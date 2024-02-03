Ανδρουλάκης στην Agrotica: Η κυβέρνηση κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους, μόλις τα τρακτέρ βγουν στους δρόμους

Την έκθεση Agrotica επισκέφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παραμένοντας επί τέσσερις ώρες στους χώρους της.

«Η κυβέρνηση δεν έχει όραμα για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Κάνει απλά διαχείριση πολιτικού κόστους, μόλις τα τρακτέρ βγουν στους δρόμους» σχολίασε σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης την επομένη των κυβερνητικών εξαγγελιών υπογραμμίζοντας την αύξηση του κόστους παραγωγής κατά 25%, τη μείωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων την τελευταία δεκαετία και την έλλειψη σχεδίου διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση.

«Εξήγγειλε χθες ο κ. Μητσοτάκης ότι θα μειωθεί 10% το τιμολόγιο στο ρεύμα για τους θερινούς μήνες. Δεν χρειάζονται ενέργεια τους υπόλοιπους μήνες στα θερμοκήπια; Είπε, επίσης, ότι μέχρι τον Απρίλιο θα πληρωθούν οι άμεσες ενισχύσεις, που έπρεπε όμως να είχαν πληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2023. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει κανένα στρατηγικό σχέδιο. Απαντήσεις μόνο όταν τα τρακτέρ βγαίνουν στους δρόμους» επισήμανε χαρακτηριστικά.

«Η κυβέρνηση επέλεξε τη μικροδιαχείριση» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζοντας την απουσία κυβερνητικού σχεδίου για τις ενεργειακές κοινότητες, παρέμβαση που μόλις χθες μπήκε στην προτεραιότητα του Πρωθυπουργού.

«Εμείς έχουμε όραμα έναν πρωτογενή τομέα με εξωστρέφεια. Έναν πρωτογενή τομέα που θα είναι πυρήνας της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Έναν πρωτογενή τομέα που θα δώσει αξιοπρέπεια και προοπτική σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποιητές, για να μείνουν στον τόπο τους» κατέληξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για την ανάπλαση της ΔΕΘ, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι θέση του ΠΑΣΟΚ είναι «να υπάρξει μία προσυζήτηση για ένα μητροπολιτικό πάρκο το οποίο θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια, με αυτή την κεντρική ιδέα να μιλήσουμε για ήπιες υποδομές, που θα αφορούν στην Έκθεση Θεσσαλονίκης και για άλλα έργα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα. Είναι αδιανόητο, αυτή η μεγάλη επένδυση, που θα κάνει ο ελληνικός λαός για να αναβαθμιστεί η πόλη, να γίνει ένα επιχειρηματικό πλάνο εγχώριων ή εξωχώριων επιχειρηματικών συμφερόντων. Εμείς έχουμε ως προτεραιότητα το μητροπολιτικό πάρκο, που θα κάνει τη Θεσσαλονίκη πόλη βιώσιμη και με προοπτική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

