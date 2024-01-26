Μπελέρης: Απορρίφθηκε το αίτημα του για αλλαγή του μέτρου προφυλάκισης

Το Ειδικό Δικαστήριο απέρριψε σήμερα το αίτημα του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας Φρέντη Μπελέρη για αλλαγή του μέτρου της προφυλάκισης. Αυτό είναι το 12ο κατά σειρά αίτημα για ένα πιο ήπιο μέτρο ασφαλείας προς τις αλβανικές αρχές το οποίο απορρίφθηκε.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο Μπελέρης υποστήριξε ότι δεν συντρέχουν λόγοι κράτησης του στη φυλακή, αφού δεν εγκυμονεί κίνδυνος αλλοίωσης των στοιχείων τώρα που οι έρευνες έχουν ολοκληρωθεί.

Νωρίτερα η έδρα επέρριψε το αίτημα που κατέθεσαν στις 24 Ιανουαρίου οι δικηγόροι για αντικατάσταση της δικαστού διότι είχε εμπλακεί στο παρελθόν στην υπόθεση με αποφάσεις εις βάρος του δημάρχου Χιμάρας.

Η εβδομάδα που διανύσαμε είχε έντονο δικαστικό ενδιαφέρον για την υπόθεση του Φρέντη Μπελέρη, ο οποίος παραμένει στις φυλακές πάνω από 8 μήνες.

Για τις 24 Ιανουαρίου είχαν οριστεί οι δίκες για την άδεια ορκωμοσίας και για την αλλαγή του μέτρου της προφυλάκισης οι οποίες αναβλήθηκαν μετά από αίτημα των δικηγόρων για αντικατάσταση της δικαστή.

Στις 25 Ιανουαρίου συνεχίστηκε η δίκη για την βασική υπόθεση και κατέθεσαν οι υπάλληλοι της εισαγγελίας Αυλώνα υποστηρίζοντας πως οι προβλεπόμενες διαδικασίες έχουν τηρηθεί κατά γράμμα ενώ από την άλλη στις κρίσιμες ερωτήσεις των δικηγόρων απαντούσαν πως δεν θυμούνται. Η επόμενη δική έχει ήδη οριστεί για την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου.

Νωρίτερα, στις 29 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η ακροαματική διαδικασία για την έφεση σχετικά με το αίτημα για ειδική άδεια ώστε να μπορέσει να ορκιστεί δήμαρχος Χιμάρας. Για την συγκεκριμένη απόφαση, πρωτόδικα, οι αλβανικές αρχές αποφάνθηκαν αρνητικά.

Οι δικηγόροι χαρακτήρισαν σκανδαλώδη την απόφαση να εξεταστεί μόνο από έναν δικαστή την στιγμή που η πρωτόδικη απόφαση εξετάστηκε από τρεις.

