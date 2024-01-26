Συνέδριο για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στην Ουάσιγκτον

Το διήμερο 12-13 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιήσει τις εργασίες του το 5ο Southeast Europe & East Med Forum, στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.

Το συνέδριο, που έχει καθιερωθεί ως ορόσημο για τις διμερείς και περιφερειακές σχέσεις με τις ΗΠΑ και συνδιοργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, την εφημερίδα “Καθημερινή” και το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας (HALC) θα εμβαθύνει σε θεματολογία που αφορά στην ενεργειακή ασφάλεια, το κλίμα, την αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής, τους νέους ενεργειακούς και οικονομικούς διαδρόμους σε ΝΑ Ευρώπη και Ασία, τη σταθερότητα στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, τις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την αμερικανική παρουσία στην περιοχή, αλλά και την ενίσχυση των οικονομικών συνεργασιών μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και των ΗΠΑ.

Στην Ουάσιγκτον θα βρεθούν για τις εργασίες του συνεδρίου ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η Υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αικατερίνη Νασίκα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου καθώς και η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Βασιλική Λοΐζου.

Μεταξύ των σημαντικών ομιλητών ξεχωρίζουν οι Βοηθοί Υφυπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ, Geoffrey Pyatt, Gabriel Escobar και Joshua Huck, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, George J. Tsunis και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο, Julie Fischer.

Ακόμα, στο συνέδριο θα συμμετάσχουν μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου και της Γερουσίας, όπως ο Γερουσιαστής του Maryland, Chris Van Hollen, καθώς και μέλη του Κογκρέσου, ελληνικής καταγωγής, όπως οι Gus Bilirakis, Nicole Malliotakis, Chris Pappas, αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας, Assen Vassilev.

Ηχηρή θα είναι η παρουσία ειδικών από τον ακαδημαϊκό χώρο, από τη διπλωματία, αλλά και σημαντικών think tank που εστιάζουν στις εξελίξεις στην περιοχή. Συγκεκριμένα, συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν στα American Enterprise Institute, Foundation for Defense of Democracies, Center for European Policy Analysis (CEPA) και Jewish Institute for National Security of America (JINSA) με κορυφαίους αναλυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής, Institute of Global Affairs, American College of Greece, Κωνσταντίνος Φίλης, ο διπλωματικός σύμβουλος του Αρχηγού του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Ευάγγελος Καλπαδάκης και ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής του ΟΠΑ, Νίκος Βέττας.

Τέλος, στη συζήτηση θα συμμετάσχουν σημαντικοί ομιλητές από τον επιχειρηματικό χώρο μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, o Πρόεδρος της GBS Bulgaria, Kalin Peshov, ο Αντιπρόεδρος της Philip Morris International, Χρήστος Χαρπαντίδης, o εκτελεστικός Διευθυντής της Bulgartransgaz, Vladimir Malinov και η Chief Corporate Affairs & Communication Officer της Mytilineos, Βίβιαν Μπουζάλη.

