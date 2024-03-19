Γεραπετρίτης: Κοινή βούληση Ελλάδας- Κροατίας να στηρίξουν τις ενταξιακές δραπραγματεύσεις της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης

«Έχει έρθει η ώρα για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ», δηλώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης από το Ζάγκρεμπ

«Η ενταξιακή προοπτική όλων των υποψηφίων κρατών των Δυτικών Βαλκανίων εξαρτάται από τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούν και από τον πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, του Κράτους Δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνάντησης με τον Κροάτη ομόλογό του Γκόρντον Ράντμαν στο Ζάγκρεμπ.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κοινή βούληση των δύο χωρών να στηρίξουν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, μετά και την ευνοϊκή γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα.

Παράλληλα σημείωσε ότι Ελλάδα και Κροατία είναι πεπεισμένες πως «η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ μπορεί να χρησιμεύσει ως καταλύτης για την ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα στην περιοχή μας».

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη «διαρκή ειρήνη» ως το μεγαλύτερο επίτευγμα της ΕΕ, προειδοποίησε όμως ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αν λάβει κανείς υπόψη την εξέλιξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

«Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και βιώνουμε μια ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτή η τραγική κατάσταση μπορεί να έχει δυνητικές επιπτώσεις επέκτασης σε άλλες ευάλωτες περιοχές», επισήμανε και προσέθεσε πως: «Οι εντάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο, στις αλυσίδες εφοδιασμού, στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, καθώς και στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών».

«Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε την κατάσταση ως έχει», ανέφερε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως γι' αυτό και η Ελλάδα «κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να μετριάσει τις συνέπειες των κρίσεων, να αποτρέψει την κλιμάκωση και να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων».

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Κροατίας, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την αξία της διασυνδεσιμότητας σημειώνοντας πως η Αθήνα υποστηρίζει ένθερμα «διαδρόμους μεταφορών, όπως ο Μπλε Διάδρομος, αλλά και ενεργειακά έργα, όπως ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου και η ηλεκτρική διασύνδεση Green Aegean Interconnector».

Σημαντικά περιθώρια εντατικοποίησης της συνεργασίας με την Κροατία εντοπίζονται και στο εμπόριο, τις επενδύσεις, τις τεχνολογίες αιχμής και την εκπαίδευση.

Από την πλευρά του ο κ. Ράντμαν χαρακτήρισε «εξαιρετικές και χωρίς ανοικτά θέματα» τις σχέσεις Ελλάδας και Κροατίας και υπογράμμισε τη σημαντική σύγκλιση απόψεων σε σειρά θεμάτων που αφορούν τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Έκανε αναφορά στην «υψηλή ποιότητα της συνεργασίας» μεταξύ των δύο χωρών, όχι μόνο στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αλλά και σε πρωτοβουλίες με περιφερειακό χαρακτήρα, όπως η Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), η Πρωτοβουλία Τριών Θαλασσών, η Στρατηγική της ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου, το EU-MED9 και την Τετραμερή Συνεργασία «Βουλγαρία-Ρουμανία-Κροατία-Ελλάδα».

Ο Κροάτης υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε ακόμα την ελληνική πλευρά και για την υποστήριξη που παρέχει στη διαδικασία ένταξης της Κροατίας στον ΟΑΣΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κροατία υποστήριξε την ελληνική υποψηφιότητα για τη θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 2025-2026 και τη στήριξη που παρείχε η Αθήνα στην εκλογή της Κροατίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Γεραπετρίτης συνεχάρη την Κροατία για την αποφασιστικότητα που επέδειξε να ενταχθεί στην ΕΕ, αλλά και για τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα συμπερίληψής της τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στο χώρο Schengen. «Οι εξαιρετικές σχέσεις Ελλάδας και Κροατίας στηρίζονται στις κοινές αρχές και αξίες που ακολουθούν οι χώρες μας στην εξωτερική πολιτική», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Κατά την παραμονή του στο Ζάγκρεμπ, ο κ. Γεραπετρίτης έγινε δεκτός και από τον πρωθυπουργό της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

