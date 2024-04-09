Τη δυνατότητα να ταυτοποιούν το εισιτήριό τους, καθώς και το εισιτήριο διαρκείας τους, μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet έχουν από σήμερα, 9 Απριλίου, οι φίλαθλοι, ώστε να εισέρχονται ψηφιακά στο γήπεδο στους αγώνες της Super League 1, καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδος. Με τη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφαλείας στα γήπεδα. Ταυτόχρονα, απελευθερώνεται ένας σημαντικός αριθμός αστυνομικών δυνάμεων από το έργο της φύλαξης κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Με απλό και φιλικό τρόπο οι πολίτες προβαίνουν στην ταυτοποίηση του εισιτηρίου τους μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet που έχουν στο κινητό τους τηλέφωνο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), στο emep.gov.gr πριν κατεβάσουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet από το Google Play ή το App Store. Αναλυτικά η διαδικασία περιγράφεται στο tickets.gov.gr.

Επισημαίνεται ότι μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, δηλαδή στις 12 Μαΐου 2024, θα ισχύει υβριδικό σύστημα εισόδου στα γήπεδα, τόσο με το ψηφιακό εισιτήριο στο Gov.gr Wallet, όσο και με το συμβατικό εισιτήριο, ώστε οι φίλαθλοι και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες να έχουν τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στη νέα διαδικασία και να προετοιμαστούν καταλλήλως.

Οι φίλαθλοι προμηθεύονται το εισιτήριο του αγώνα από τους παρόχους των υπηρεσιών διάθεσης εισιτηρίων, χωρίς καμία αλλαγή σε αυτή τη διαδικασία.

Στη συνέχεια:

Ανοίγουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet

Επιλέγουν την καρτέλα των εισιτηρίων και επάνω δεξιά την προσθήκη (+)

Επιλέγουν “Προσθήκη Εισιτηρίου Ενηλίκου”

Ανοίγουν την κάμερα του κινητού και σκανάρουν το QR Code ή το Barcode του εισιτηρίου. Εναλλακτικά εισάγουν χειροκίνητα τον αριθμό του εισιτηρίου

Το εισιτήριο προστίθεται στη σχετική λίστα των διαθέσιμων εισιτηρίων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επιλέγοντας το εισιτήριο στη σχετική λίστα του Gov.gr Wallet, εμφανίζεται το QR code ή το Barcode με το οποίο οι πολίτες εισέρχονται στα γήπεδα. Όσον αφορά τους ανηλίκους άνω των 15 ετών, οι οποίοι έχουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και το κινητό τους τηλέφωνο είναι καταχωρημένο στο emep.gov.gr, θα ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία.

Σε περίπτωση που οι πολίτες θέλουν να συνοδεύσουν το ανήλικο κάτω των 15 ετών τέκνο τους στον αγώνα, η διαδικασία προσθήκης του εισιτηρίου πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση διαδικασίας προσθήκης του δικού τους εισιτηρίου.

Συγκεκριμένα, αφού ανοίξουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet και επιλέξουν την καρτέλα των εισιτήριων:

Επιλέγουν “Προσθήκη Εισιτηρίου Ανηλίκου”

Επιλέγουν το προστατευόμενο μέλος για το οποίο θέλουν να καταχωρήσουν το εισιτήριο

Εισάγουν τον κωδικό εισιτηρίου του ανηλίκου

Στην “Επιλογή συνοδού” επιλέγουν “Εγώ” και προστίθεται το εισιτήριο στη σχετική λίστα του Gov.gr Wallet τους

Αν επιθυμούν τρίτο άτομο να συνοδεύσει το ανήλικο τέκνο, μετά την εισαγωγή του κωδικού του εισιτηρίου του ανηλίκου:

Επιλέγουν “Τρίτο Άτομο”, αντί για “Εγώ”, και εισάγουν το ΑΦΜ του ενηλίκου που θα συνοδεύσει το ανήλικο

Στη συνέχεια ο ενήλικας, που έχουν επιλέξει να συνοδεύσει το ανήλικο, λαμβάνει ειδοποίηση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μηνύματος (SMS) στο κινητό του τηλέφωνο, με την οποία ενημερώνεται για το αίτημα συνοδείας ανηλίκου στο Gov.gr Wallet

Στο Gov.gr Wallet ο ενήλικας που θα συνοδεύσει το ανήλικο παιδί, επιλέγει την αποδοχή της συνοδείας του ανηλίκου

Ακολούθως, το εισιτήριο του ανηλίκου εμφανίζεται στη λίστα εισιτήριων του ενηλίκου που θα το συνοδεύσει

