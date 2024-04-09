Άρθρο Κασσελάκη στην Καθημερινή: Γιατί ζητάω εκλογές - Τι δεν γνώριζαν οι ψηφοφόροι όταν έδωσαν στον Μητσοτάκη 41%

Τα δεδομένα στα πεδία του κράτους δικαίου και των θεσμών, της οικονομίας και της ασφάλειας που κατά την άποψη του «καθορίζουν τη σημερινή πραγματικότητα και δικαιολογούν την ανάγκη διεξαγωγής εθνικών εκλογών», αναπτύσσει ο Στέφανος Κασσελάκης σε άρθρο του στην «Καθημερινή» υπό τον τίτλο: «Γιατί ζητάω εκλογές- Τι δεν γνώριζαν οι ψηφοφόροι όταν έδωσαν στον Μητσοτάκη 41%».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει ότι εξίστανται στην κυβέρνηση γιατί η αντιπολίτευση «τολμά να ζητάει νέα προσφυγής τις κάλπες» λίγους μήνες μετά τις εθνικές εκλογές, σχολιάζοντας ότι «η αλαζονεία του 41% τους εμποδίζει να αντιληφθούν ότι τους τελευταίους δέκα μήνες έχουν μεσολαβήσει καθοριστικά γεγονότα που διαφοροποιούν τα δεδομένα βάσει των οποίων οι ψηφοφόροι εμπιστεύτηκαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη τη διακυβέρνηση της χώρας».

Ειδικότερα ο κ. Κασσελάκης αναφέρεται στα νέα δεδομένα που υπήρξαν σε σχέση με το «έγκλημα των Τεμπών», σημειώνοντας ότι τώρα οι ψηφοφόροι «γνωρίζουν ότι υπήρξε μοντάζ, ότι το παραποιημένο ηχητικό προωθήθηκε πάραυτα σε φιλοκυβερνητικό μέσο ενημέρωσης και από εκεί προβλήθηκε παντού, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποίησε πολιτικά τον αλλοιωμένο διάλογο για να βγάλει μέσα σε λίγες ώρες ετυμηγορία ότι το έγκλημα οφείλεται "αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος"». «Σήμερα γνωρίζουμε ότι η Εισαγγελία κατέσχεσε τον σκληρό δίσκο από τον ΟΣΕ για να διερευνήσει την υπόθεση». Επιπλέον αναφέρει ότι «οι ψηφοφόροι δεν γνώριζαν ότι ο τόπος του δυστυχήματος μπαζώθηκε ακαριαία», «δεν γνώριζαν εάν η αμαξοστοιχία μετέφερε παρανόμως εύφλεκτα υλικά (ξυλόλιο κ.α.), πράγμα που σήμερα δεν αμφισβητείται». Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «οι ψηφοφόροι δεν γνώριζαν ότι η κυβέρνηση θα αρνηθεί τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κι ότι θα επιλέξει τόσο ξεδιάντροπα το δρόμο της συγκάλυψης του εγκλήματος». Σήμερα, προσθέτει, «γνωρίζουν ότι Μητσοτάκης ίσον Καραμανλής και Καραμανλής ίσον Μητσοτάκης».

Δεύτερον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα» στο σκάνδαλο των υποκλοπών, μιλώντας για την απόφαση-«κόλαφο» για την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη από το ΣτΕ. «Είναι διαφορετικό να υποψιάζεσαι ότι ένας νόμος φτιάχτηκε για να μπορεί το Μαξίμου να παρακολουθεί όποιον θέλει χωρίς συνέπειες, από το να τεκμηριώνεται ότι αυτός ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. Τώρα οι πολίτες δεν υποψιάζονται. Γνωρίζουν», σχολιάζει μεταξύ άλλων.

Τρίτον, ο κ. Κασσελάκης σημειώνει ότι οι ψηφοφόροι δεν γνώριζαν τον Ιούνιο του 2023 «αυτό που συνέβαινε πίσω από την πλάτη τους», «ότι, δηλαδή, η ΝΔ, με αρχηγό Μητσοτάκη και γραμματέα τον σημερινό κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, είχε πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα. Τώρα το γνωρίζουν άπαντες».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει με τα θέματα οικονομίας, σχολιάζοντας ότι «βασικό θέμα που η συσσωρευμένη εμπειρία του σήμερα διαψεύδει παταγωδώς τις κούφιες υποσχέσεις του χθες είναι η πορεία της ελληνικής οικονομίας». Αναφέρει συγκεκριμένα ότι αντίθετα με την «κυβερνητική προπαγάνδα» του Ιουνίου 2023 ότι «η ακρίβεια είναι "εισαγόμενη" και ότι η Ελλάδα συνιστά ένα "οικονομικό θαύμα", το οποίο μπορεί να συνεχιστεί μόνο με την επανεκλογή Μητσοτάκη», οι ψηφοφόροι γνωρίζουν σήμερα ότι: Η Ελλάδα είναι η δεύτερη φτωχότερη χώρα της ΕΕ σε κατά κεφαλήν εισόδημα και αγοραστική δύναμη ανάμεσα στους «27». Συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών στις οποίες αυξάνεται ο πληθωρισμός. Στις τιμές των τροφίμων έχουμε σχεδόν διπλάσια αύξηση στην Ελλάδα έναντι του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Πάνω από ένας στους τέσσερις διαβιώνει στη χώρα μας κάτω από το όριο της φτώχειας. Προσθέτει επίσης ο κ. Κασσελάκης ότι «η Ελλάδα έχει γίνει ο παράδεισος της ασυδοσίας του τραπεζικού ολιγοπωλίου», «υπερκέρδη και ελάχιστη συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας». Επίσης κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη πως «είπε ψέματα προεκλογικά, ότι δεν θα αυξανόταν, αλλά θα μειωνόταν η φορολόγηση στα μικρομεσαία στρώματα», καθώς «η σημερινή πραγματικότητα είναι η επιβολή κατώτατου τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους».

Ο κ. Κασσελάκης υπογραμμίζει ότι τα δεδομένα έχουν «αλλάξει δραματικά» από τον Ιούνιο του 2023 και στο ζήτημα της ασφάλειας, παραπέμποντας στις εξελίξεις γύρω από τη γυναικοκτονία έξω από το Α.Τ. Αγ. Αναργύρων. «Τώρα πια ο λαός γνωρίζει και απαιτεί πραγματική κάθαρση στην Ελληνική Αστυνομία. Καρατομήσεις και όχι μεταθέσεις για τους υπεύθυνους, παραιτήσεις και όχι δικαιολογίες από τους πολιτικούς προϊσταμένους», αναφέρει.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υποστηρίζει ότι «η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει άλλα τρία χρόνια μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, βουτηγμένη στην οικογενειοκρατία, την αλληλεγγύη των πολιτικών τζακιών, τη συγκάλυψη, τη διαφθορά, την ανασφάλεια, την οικονομική αβεβαιότητα και τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων». «Τώρα οι πολίτες γνωρίζουν, γι' αυτό είναι υποχρέωσή μας να βάλουμε τέλος στην αλαζονεία και στον κατήφορο», τονίζει. Προσθέτει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «φλερτάρει με το Grexit από το ευρωπαϊκό δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο» και σημειώνει: «Δεν θα το επιτρέψουμε. Η δημοκρατία σε αυτή τη χώρα είναι μια ιερή υπόθεση και δεν μπορούμε να την αφήσουμε έρμαιο σε αυτούς που παίζουν μαζί της, για να κρατηθούν στην εξουσία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

