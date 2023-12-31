Λογαριασμός
«Σηκωτός» και για 10 λεπτά αντί για 6 ώρες η «έξοδος» Μπελέρη για την κηδεία της γιαγιάς του - Ένταση κατοίκων με την αστυνομία - Δείτε βίντεο

Δεν του επέτρεψαν να παρακολουθήσει την τελετή στην εκκλησία - Στο νεκροταφείο οι αστυνομικοί τον έσυραν τρέχοντας πάνω από τα μνήματα, πριν τον γυρίσουν εν μέσω αποδοκιμασιών και αντιδράσεων στο βαν μεταφοράς

Μπελέρης

Μόλις 10 λεπτά κράτησε η... 6ωρη άδεια που δόθηκε στον Φρέντη Μπελέρη από τις αλβανικές αρχές, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της γιαγιάς του στη Χειμάρρα.

Οι αστυνομικές αρχές δεν επέτρεψαν στον εκλεγμένο δήμαρχο της Χειμάρρας να παρακολουθήσει την τελετή στην εκκλησία, καθώς τον κράτησαν μέσα στο βαν μεταφοράς.

Στο δε νεκροταφείο, όπου γινόταν η ταφή, οι αστυνομικοί έβγαλαν κυριολεκτικά σηκωτό τον Φρέντη Μπελέρη από το όχημα που τον είχαν και τον έσυραν τρέχοντας πάνω από τα μνήματα, πριν τον γυρίσουν εν μέσω αποδοκιμασιών και αντιδράσεων στο βαν μεταφοράς.

Δείτε βίντεο: 

Δεν έλειψαν, μάλιστα, και τα μικρής έκτασης επεισόδια και η ένταση μεταξύ των αστυνομικών και των κατοίκων που βρίσκονταν στην κηδεία της γιαγιάς του Μπελέρη.

Σύμφωνα δε, με καταγγελίες, οι αστυνομικοί χτύπησαν δύο κατοίκους που πλησίασαν αγανκτισμένοι προς το μέρος τους.

