Φραγκογιάννης: Έντονο ενδιαφέρον Ελλήνων και Τούρκων επιχειρηματιών για περαιτέρω συνεργασία 

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες συναντήσεις και επαφές του Υφυπουργού για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια Κώστα Φραγκογιάννη κατά τη διήμερη επίσκεψή του Κωνσταντινούπολη, 1 και 2 Φεβρουαρίου 2024, συνοδεία και της Γενικής Γραμματέως Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Προέδρου της Enterprise Greece Μάιρας Μυρογιάννη.

Έντονο υπήρξε και το ενδιαφέρον των επιχειρηματικών κοινοτήτων Ελλάδας και Τουρκίας να αναπτύξουν περεταίρω τις συνεργασίες τους, σε συνέχεια των B2B συναντήσεων που είχαν στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Φόρουμ που φιλοξενήθηκε την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου στις εγκαταστάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων της Τουρκίας (DEIK) σε συνεργασία με την Enterprise Greece.

Στο Φόρουμ συμμετείχαν περίπου 100 Έλληνες επιχειρηματίες που ταξίδεψαν από την Ελλάδα και άλλοι που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία καθώς και περίπου 200 Τούρκοι επιχειρηματίες, από ποικίλους κλάδους της οικονομίας – τροφίμων και ποτών, κατασκευών, ναυτιλιακού εξοπλισμού, ενέργειας και ΑΠΕ, υψηλής τεχνολογίας, τουρισμού.

Στο περιθώριο του Επιχειρηματικού Φόρουμ, ο κ. Φραγκογιάννης είχε άτυπη συνάντηση με τον Τούρκο Υφυπουργό Εξωτερικών και συνομιλητή του για τα θέματα της Θετικής Ατζέντας Burak Akcapar, με τον οποίο συζήτησαν τα επόμενα βήματα και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον Απρίλιο στην Τουρκία. Μάλιστα, οι δύο Υφυπουργοί είχαν την ευκαιρία για μια σύντομη συνομιλία με τους επικεφαλής του υπό σύσταση Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας Τουρκίας, Γιώργο Προκοπίου και Adnan Polat αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η σύσταση Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας Τουρκίας, αποτελεί ξεχωριστή θεματική της Θετικής Ατζέντας και αναμένεται να παίξει ενεργό ρόλο στη θεσμοθέτηση της συστηματικής και στοχευμένης ανά κλάδο διμερούς επιχειρηματικής συνεργασίας.

Με την άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη ο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννης έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην έδρα του Πατριαρχείου στο Φανάρι, όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που απασχολούν την Ομογένεια της Κωνσταντινούπολης.

Το πρωί της Παρασκευής 2 Φεβρουαρίου, ο κ. Φραγκογιάννης συμπροέδρευσε με τον Υφυπουργό Εμπορίου της Τουρκίας Mustafa Tuzcu, στις εργασίες της 6ης Μικτής Οικονομικής Επιτροπής Ελλάδας – Τουρκίας και συνυπέγραψαν το σχετικό Πρωτόκολλο. Το Πρωτόκολλο προσδιορίζει το πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας σε σειρά θεμάτων στην ενέργεια, το περιβάλλον, τη διαχείριση υδάτων, τις χερσαίες και αεροπορικές μεταφορές, τη βιομηχανία, την έρευνα και τεχνολογία, τη γεωργία, την τελωνειακή συνεργασία, τον τουρισμό και την κοινωνική ασφάλιση.

Οι δύο Υφυπουργοί είχαν και εκτενή διμερή συνάντηση, κατά την οποία συζήτησαν ειδικότερα θέματα μεταφορών, τελωνείου, εμπορίου, εκφράζοντας την κοινή βούληση να υλοποιήσουν στοχευμένο σχέδιο δράσης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Κωνσταντινούπολη, ο κ. Φραγκογιάννης επισκέφθηκε τα γραφεία της Ένωσης Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων της Τουρκίας, όπου του έγινε παρουσίαση των βιομηχανικών ζωνών της Τουρκίας, συνομίλησε με μέλη της τοπικής ακαδημαϊκής κοινότητας σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Kadir Has ενώ απηύθυνε ομιλία και σε μέλη της Δεξαμενής Σκέψης Global Relations Forum (GRF), σε εκδήλωσε που συνδιοργανώθηκε με τον τουρκικό σύνδεσμο βιομηχάνων TUSIAD.

Κατά την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη, ο κ Υφυπουργός είχε συνάντηση γνωριμίας και εργασίας με Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, ενώ παρακάθισε σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας και επιχειρηματικής αποστολής, και με τη συμμετοχή και Τούρκων επιχειρηματιών, ο Έλληνας επιχειρηματίας της Κωνσταντινούπολης Βύρων Νικολαΐδης.

Τέλος, ο Υφυπουργός κ Φραγκογιάννης είχε σύντομη συνάντηση στο Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης με τους ανταποκριτές ελληνικών ΜΜΕ στην Τουρκία και παραχώρησε δύο συνεντεύξεις σε τουρκικά Μέσα, στο πρακτορείο Anadolu και στην ε/φ Hurriyet.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη, ο κ Φραγκογιάννης εξέφρασε ικανοποίηση για το φιλόξενο κλίμα που συνάντησε στην Κωνσταντινούπολη η ελληνική επιχειρηματική αποστολή και δήλωσε αισιόδοξος για τις θετικές προοπτικές της διμερούς οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας.



