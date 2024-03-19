Κριτική στην κυβέρνηση για καθυστερημένη απάντηση και προσπάθεια υποβάθμισης του των πρόσφατων δηλώσεων του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για την Κύπρο ασκεί με ανακοίνωσή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τις αναφορές του Τούρκου προέδρου στην Κύπρο, ο κ. Μάντζος αναφέρει ότι «οι νέες απαράδεκτες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, μισό αιώνα μετά την κυπριακή τραγωδία, αποδεικνύουν για πολλοστή φορά ότι η τουρκική κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο αναθεωρητικό της αφήγημα, που δεν παραβιάζει μόνο το διεθνές δίκαιο αλλά προσβάλλει την ιστορική μνήμη και το δράμα ενός ολοκλήρου λαού».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του κ. Μάντζου:

Οι νέες απαράδεκτες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, μισό αιώνα μετά την κυπριακή τραγωδία, αποδεικνύουν για πολλοστή φορά ότι η τουρκική κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο αναθεωρητικό της αφήγημα, που δεν παραβιάζει μόνο το διεθνές δίκαιο αλλά προσβάλλει την ιστορική μνήμη και το δράμα ενός ολοκλήρου λαού.

Η πολύωρη καθυστέρηση στην απάντηση της Κυβέρνησης και η απόπειρα υποβάθμισης του θέματος μέσω «διπλωματικών πηγών» δεν μπορούν να απομειώσουν τη σοβαρότητα των νέων δηλώσεων, που έρχονται σε συνέχεια πρόσφατων αντίστοιχων τοποθετήσεων σε σχέση με την Κύπρο, καθώς και της απόπειρας δημιουργίας τετελεσμένων στα κατεχόμενα.

Πρέπει να είναι σε όλους σαφές ότι η αναγκαία προσέγγιση Ελλάδας - Τουρκίας δεν μπορεί να αποκλείει το κυπριακό ζήτημα και την ανάγκη δίκαιης και βιώσιμης λύσης στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, με τη διαμεσολάβηση και της ΕΕ.

Αλλιώς, όχι μόνο δεν θα έχει τις ωφέλειες που η χώρα μας επιδιώκει, αλλά και μπορεί να εκληφθεί ως περιθώριο νέων προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας στην Κύπρο, σε ρηματικό -και όχι μόνο- επίπεδο.

Εξάλλου, τρεις μήνες μετά την πανηγυρική υπογραφή της «Διακήρυξης των Αθηνών», η Κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει αν αυτή καλύπτει αντίστοιχες τουρκικές δηλώσεις και συμπεριφορές, καθώς, όπως παραδέχθηκε σήμερα και ο Υπουργός Επικράτειας κ. Βορίδης, «η Τουρκία δεν έχει αποστεί από την επιθετική ρητορική».

Πηγή: skai.gr

