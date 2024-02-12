Το νέο Think tank του ΣΥΡΙΖΑ για την Έρευνα - Τα βιογραφικά

Think tank για θέματα έρευνας στα δημόσια πανεπιστήμια ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, δίνοντας ταυτόχρονα στη δημοσιότητα τα ονόματα και τα βιογραφικά όσων θα το απαρτίζουν.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του ο κ. Κασσελάκης αναφέρει:

Απαραίτητο συμπλήρωμα της Δημόσιας Παιδείας, η Έρευνα στα Δημόσια Πανεπιστήμια.

Σας παρουσιάζω τους διακεκριμένους επιστήμονες που θα έχω την τιμή να με συμβουλεύουν στα θέματα Έρευνας, ώστε να φτιάξουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα προωθήσει την Έρευνα και την Τεχνολογία.

Αυτή την Ελλάδα θέλουμε.

Μια χώρα που να κοιτάει στο αύριο.

Αναλυτικά τα ονόματα όσων συμμετέχουν στο Think tank για την έρευνα:



- Ελένη Χατζηχρήστου: Αστροφυσικός, κάτοχος μάστερ του Αστεροσκοπείου του Παρισιού και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Leiden. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στα: Πανεπιστήμιο Yale, Ινστιτούτο Διαστημικού Τηλεσκοπίου Hubble, NASA Goddard Space Flight Center κ.α. Από το 2019 εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας στις Βρυξέλλες.

- Χάρης Αναστόπουλος: Αναπληρωτής καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η διδακτορική του διατριβή υποστηρίχθηκε στο Imperial College. Ήταν επιστημονικός σύμβουλος στο βραβευμένο πρόγραμμα Deep Space Quantum Link της NASA.

- Γιώργος Πλουμπίδης: Καθηγητής Υγείας του Πληθυσμού και Στατιστικής στο UCL. Ήταν ο πρώτος διευθυντής έρευνας του CLS, εργάστηκε στο London School of Hygiene and Tropical Medicine και στο Πανεπιστήμιο του Cambridge.

- Μανόλης Μικράκης: Eπίκουρος Kαθηγητής στη σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο ΕΜΠ. Σπούδασε αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης της Γερμανίας. Έχει λάβει υποτροφίες και ερευνητικές χορηγίες από το Γερμανικό Κράτος και το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας της Φιλαδέλφειας των Η.Π.Α.

- Δημήτρης Πινότσης: Θεωρητικός νευροεπιστήμονας με διδακτορικό στα Μαθηματικά και MSc στη Θεωρητική Φυσική από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Εργάστηκε στο UCL και το MIT. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο City-University of London και Ερευνητικός Συνεργάτης στο Τμήμα Εγκεφάλου και Γνωστικών Επιστημών του MIT.

- Νικόλαος Μαρκάτος: Πρώην πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πρώην Κοσμήτορας Σχολής Χημικών Μηχανικών και νυν ομότιμος καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και Επισκέπτης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Τέξας. Υπήρξε Επισκέπτης και Bye-Fellow στο τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Θεωρητικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Surrey.

- Αλέξανδρος Τσομπανίδης: Έχει διδακτορικό στην Ψυχιατρική, από το Κολέγιο Peterhouse, Πανεπιστήμιο του Cambridge. Είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης στο Cambridge. Κατέχει το Διεθνές βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής στο θέμα του αυτισμού, INSAR, καθώς και το Βραβείο Charles Slater από το Πανεπιστήμιο Cambridge

- Γεώργιος Χαλκιαδάκης: Διδακτορικό στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Είναι αναπληρωτής Καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Με διακρίσεις και βραβεία σε σειρά από διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς.

