Σε «επίθεση φιλίας» στους αγρότες επιδίδεται η κυβέρνηση, με μπαράζ δηλώσεων κυβερνητικών στελεχών για ένα πλέγμα βοηθητικών μέτρων, όπως μικροδάνεια έως 25.000 ευρώ, με στόχο την αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Την ερχόμενη Τρίτη θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, προκειμένου οι παραγωγοί να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, με κάποιους να επιδιώκουν κάθοδο στην Αθήνα, θέτοντας θέμα επιβίωσης. Η έκθεση Agrotica, ρίχνει αυλαία την Κυριακή.



Την επομένη των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και των διευκρινίσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ότι δεν υπάρχει περιθώριο νέων κυβερνητικών παρεμβάσεων για τα αιτήματα των αγροτών, ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, τοποθετήθηκε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ανοίγοντας παράθυρο νέων μέτρων ενίσχυσης, αλλά από τον Σεπτέμβριο.

Βορίδης: Βλέπουμε για πρόσθετα μέτρα από Σεπτέμβριο

«Θα δούμε τι είναι ακόμη εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει», τόνισε, «θα το δούμε όταν έρθει η ώρα εκείνη, ο Σεπτέμβριος δηλαδή, τι είναι το πρόσθετο, το οποίο χρειάζεται και μπορεί να γίνει. Έχουμε και το μάτι μας στραμμένο στον προϋπολογισμό, τώρα ξεκίνησε να εκτελείται. Θα δούμε την εκτέλεσή του και τις δυνατότητες που έχουμε. Επί παρόντος δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά στο Mega ο υπουργός Επικρατείας.

Αυγενάκης: Η ΕΕ εγκρίνει τις τροποποιήσεις της ΚΑΠ που ζητήσαμε

Εγκρίνονται από την ΕΕ οι τροποποιήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που ζήτησε η Ελλάδα, επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, σε παρέμβασή του σε ημερίδα του υπουργείου, με θέμα «Καλλιεργώντας το αύριο - Πολιτικές για την γεωργική εκπαίδευση και κατάρτιση», που έγινε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 30ης επετειακής φετινής Agrotica.

«Το μεγαλύτερο μέρος των αγροτικών προβλημάτων λύνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και για αυτό εμείς δημιουργούμε συμμαχίες με στόχο την επίλυση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα», επισήμανε.

Ο κ. Αυγενάκης κάλεσε και πάλι τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα στο τραπέζι των συζητήσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά «μαζί και με διάλογο θα κερδηθούν περισσότερα» και ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα αποδεχθεί τις αλλαγές στην ΚΑΠ που ζήτησε η χώρα μας. «Η ανεπίσημη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές στην ΚΑΠ που ζήτησε από τις 28 Δεκεμβρίου η Ελλάδα», τόνισε.

Οι αλλαγές και παρεμβάσεις στην ΚΑΠ που ζήτησε η Ελλάδα αφορούν τα εξής:

Αλλαγές που σχετίζονται με την αιρεσιμότητα και αφορούν σε τροποποιήσεις στους κώδικες γεωργικής πρακτικής, οι οποίοι αποτελούν τις υποχρεωτικές δεσμεύσεις για την χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς/κτηνοτρόφους.

Αλλαγές που αφορούν σε στοιχεία των άμεσων ενισχύσεων. Μεταξύ άλλων και προτάσεις για τα οικολογικά προγράμματα (περιβάλλον, κλίμα και καλή διαβίωση των ζώων) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του άρθρου 32 και της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι.

Παρεμβάσεις, όπως προτάσεις χορήγησης προκαταβολής στους τομείς του οίνου, των οπωροκηπευτικών, του ελαιολάδου και της μελισσοκομίας.

Παρεμβάσεις για την αγροτική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέας παρέμβασης για την επιδότηση ασφαλίστρου με ενωσιακή συμμετοχή 200 εκατ. ευρώ.

Παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων όσων επιφέρουν αλλαγές στους αριθμητικούς στόχους και τα συναφή ορόσημα για τους σχετικούς δείκτες αποτελεσμάτων.

Αλλαγές για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του συστήματος AKIS και του Εθνικού Δικτύου ΚΑΠ.

Παράλληλα, υπενθύμισε την απόφαση της Κομισιόν, βάσει της οποίας επιτρέπεται η καλλιέργεια σε εδάφη που είχαν μπει στο πρόγραμμα αγρανάπαυσης και αφορά στη χώρα μας 1,5 εκατ. στρέμματα και περίπου 130.000 γεωργούς.

