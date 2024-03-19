Μιχαηλίδου στον ΣΚΑΪ 100,3: Αυτή την εβδομάδα η εισήγηση για τον κατώτατο μισθό

«Την περασμένη Παρασκευή λάβαμε την τελική εισήγηση από το ΚΕΠΕ η οποία εισηγείται αύξηση του κατώτατου μισθού σε ποσοστό 4 - 5%», δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 η υπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ειδικότερα, η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι το υπουργείο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του ΚΕΠΕ, αυτή την εβδομάδα θα κάνει τη δική του εισήγηση, ώστε την επόμενη Τετάρτη να υπάρξει απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για τον νέο κατώτατο μισθό

Στόχος είναι, πρόσθεσε, να αυξηθούν οι μισθοί συνολικά στην Ελλάδα. Η κα Μιχαηλίδου τόνισε ότι «τα τελευταία 4 χρόνια οι μισθοί στη χώρα μας ανεβαίνουν πιο πολύ από τον πληθωρισμό κάτι που δεν έχει καταφέρει να κάνει ο μέσος όρος της Ευρώπης». Ακολούθως, πάντως εξήγησε ότι «εμείς έχουμε ξεκινήσει από πιο χαμηλά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για αυτό είναι και μεγαλύτερη η αύξηση»

Η κυρία Μιχαηλίδου αναφερόμενη στην πλατφόρμα για τους εργαζόμενους συνταξιούχους δήλωσε ότι πριν από 3 εβδομάδες πριν, δηλαδή, τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ήταν 36.000 και σήμερα στην πλατφόρμα έχουν ήδη δηλωθεί 44.000 και εκτίμησε ότι ο αριθμούς αυτούς θα αυξηθεί.



