«Δεν θα του κάνουμε τη χάρη, εθνικές εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και στις ευρωεκλογές η ΝΔ θα είναι πάλι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, «απαντώντας» στο αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, τον οποίο κατηγόρησε ότι επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τη χώρα.

«Διάβασα σήμερα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που γράφει γιατί η χώρα πρέπει να πάει σε πρόωρες εκλογές. Και αναρωτιόμουν, ο ίδιος δεν ήταν πριν από λίγες μέρες σε μία συνέντευξή του που έβαλε ως εκλογικό του πήχη το 17% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές; Προσέξτε τώρα την αντίφαση: έρχεται και αναγνωρίζει ότι θα είναι δεύτερο κόμμα με μεγάλη διαφορά αλλά ταυτόχρονα ζητάει εθνικές εκλογές. Γιατί; Για να αποσταθεροποιήσει τη χώρα; Δεν θα του κάνουμε τη χάρη. Εθνικές εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας και στις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία θα είναι πάλι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη, έχοντας και πάλι τη στήριξη και την εμπιστοσύνη των Ελληνίδων και των Ελλήνων», είπε ο κ. Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του σε πολίτες της Πολίχνης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο διακύβευμα των ευρωεκλογών και σημείωσε: «Σήμερα είμαστε 9 Απριλίου, μας χωρίζουν ακριβώς 2 μήνες από τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, όπου θα ξαναστείλουμε το μήνυμα της ισχυρής Νέας Δημοκρατίας και ενός τόπου που θα προχωρά μόνο σταθερά και τολμηρά μπροστά.

Είμαστε εδώ για να υλοποιούμε κάθε μέρα το κυβερνητικό μας πρόγραμμα και να κάνουμε τη ζωή της κάθε μίας και του καθενός καλύτερη».

Απάντησε στα ερωτήματα που θέτουν ιδίως οι νέοι, γιατί να πάνε στις ευρωεκλογές να ψηφίσουν όταν δεν πάνε ούτε στις εθνικές και έθεσε δύο λόγους που καθιστούν επιτακτική - όπως είπε - την συμμετοχή τους:

«1. Όσο πιο ισχυρή είναι η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές, τόσο περισσότερο διεκδικητική θα είναι στην Ευρώπη την επόμενη μέρα, ώστε να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερη χρηματοδότηση, ακόμα μεγαλύτερη στήριξη, ακόμα περισσότερες παρεμβάσεις που θα κάνουν τις δικές σας τις ζωές καλύτερες.

2. Η πολιτική σταθερότητα και η προσήλωση στην υλοποίηση του έργου μας δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να διαταραχθεί ως αποτέλεσμα των ευρωεκλογών».

Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στη δυτική Θεσσαλονίκη, λέγοντας: «Στη δυτική Θεσσαλονίκη χτυπά δυνατά καρδιά της παράταξης στη Νέα Δημοκρατίας.

Για πρώτη φορά μία κυβέρνηση έσκυψε σοβαρά και συστηματικά πάνω σε χρόνια ζητήματα τα οποία αντιμετώπιζαν οι δήμοι της δυτικής Θεσσαλονίκης και δίνει απτές λύσεις. Το Πάρκο του Παύλου Μελά, το αντικαρκινικό νοσοκομείο, το οποίο θα γίνει στο στρατόπεδο Καρατάσου, το νέο περιαστικό πάρκο το οποίο γίνεται με ιδιωτική χρηματοδότηση, τα νέα σχολεία τα οποία κατασκευάζονται και τα οποία ήδη έχουν αρχίσει και παραδίδονται.

Είναι παρεμβάσεις που βάζουν τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης και που έχουν χρηματοδοτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από ευρωπαϊκούς πόρους».

