρισης από μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, ειδικά δε οι διατάξεις για το δημόσιο πανεπιστήμιο να εγκριθούν από την ολότητα του πολιτικού συστήματος».

Ειδική αναφορά έκανε ο υπουργός Παιδείας στις εκκρεμότητες των μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και τόνισε ότι «υπάρχουν ήδη σε εξέλιξη συζητήσεις επιτροπών που ασχολούνται με το θέμα και σύντομα θα κάνουμε τις σχετικές ανακοινώσεις».

Ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε πως «μετά το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα ακολουθήσει αυτό για την σχολική εκπαίδευση, που είναι το σημαντικότερο από όλα ειδικά για τον όγκο και την έκταση των αλλαγών που πρέπει να γίνουν» και επανέλαβε ότι «η συζήτηση για το εθνικό απολυτήριο είναι στις προθέσεις του υπουργείου και στο πρόγραμμα της κυβέρνησης, αλλά θα γίνει πάντα με βάση το κεκτημένο της εξισορροπητικής δυναμικής των πανελλαδικών εξετάσεων, η αντικειμενικότητα των οποίων χρειάζεται να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί».

