«Πρέπει να ζητήσουμε στενότερη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας» και να αποφευχθούν οι αντιπαραθέσεις επισήμανε το Σάββατο ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ μετά την ολοκλήρωση του άτυπου συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας πάντως ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το Κυπριακό. Από την πλευρά της, η Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Χάτζα Λαχμπίμπ ανέφερε ότι «πρόκειται για απαραίτητο εταίρο, με τον οποίο δεν είμαστε ευθυγραμμισμένοι σε ορισμένα θέματα, όπως το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αλλά και διαφορές με κράτη μέλη όπως η Κύπρος».

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για τις ευρωτουρκικές σχέσεις και ειδικότερα για το εάν και το 2024 θα είναι έτος δοκιμής για Τουρκία ή εάν τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι αρκετά για επιπλέον πρόοδο ακόμη και σε σχέση με την απελευθέρωση της βίζας, ο Ζοζέπ Μπορέλ απάντησε ότι «όλοι συμφωνούν ότι απαιτείται περισσότερη συνεργασία με την Τουρκία και αποφυγή αντιπαραθέσεων, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των γεγονότων. Δε γνωρίζω τι θα συμβεί με τις θεωρήσεις, που άλλωστε δε συζητήθηκαν σήμερα, αλλά η γενική αίσθηση είναι ότι και για να λύσουμε το Κυπριακό, που για την ΕΕ είναι ψηλά στην ατζέντα, πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο με την Τουρκία, με έναν θετικό τρόπο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