Απάντηση στα περί πατριωτισμού

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε όσους οδεύουν προς τις ευρωεκλογές επικαλούμενοι τον πατριωτισμό και παρατήρησε:

"Εγώ ξέρω ότι αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θωράκισε τις Ένοπλες Δυνάμεις: απέκτησε η χώρα Belharra, απέκτησε Rafale, αναβαθμίζει τα F-16, αποκτά νέα ελικόπτερα. «Χτίζει» στρατηγικές συμμαχίες με τη Γαλλία, με τις ΗΠΑ. Συνομιλεί σήμερα με όλους τους μεγάλους παίκτες με όρους ισοτιμίας.

Αναρωτιέμαι αν πατριώτες είναι αυτοί οι οποίοι υπονομεύουν το κύρος της χώρας στο εξωτερικό ή αυτοί οι οποίοι αναβαθμίζουν τη θέση της πατρίδας μας εκτός των συνόρων.

Και αναρωτιέμαι τελικά αν πραγματικοί πατριώτες είναι αυτοί οι οποίοι περιφέρονται στα τηλεπαράθυρα και υπόσχονται σύνταξη, λέει, 3.000 ευρώ. Μου θυμίζει κάποιες άλλες εποχές που κάποιοι είχαν εύκολα τα ψέματα. Και βέβαια, τους είδαμε και αυτούς τους «πατριώτες», διότι τελικά παρέα κυβέρνησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ".

Μόνιμα στη Θεσσαλονίκη το ιστορικό αντιτορπιλικό "Βέλος"

Το πρωί ο πρωθυπουργός ήπιε καφέ με βουλευτές της Ν.Δ στη Θεσσαλονίκη και συζήτησαν για τις πολιτικές εξελίξεις και τη μάχη των ευρωεκλογών. Οι βουλευτές τον ρώτησαν τι θα γίνει με το ιστορικό αντιτορπιλικό "Βέλος", αν θα μείνει, δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη ή όχι.

Στην ομιλία του στην Πολίχνη ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι το "Βέλος" θα μείνει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας: "Επικοινώνησα με τον Υπουργό Εθνικής 'Αμυνας και το «Βέλος» θα μείνει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, όπως το «Αβέρωφ» είναι μόνιμα στην Αθήνα".

Ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

«Κύριε Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ γι' αυτή την εκπληκτική υποδοχή. Εδώ, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, χτυπάει δυνατά η καρδιά της παράταξής μας, της Νέας Δημοκρατίας.

Σήμερα έχουμε 9η Απριλίου, μας χωρίζουν δύο ακριβώς μήνες από τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, όταν θα ξαναστείλουμε το μήνυμα της ισχυρής Νέας Δημοκρατίας και ενός τόπου που θα προχωράει μόνο σταθερά, τολμηρά, μπροστά.

Και χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται σήμερα η δυνατότητα να βρεθώ μαζί σας, μετά από μία πολύ ωραία εκδήλωση την οποία κάναμε μαζί με τον Υπουργό Παιδείας στο Γυμνάσιο της Πολίχνης, όπου παρουσιάσαμε τις νέες μας πρωτοβουλίες κατά του σχολικού εκφοβισμού, κατά του φαινομένου του bullying. Διότι είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, για να υλοποιούμε κάθε μέρα το κυβερνητικό μας πρόγραμμα και να κάνουμε τη ζωή της καθεμιάς και του καθενός καλύτερη.

Θέλω να ξεκινήσω από τα λόγια τα οποία είπε ο Περιφερειάρχης, ο καλός φίλος, ο Απόστολος Τζιτζικώστας, για την πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται στη Θεσσαλονίκη συνολικά, αλλά ειδικά εδώ, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Για πρώτη φορά, μία κυβέρνηση έσκυψε μεθοδικά και συστηματικά πάνω σε χρόνια ζητήματα, τα οποία αντιμετώπιζαν οι Δήμοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης και δίνει απτές λύσεις σε χρόνια προβλήματα.