Παπαθανάσης: Μέσα στο μήνα ανακοινώσεις για μικροδάνεια έως 25.000 ευρώ

Το αγροτικό ζήτημα αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε μία σειρά μέτρων προκειμένου να ανακουφίσει τους αγρότες, τόνισε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε ότι μέσα στο μήνα πρόκειται να ανακοινωθεί πρόγραμμα για δανειοδότηση των αγροτών, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης τους.

Όπως είπε ο υπουργός, πρόκειται για μικροδάνεια μέχρι 25.000 ευρώ και 50% του δανείου θα είναι άτοκο, για να μπορέσουν οι αγρότες «να αντιμετωπίσουν κάποια ζητήματα και να κάνουν κάποιες μικρές -αν θέλετε- επενδύσεις στην αγροτική επιχειρηματικότητα». Επεσήμανε πως «έχει ξαναγίνει αυτό απλά το φέρνουμε πολύ πιο ενισχυμένο, πιο μπροστά το αυτό και πιο μπροστά».

Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι μέσα στο μήνα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις και από τον Μάρτιο θα ξεκινήσει να «τρέχει» το πρόγραμμα αυτό.

Στην τοποθέτησή του στην ημερίδα, ο ίδιος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση για να καταστεί το πρόβλημα της Θεσσαλίας ευρωπαϊκό - εκτός από εθνικό - καθώς και στις κοινές δράσεις της EUMED-9 για τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο της ΕΕ, αλλά και αύξησης του γεωργικού αποθεματικού.

Τριαντόπουλος: Η κρατική αρωγή φθάνει έως και 500.000 ανά αγρότη

Εντός της επόμενης εβδομάδας ανοίγει ο δεύτερος κύκλος της πρώτης κρατικής αρωγής για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτόν που «έτρεξε» στη Θεσσαλία έχει χορηγήσει μέχρι στιγμής 148 εκατ. ευρώ σε 43.500 νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις.

«Όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, έχουν λάβει μέσα από τον πρώτο κύκλο της πρώτης αρωγής 40 εκατ.ευρώ περίπου 19.400 αγρότες και κτηνοτρόφοι και από την άλλη εβδομάδα ανοίγει και ο δεύτερος κύκλος της πρώτης αρωγής για τα 5.000 έως 10.000 ευρώ», επισήμανε ο ίδιος στην τοποθέτησή του στην ημερίδα του ΥΠΑΑΤ, με θέμα «Καλλιεργώντας το αύριο -Πολιτικές για την γεωργική εκπαίδευση και κατάρτιση», που έγινε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 30ης επετειακής φετινής Agrotica.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τόνισε ότι το τελικό ποσό που μπορεί να λάβει από την Κρατική Αρωγή κάποιος αγρότης που έχει πληγεί ανέρχεται στα 500.000 ευρώ, σε αντίθεση με τις παλιές κρατικές οικονομικές ενισχύσεις που έφθαναν το πολύ στις 72.000 ευρώ, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Τριαντόπουλος αναφέρθηκε στον τρόπο λειτουργίας της Κρατικής Αρωγής, που αποτελεί μια μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία ήλθε να αντικαταστήσει τα παλιά ΠΣΕΑ και τα ΚΟΕ που πλήρωναν αποζημιώσεις σε πιο περιορισμένη κλίμακα, σε χρόνο πολύ μεγαλύτερο, σε χαμηλότερα τιμολόγια, φθάνοντας τα τέσσερα με πέντε χρόνια μετά τις ζημιές.

«Με την Κρατική Αρωγή δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις και αποζημιώνονται ο εξοπλισμός, τα πάγια και το έγγειο κεφάλαιο», επισήμανε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι παράλληλα, επεκτάθηκε το θεσμικό πλαίσιο και καλύπτονται πλέον άμεσα όλες εκείνες οι ζημιές που είτε δεν καλύπτονταν είτε καλύπτονταν πλημμελώς και μακροχρόνια. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής έχουν ενταχθεί και οι απώλειες σε φυτικό κεφάλαιο.

Βέβαια, σημείωσε ότι σταδιακά η εμπλοκή της Κρατικής Αρωγής στον πρωτογενή τομέα ολοκληρώνεται και την επόμενη περίοδο θα δώσει τη θέση της σε ένα νέο ολιστικό πλαίσιο στήριξης που διαμορφώνεται από το ΥΠΑΑΤ, καθώς «οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται», τόνισε χαρακτηριστικά.

