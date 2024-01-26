Ανδρουλάκης για Τέμπη: Βαρύτατες ευθύνες Υπουργών και στελεχών της ΝΔ στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τον ΟΣΕ

«Η τραγωδία των Τεμπών και ο τραγικός θάνατος 57 συνανθρώπων μας έπρεπε να κάνει το πολιτικό σύστημα να έχει ένα χρέος: την αποκάλυψη της αλήθειας. Το σημερινό δημοσίευμα του Politico επιβεβαιώνει αυτό, που λέγαμε εξαρχής. Ότι η Νέα Δημοκρατία για ιδιοτελείς λόγους δεν θέλει το πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα να μπει κάτω από οποιαδήποτε προσπάθεια διερεύνησης, διότι υπάρχουν βαρύτατες ευθύνες Υπουργών και στελεχών -«γαλάζιων» παιδιών- στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τον ΟΣΕ» αναφέρει σε δήλωσή του Νίκος Ανδρουλάκης.

«Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν στήριξε την πρόταση μας για προανακριτική επιτροπή, που θα οδηγούσε σε αποκάλυψη ευθυνών για τα πολιτικά πρόσωπα και αξιοποίησε την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος για εξεταστική επιτροπή, που δεν ελέγχει αυτήν την αμαρτωλή σύμβαση για την τηλεδιοίκηση, η οποία αν είχε υλοποιηθεί αυτοί οι άνθρωποι θα ζούσαν σήμερα αλλά ψάχνει ψύλλους στ’ άχυρα σε μια εξεταστική επιτροπή για την περίοδο από το 1997 μέχρι σήμερα.

Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να αποκαλυφθεί η αλήθεια απέναντι στις προσπάθειες συγκάλυψης της Νέας Δημοκρατίας» καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.