Το πάρκο του Παύλου Μελά, το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο το οποίο θα γίνει στο Στρατόπεδο «Καρατάσιου», το νέο περιαστικό πάρκο το οποίο γίνεται με ιδιωτική χρηματοδότηση, τα νέα σχολεία τα οποία κατασκευάζονται και τα οποία ήδη έχουν αρχίσει και παραδίδονται, οι σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν το λιμάνι, όλα αυτά είναι παρεμβάσεις ουσιαστικές, που βάζουν την Δυτική Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης.

Έχουν όμως και κάτι άλλο κοινό, όλες αυτές οι παρεμβάσεις: ότι έχουν χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό με ευρωπαϊκούς πόρους και αυτή ακριβώς είναι η σύνδεση, είναι το νήμα το οποίο ενώνει το ζητούμενο των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου με την δική σας καθημερινότητα.

Πολλές φορές μου λένε, ειδικά τα πιο νέα παιδιά: «γιατί να πάω να ψηφίσω στις ευρωεκλογές; Εδώ δεν ψηφίζουμε για το ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα; Και οι εκλογές αυτές δεν έχουν τελικά και τόσο μεγάλη σημασία».

Θα σας πω δύο λόγους, για τους οποίους αυτό δεν ισχύει. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Όσο πιο ισχυρή είναι η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, τόσο περισσότερο διεκδικητική θα είναι στην Ευρώπη την επόμενη μέρα, ώστε να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερη χρηματοδότηση, ακόμα μεγαλύτερη στήριξη, ακόμα περισσότερες παρεμβάσεις που θα κάνουν τις δικές σας τις ζωές καλύτερες.

Γιατί το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι, έχει μεγάλη σημασία για το τι γίνεται στην πατρίδα μας. Θέλω να σας θυμίσω ότι το καλοκαίρι του 2020, μετά την πανδημία, πήγα προσωπικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διαπραγματεύτηκα σκληρά και επιστρέψαμε στην πατρίδα μας με 36 δισεκατομμύρια πρόσθετους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Και τώρα θα αγωνιστούμε, θα αγωνιστούμε και πάλι μετά τις ευρωεκλογές, για να μπορούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος γιατί οι ευρωεκλογές έχουν σημασία.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την εσωτερική πολιτική πραγματικότητα στη χώρα μας. Θέλω να σας πω και πάλι ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για το εντυπωσιακό ποσοστό το οποίο πετύχαμε στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Εσείς οδηγήσατε τη Νέα Δημοκρατία στη νέα αυτοδυναμία και αυτή η πολιτική σταθερότητα και η προσήλωση στην υλοποίηση του έργου μας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διαταραχθεί ως αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.

Διάβαζα σήμερα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αρθρογραφεί γιατί η χώρα πρέπει να πάει σε πρόωρες εκλογές. Και αναρωτιόμουν: ο ίδιος δεν ήταν που πριν από λίγες μέρες σε μια συνέντευξή του έθεσε ως εκλογικό του πήχη το 17% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές;

Προσέξτε τώρα την αντίφαση. Έρχεται και αναγνωρίζει ότι θα είναι δεύτερο κόμμα με μεγάλη διαφορά, αλλά ταυτόχρονα ζητάει εθνικές εκλογές. Γιατί; Για να αποσταθεροποιήσει τη χώρα; Δεν θα του κάνουμε τη χάρη.

Εθνικές εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και στις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία θα είναι πάλι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη, έχοντας και πάλι τη στήριξη και την εμπιστοσύνη των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Διότι εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε πρώτα και πάνω από όλα στραμμένη την προσοχή μας στην υλοποίηση του προεκλογικού μας προγράμματος. Μας εκλέξατε πριν από εννέα μήνες για να κάνουμε την καθημερινότητά σας καλύτερη και υλοποιούμε το πρόγραμμά μας αυτό, με απόλυτη προσήλωση σε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί.

