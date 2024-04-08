Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η πολιτική αντιπαράθεση δύο μήνες πριν τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών. Τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσδίδουν χαρακτήρα εθνικών εκλογών στη μάχη για το ευρωκοινοβούλιο, με τον πρωθυπουργό να ζητά υψηλό ποσοστό συμμετοχής από τον κόσμο, θέτοντας εκ νέου θέμα πολιτικής σταθερότητας και συνέχισης του κυβερνητικού έργου και τον Στέφανο Κασσελάκη να θέτει ζήτημα παράλληλων εκλογών, δηλώνοντας ότι έχουν αλλάξει πολλά σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.

Ο πρωθυπουργός έχει θέσει ως διακύβευμα της 9ης Ιουνίου τη σταθερότητα, ενώ σήμερα επισκέφτηκε την Τήλο και τη Ρόδο. Στην Τήλο εστίασε στο Κέντρο κυκλικής καινοτομίας. «Μας ενδιαφέρει πολύ το έργο αυτό να μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλα νησιά αυτού του μεγέθους, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ανακύκλωση στο 100% είναι ένας στόχος που είναι απολύτως εφικτός», τόνισε από την Τήλο ο πρωθυπουργός.

Στόχος είναι η μεγάλη ανατροπή. Στόχος είναι να καταλάβουν όλοι ότι μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές η ΝΔ θα πέσει και θα υπάρχει μια νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από τον ανανεωμένο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς πάμε να κερδίσουμε. Δεν πάμε να πάρουμε μια δεύτερη θέση με διαφορά κλπ. Πραγματικά πιστεύω ότι όλα τα σενάρια είναι εφικτά», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του.

Ο διάλογος με τη μητέρα στη Γαύδο

Δριμεία αντιπαράθεση πυροδότησε η συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τη μητέρα μαθητών Γυμνασίου που ζουν στη Γαύδο. Ο Στέφανος Κασσελάκης κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ασυνέπεια στην προ ενός έτους υπόσχεσή του για τηλεκπαίδευση.

Χαρακτηριστικό είναι ο διάλογος που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τη μητέρα από τη Γα΄θδο:

Κασσελάκης: Δηλαδή τώρα ούτε τηλεκπαίδευση έχουν;

Έφη Γεωργακά: Από το κράτος, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχουν τίποτα. Κάνουν όμως τα παιδιά τηλεκπαίδευση ιδιωτικά. Το Υπουργείο απαντούσε ότι δεν γίνεται να ανοίξει σχολείο.

Κασσελάκης: Με άλλα λόγια να είναι συνειδητή η επιλογή να ερημωθεί το νησί.

Η απάντηση ήρθε από τον υπουργό Παιδείας, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον Στέφανο Κασσελάκη για προεκλογικό λαϊκισμό στα social media διευκρινίζοντας ότι η λύση που είχε επιλεγεί για τα δύο γυμνασιόπαιδα ήταν μεταβατική.

«Σε επικοινωνία με την οικογένεια, η οποία έγινε αμέσως μετά την επίσκεψη (του πρωθυπουργού), δόθηκε η λύση οι μαθητές να προχωρήσουν σε κατ' ιδίαν διδασκαλία υπό την επίβλεψη του Γυμνασίου της Παλαιόχωρας Κρήτης, στο οποίο δίνουν εξετάσεις», τόνισε ο υπουργός Παιδείας.

Στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ ο Νίκος Ανδρουλάκης

Με τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο συναντήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την απόφαση του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο του 2021 για καθολική απαγόρευση ενημέρωσης του παρακολουθούμενου.

«Περιμένει να καθαρογραφεί η απόφαση, να επιδοθεί και αμέσως θα κάνει τα νόμιμα και προβλεπόμενα για να έχω την ενημέρωση που χρειάζομαι. Κι εγώ με τη σειρά μου να ενημερώσω όπως έχω δεσμευτεί τον ελληνικό λαό. Ανοίγοντας το δρόμο της αλήθειας σε αυτή τη νοσηρή υπόθεση, ανοίγω και το κουτί της Πανδώρας για τον κ. Μητσοτάκη», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Μάκης Βορίδης «απάντησε» στον κ. Ανδρουλάκη, λέγοντας: «Πανηγυρίζεις για την απόρριψη μίας διατάξεως την οποία η ίδια η κυβέρνηση έχει αλλάξει. Τι πανηγυρίζεις; Η διάταξη που απορρίφθηκε είναι νόμου του 2021. Παρεμπιπτόντως τη διάταξη του '21 την έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ».

Πηγή: skai.gr

