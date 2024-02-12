Κυρανάκης στον ΣΚΑΪ: Έρχεται νομός για τις deep fake απάτες στο διαδίκτυο 

Για τον ευρωπαϊκό κανονισμό DSA, για τον έλεγχο του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, στις παγκόσμιες μεγάλες πλατφόρμες, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υφ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κώστας Κυρανάκης.

«Θα παρακολουθούνται από την ΕΕ οι παγκόσμιες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και κάθε φορά που υπάρχει παραβίαση ευρωπαϊκής νομοθεσίας, θα παρεμβαίνει ειδικός μηχανισμός και θα κατεβαίνει το παράνομο περιεχόμενο.

Ο χρήστης στην Ελλάδα μπορεί να καταγγέλλει στην Εθνική Αρχή Τηλεπικοινωνιών ότι θεωρεί παράνομο και μετά η καταγγελία του θα ερευνάται από τις αρμόδιες ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Ο έλεγχος αυτός στοχεύει κυρίως στην αποτροπή των deep fakes απατών σε βάρος προσώπων, ενόψει και των εκλογών αυτή τη χρονιά» εξήγησε ο υφυπουργός.

Για το τραγούδι του Πάνου Βλάχου

«Δεν είναι χιούμορ, είναι προτροπή σε φόνο. Αν αναφερόταν αντίστροφα για τον κύριο Βλάχο, ο ίδιος και οι συνάδελφοί του θα είχαν βγει στους δρόμους και θα μιλούσαν για προτροπή σε βία και στοχοποίηση των ηθοποιών.

Δεν είναι εντάξει, επειδή διαφωνείς πολιτικά με κάποιον να τον στοχοποιείς με τρόπο που ο κάθε τρελός μπορεί να κάνει πράξη αυτό που του λες ως χιούμορ.

Πολύ καλά θα κάνουν ο Αδωνις Γεωργιάδης και ο κύριος Πορτοσάλτε και θα κινηθούν νομικά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.