Θυμάστε ότι είχα έρθει εδώ προεκλογικά και σας είχα πει ότι η πρώτη μας προτεραιότητα τη δεύτερη τετραετία είναι να αυξήσουμε τους μισθούς, διότι αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι δεν γίνεται να αναπτύσσεται η οικονομία, να λέμε ότι δημιουργούμε πρόοδο και ταυτόχρονα οι μισθοί να μην αυξάνονται. Και τι κάναμε; Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό 50 ευρώ, τον πήγαμε στα 830 ευρώ και θα πάει στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, όπως ακριβώς έχουμε δεσμευτεί. Και το ίδιο ισχύει και για μέσο μισθό, ο οποίος θα φτάσει τα 1.500 ευρώ. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη προς όφελος των πολλών.

Υλοποιούμε όλες τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τις οποίες εσείς μάς δώσατε εξουσιοδότηση. Ξέρω ότι πολλές φορές θα υπάρχουν και πισωγυρίσματα, θα υπάρχουν και αναταράξεις, θα υπάρχουν και λάθη. Πρώτος εγώ έχω το θάρρος να τα αναγνωρίσω. Λάθη δεν κάνει μόνο όποιος δεν κάνει τίποτα. Το ζήτημα είναι, όμως, το λάθος να μην γίνει σφάλμα και να μην επαναλαμβάνεται. Εμείς μαθαίνουμε από τα λάθη μας και φροντίζουμε πάντα να τα διορθώνουμε. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά της δικής μας παράταξης.

Εμείς είμαστε μία παράταξη η οποία συντονίζεται με τα αιτήματα των καιρών και γι' αυτό μπορέσαμε και βρεθήκαμε στο Ζάππειο, στο Συνέδριό μας, να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, 50 χρόνια που ταυτίζονται με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και φυσικά με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Αυτοί είμαστε και αυτοί θα εξακολουθούμε να είμαστε.

Θέλω επίσης να απευθυνθώ, εδώ από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ή θέλουν ενδεχομένως να στείλουν ένα μήνυμα δυσαρέσκειας προς τη Νέα Δημοκρατία, ψηφίζοντας κόμματα τα οποία βρίσκονται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτοί οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται, το είπε καλά ο Απόστολος, ως οι «πραγματικοί πατριώτες». Και θέλω να σκεφτείτε ποιοι τελικά είναι οι πραγματικοί πατριώτες; Αυτοί που έχουν εύκολο τον πατριωτισμό στα λόγια ή αυτοί που υπερασπίζονται την πατρίδα με πράξεις;

Διότι εγώ ξέρω ότι αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θωράκισε τις Ένοπλες Δυνάμεις: απέκτησε η χώρα Belharra, απέκτησε Rafale, αναβαθμίζει τα F-16, αποκτά νέα ελικόπτερα. «Χτίζει» στρατηγικές συμμαχίες με τη Γαλλία, με τις ΗΠΑ. Συνομιλεί σήμερα με όλους τους μεγάλους παίκτες με όρους ισοτιμίας.

Αναρωτιέμαι αν πατριώτες είναι αυτοί οι οποίοι υπονομεύουν το κύρος της χώρας στο εξωτερικό ή αυτοί οι οποίοι αναβαθμίζουν τη θέση της πατρίδας μας εκτός των συνόρων.

Και αναρωτιέμαι τελικά αν πραγματικοί πατριώτες είναι αυτοί οι οποίοι περιφέρονται στα τηλεπαράθυρα και υπόσχονται σύνταξη, λέει, 3.000 ευρώ. Μου θυμίζει κάποιες άλλες εποχές που κάποιοι είχαν εύκολα τα ψέματα. Και βέβαια, τους είδαμε και αυτούς τους «πατριώτες», διότι τελικά παρέα κυβέρνησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Να μην ξεχνιόμαστε ποιοι ήταν αυτοί που κυβερνούσαν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 ως το 2019, αν αυτοί είναι πατριώτες. Ή αν πραγματικοί πατριώτες δεν είναι αυτοί οι οποίοι θωράκισαν τα σύνορα και έλυσαν επί της ουσίας το μεταναστευτικό πρόβλημα. Έρχομαι από την Ρόδο και κανείς δεν μου μίλησε στα Δωδεκάνησα για το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης. Πολύ απλά γιατί εμείς εφαρμόσαμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική. Όλοι γνωρίζουν ότι σήμερα τα σύνορα φυλάσσονται και δεν θα κάνουν κουμάντο οι διακινητές για το ποιος θα μπαίνει παράνομα στη χώρα.

