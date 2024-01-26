Στο ΥΠΕΘΑ, τη Δευτέρα, η επιστολή των ΗΠΑ για τα F-35

Tη Δευτέρα θα αποσταλεί στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας η απάντηση (Letter Of Acceptance-LOA) στην επιστολή με την οποία η Πολεμική Αεροπορία (Π.Α.) ζητούσε να ξεκινήσει η διαδικασία αποδοχής ώστε να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση F-35 καθώς και για άλλα οπλικά συστήματα.

Πρόκειται για σημαντική κίνηση την οποία η Αθήνα ανέμενε εδώ και καιρό, προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης όσων έχουν συζητηθεί σε σχέση με την περαιτέρω εξοπλιστική ενίσχυση της Ελλάδας από τις ΗΠΑ.

Όπως έγραφε σήμερα η «Κ», η απάντηση αναμενόταν να σταλεί από την Ουάσιγκτον πριν από την –ματαιωθείσα λόγω ασθενείας– επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την τρέχουσα εβδομάδα (24-26 Ιανουαρίου).

Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα της Π.Α. είχε σταλεί τον Ιούνιο του 2022 και η έως τώρα καθυστέρηση της απάντησης σχετίζεται σαφέστατα με το μέχρι πρότινος αδιέξοδο στο παζάρι Ουάσιγκτον – Άγκυρας για την αποδέσμευση του πακέτου αναβάθμισης υφιστάμενων και αγοράς νέων F-16 για την τουρκική αεροπορία και την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

