«Το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο ενισχύει τα ατομικά-ανθρώπινα δικαιώματα, δεν τα στερεί από κανένα άλλο, δεν τα περιορίζει, δεν θίγει τον θεσμό της οικογένειας», ανέφερε η εισηγήτρια και γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα, κατά τη συζήτηση των άρθρων του νομοσχεδίου, στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Ως προς τις επιμέρους διατάξεις, η Μαρία Συρεγγέλα αναφέρθηκε στο άρθρο 3, με το οποίο ορίζεται ότι ο γάμος συνάπτεται μεταξύ δύο προσώπων διαφορετικού ή ίδιου φύλου. «Έτσι, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται στην ελληνική έννομη τάξη η ισότητα στον γάμο. Με την εν λόγω διατύπωση, δεν επέρχεται καμία αλλαγή στους νομικούς όρους των δύο φύλων (άνδρα και γυναίκα), μητέρας και πατέρα, γονέων, όπως ισχύουν μέχρι σήμερα στην εθνική έννομη τάξη», είπε η κυρία Συρεγγέλα.

Σε σχέση με το άρθρο 4, η βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε ότι «διορθώνεται -όντως καθυστερημένα- μια αναχρονιστική και αντισυνταγματική διάταξη, αντίθετη στην αρχή της ισότητας των φύλων».

«Σε περίπτωση παράλειψης της δήλωσης επωνύμου των τέκνων από τους γονείς, τα τέκνα δεν θα αποκτούν εκείνο του πατέρα, αλλά ένα σύνθετο επώνυμο αποτελούμενο από τα επώνυμα των γονέων τους σε αλφαβητική σειρά. Δεν καταργείται όμως σε καμία περίπτωση η έννοια του πατέρα και της μητέρας. Αντίθετα λοιπόν, διορθώνουμε μια αδικία που επηρεάζει και τον γάμο ετερόφυλων ζευγαριών. Έτσι, στις λίγες περιπτώσεις που δεν δηλώνεται εκ των προτέρων το επώνυμο των παιδιών, εκείνα θα αποκτούν και το επώνυμο της μητέρας και όχι μόνο του πατέρα», είπε η εισηγήτρια της ΝΔ.

«Το παρόν νομοσχέδιο, με γνώμονα τις καλές πρακτικές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στις οποίες η ισότητα στο γάμο ισχύει για πολλές δεκαετίες, λαμβάνει μέριμνα για την προστασία του συμφέροντος του παιδιού αυτών των οικογενειών. Ταυτόχρονα, δεν θίγει στο ελάχιστο τις δικλείδες ασφαλείας που ισχύουν στο δίκαιό μας για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, για την υιοθεσία, για την προστασία των παιδιών, για την ενίσχυση των γονέων που ανατρέφουν ανήλικα παιδιά», είπε η κ. Συρεγγέλα και επέμεινε ότι το νομοσχέδιο που εισάγεται προς ψήφιση «είναι νομοσχέδιο που ενισχύει τα ατομικά - ανθρώπινα δικαιώματα, δεν τα στερεί από κανέναν άλλο, δεν τα περιορίζει, δεν θίγει τον θεσμό της οικογένειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.