Αυτοί λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι οι πραγματικοί πατριώτες. Πατριώτες στις πράξεις, τις μεγάλες πράξεις, αλλά και κάποιες συμβολικές πράξεις. Διότι βρισκόμουν σήμερα με τους συναδέλφους βουλευτές, πήραμε έναν καφέ στο κέντρο της πόλης και μου έθιξαν ένα ζήτημα το οποίο καταλαβαίνω ότι έχει μια μεγάλη συμβολική αξία για τη Θεσσαλονίκη: Τι θα γίνει με το «Βέλος». Και αν το «Βέλος», το ιστορικό αντιτορπιλικό, θα μείνει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Επικοινώνησα, λοιπόν, με τον Υπουργό Εθνικής 'Αμυνας και το «Βέλος» θα μείνει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, όπως το «Αβέρωφ» είναι μόνιμα στην Αθήνα.

Θέλω, λοιπόν, να σας ζητήσω σε αυτές τις εκλογές να κινητοποιηθούμε όπως ξέρουμε να κάνουμε και να ξαναχτίσουμε αυτή μεγάλη πλατιά συμμαχία, η οποία μας οδήγησε σε αυτό το πολύ υψηλό ποσοστό το οποίο πήραμε στις εκλογές του Ιουνίου και να μην αντιμετωπίσουμε τις εκλογές αυτές με χαλαρότητα, αψήφιστα.

Πρέπει την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές η κυβέρνηση να είναι ισχυρή και σταθερή. Πρέπει να μου δώσετε, να μας δώσετε, την δύναμη να πάμε στην Ευρώπη να διαπραγματευτούμε μια καλύτερη Ευρώπη, προς όφελος των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Έχουμε, ας πούμε, ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπου είναι σαφές ότι υπό την επήρεια των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών ζητήσαμε από τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους μας, τους αλιείς μας να κάνουν περισσότερα απ' όσα αντέχουν να κάνουν. Όλοι θέλουμε την πράσινη μετάβαση, αλλά αυτή δεν μπορεί να γίνει με μία τόσο μεγάλη ταχύτητα ώστε τελικά να εξοντώσει τους παραγωγούς μας.

Αυτές τις πολιτικές τις υπερασπίστηκαν στην Ευρώπη οι Σοσιαλιστές και οι Πράσινοι. Εμείς δεν τις στηρίξαμε. Και την επόμενη μέρα πρέπει να πάμε να διαπραγματευτούμε ώστε να αλλάξουν αυτές οι πολιτικές, να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία, να απορροφούμε με μεγαλύτερη ευκολία κονδύλια από την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Και ρωτώ: ποιος θα κάνει αυτές τις διαπραγματεύσεις; Εμείς θα τις κάνουμε, αλλά πρέπει να είμαστε ισχυροί την επόμενη μέρα.

Κοιτάξτε, και να κλείσω με αυτό: η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα όχι απλά το πιο ισχυρό κόμμα στην Ελλάδα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτά τα πρωτεία θέλω να τα κρατήσουμε στις ευρωεκλογές.

Θέλουμε να είμαστε πάλι τόσο ισχυροί ώστε να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε στην Ευρώπη με την αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά που απαιτείται.

Θέλω λοιπόν -έμειναν δύο μήνες, θα μεσολαβήσει και το Πάσχα, θα κάνουμε μία μικρή παύση στην προεκλογική μας δραστηριότητα, όπως είθισται-, αλλά θέλω ειδικά καθώς θα μπαίνουμε στην τελική ευθεία να ζητήσω από την καθεμία και τον καθένα από σας ξεχωριστά να κάνει το κάτι παραπάνω.

Μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να πολεμήσουμε τη χαλαρότητα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τα καινούρια θεσμικά εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Την επιστολική ψήφο μην την πάρετε αψήφιστα, εμείς τη θεσμοθετήσαμε.

Και προσέξτε εδώ πάλι τον παραλογισμό: την επιστολική ψήφο, την οποία η αντιπολίτευση δεν την ψήφισε επειδή εμείς ζητήσαμε να επεκταθεί και στις εθνικές εκλογές, τώρα μας κουνάει το δάχτυλο ο κ. Κασσελάκης και μας λέει «μα δε δίνετε τη δυνατότητα στους εντός Ελλάδος Έλληνες να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο». Κοιτάξτε, οι Έλληνες έχουν και κρίση και νου και λογική και γνωρίζουν πολύ καλά ποιος πραγματικά αγωνίζεται και υλοποιεί ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.

Και η επιστολική ψήφος είναι μια πραγματική μεταρρύθμιση. Σκεφτείτε: ηλικιωμένοι, παππούδες, γιαγιάδες, που δεν μπορούν να πάνε να ψηφίσουν σε ένα εκλογικό κέντρο, να γραφτούν να ψηφίσουν επιστολικά. Νέα παιδιά -μπορεί εδώ να έχουμε ανάμεσά μας νέα παιδιά τα οποία θα θελήσουν να πάνε να δουλέψουν σεζόν και να μην μπορούν να γυρίσουν να ψηφίσουν- μπορούν να γραφτούν μέχρι τα τέλη Απριλίου και να ψηφίσουν επιστολικά.

Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν και αυτό το εργαλείο, αλλά ας μην ξεχνάμε τελικά ότι η μεγάλη κινητοποίηση γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες πριν τις εκλογές. Θα το ξανακάνουμε, θα ξαναβρεθώ πολλές φορές εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, να μιλήσω για τα σημαντικά τα οποία κάνουμε και να παρουσιάζουμε το έργο μας όταν αυτό υλοποιείται.

Με ενημέρωσαν -και θα κλείσω με αυτό- ότι κάπου εδώ κυκλοφορεί ένα από τα πρώτα δοκιμαστικά νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία θα έρθουν. Πέρασε πριν από λίγο. Μου λέει ο Πρόεδρος, μου λένε: «θα μπεις στο λεωφορείο;» Δεν θα μπω. Θα μπω στο λεωφορείο στα τέλη Μαΐου, όταν και τα 110 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, γιατί εμείς αυτά τα οποία λέμε τα κάνουμε.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό αγώνα, καλή δύναμη. Πάμε και πάλι για μία μεγάλη νίκη στις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ».

Χαιρετισμοί από Απ. Τζιτζικώστα και δήμαρχο Παύλου Μελά

Πριν πάρει τον λόγο ο κ. Μητσοτάκης χαιρετισμό απηύθυναν ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, και ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

"Φιλοδοξούμε ο Δήμος Παύλου Μελά να αναδειχθεί σε Δήμο πρότυπο στη Β. Ελλάδα και σας θέλουμε σύμμαχο και συμπαραστάτη σε αυτή την προσπάθεια", είπε στον πρωθυπουργό ο δήμαρχος.

"Εμείς, εδώ, ξέρουμε να ξεχωρίζουμε τον γνήσιο πατριωτισμό από τον δήθεν. Γνήσιος πατριώτης δεν είναι αυτός που λέει πολλά, αλλά αυτός που κάνει πολλά και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει για τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία τόσα έργα όσα δεν έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες", τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας και σημείωσε πως οι εκλογές δεν προσφέρονται ούτε για χαβαλέ, ούτε για αποχή, ούτε για να στείλουμε μηνύματα.

Ο πρωθυπουργός περπάτησε στον κεντρικό δρόμο της Πολίχνης, μπήκε σε καταστήματα, χαιρέτισε καταστηματάρχες και καταναλωτές και φωτογραφήθηκε με πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

