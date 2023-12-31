Μόλις 10 λεπτά κράτησε η... 6ωρη άδεια που δόθηκε στον Φρέντη Μπελέρη από τις αλβανικές αρχές, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της γιαγιάς του στη Χειμάρρα.

Οι αστυνομικές αρχές δεν επέτρεψαν στον εκλεγμένο δήμαρχο της Χειμάρρας να παρακολουθήσει την τελετή στην εκκλησία, καθώς τον κράτησαν μέσα στο βαν μεταφοράς.

Στο δε νεκροταφείο, όπου γινόταν η ταφή, οι αστυνομικοί έβγαλαν κυριολεκτικά σηκωτό τον Φρέντη Μπελέρη από το όχημα που τον είχαν και τον έσυραν τρέχοντας πάνω από τα μνήματα, πριν τον γυρίσουν εν μέσω αποδοκιμασιών και αντιδράσεων στο βαν μεταφοράς.

Δείτε βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Δεν έλειψαν, μάλιστα, και τα μικρής έκτασης επεισόδια και η ένταση μεταξύ των αστυνομικών και των κατοίκων που βρίσκονταν στην κηδεία της γιαγιάς του Μπελέρη.

Σύμφωνα δε, με καταγγελίες, οι αστυνομικοί χτύπησαν δύο κατοίκους που πλησίασαν αγανκτισμένοι προς το μέρος τους.

Πηγή: skai.gr

