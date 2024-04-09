Μητσοτάκης: Σε καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με «γαλάζιους» βουλευτές

Συνάντηση με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη είχε το πρωί της Τρίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγη ώρα πριν τις ανακοινώσεις για την εθνική καμπάνια κατά της σχολικής βίας.

Ο πρωθυπουργός με τους βουλευτές βρέθηκαν σε καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ κατά πληροφορίες είχε προηγηθεί σύσκεψη με αντικείμενο την προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογές.

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, θα παρουσιάσουν από το 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης το σχέδιο της κυβέρνησης και την εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία, αλλά και του μπούλινγκ.

Οι παρεμβάσεις στις οποίες θα προβεί το υπουργείο Παιδείας θα είναι σε όλα τα επίπεδα. Μία από αυτές αφορά τη λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας καταγγελιών για περιστατικά εκφοβισμού στα σχολεία. Οι καταγγελίες στην πλατφόρμα θα είναι επώνυμες. Η χρήση της πλατφόρμας θα είναι αρκετά εύκολη. Θα υπάρχουν ερωτήσεις αλλά και πεδία που θα μπορούν οι καταγγέλλοντες να γράφουν αναλυτικά το περιστατικό που είτε είδαν ή βίωσαν. Σε πρώτο βαθμό θα αναλαμβάνει το σχολείο και αν τα περιστατικό κριθεί πολύ σοβαρό, τότε θα το διαχειρίζεται η διεύθυνση εκπαίδευσης, μια 4μελης επιτροπή η οποία θα αποτελείται από ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και δύο εκπαιδευτικούς.

Επίσης, αυστηροποιείται το πλαίσιο συνεπειών για τους μαθητές που κάνουν μπούλινγκ. Επανέρχεται η 5νθήμερη αποβολή και ο διαχωρισμός των απουσιών σε αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες 40 - 75.

Θα ψηφιοποιηθεί το απουσιολόγιο, το βιβλίο ύλης και οι βαθμολογικές επιδόσεις των μαθητών έτσι ώστε να μπορούν οι γονείς να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει στο σχολείο. Στις περιπτώσεις μαθητών, οι οποίοι έχουν προκαλέσει υλικές ζημιές στο σχολείο τότε οι γονείς θα επιβαρύνονται οικονομικά για την κάλυψη του κόστους της επιδιόρθωσης.

Η χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολείο απαγορεύεται και σήμερα. Ωστόσο, όσοι μαθητές χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για να εκθέσουν συμμαθητές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα έρχονται αντιμέτωποι με την αυστηρότερη ποινή που είναι η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.