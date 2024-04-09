Την έναρξη της εθνικής εκστρατείας κατά του σχολικού εκφοβισμού κήρυξε από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης και συζήτησε για το πρόβλημα με μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσίασε τα μέτρα για την αντιμετώπιση του bullying.

Τη συζήτηση συντόνισε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή ενώ μίλησε και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Παπαδημητρίου.

Αφού παρουσιάστηκε αρχικά ένα σχετικό βίντεο για την ενδοχολική βία ο Κυριάκος Πιερρακάκης παίρνοντας το λόγο ανέφερε ότι «πρόκειται για μια καμπάνια ευαισθητοποίησης. Το συγκεκριμένο σποτ δεν ωραιοποιεί τα πράγματα είναι πολύ σκληρό»

Σχετικά με τα ποσοστά σχολικής βίας ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι πάνω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, αλλά υπάρχει πρόοδος όσον αφορά τον αριθμό των παιδιών που έχουν βιώσει περιστατικά. Αντίθετα, έχει αυξηθεί η ένταση των περιστατικών.

Η καμπάνια που παρουσιάστηκε έχει ως στόχο όχι μόνο να προσφέρει μια ιστορία, αλλά να είναι μια πλατφόρμα για να πει ο καθένας τη δική του ιστορία, να μοιραστεί μια εμπειρία, επισήμανε ο υπουργός Παιδείας.

Η λειτουργία της πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr

Στη συνέχεια ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη λειτουργία της πλατφόρμας stop-bullying.gov.gr η οποία διαθέτει, όπως είπε, συστήματα αποτύπωσης των περιστατικών, διαχείρισης των περιστατικών από τα σχολεία. Επίσης, διαθέτει ενημερωτικό υλικό.

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει το είδος της σχολικής βίας που έχει υποστεί κανείς, π.χ σωματική, ψυχολογική.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη μόλις γίνει η αναφορά ενός περιστατικού, τη διαχείρισή του την αναλαμβάνει το σχολείο, αλλά ανάλογα τη σοβαρότητα υπάρχει μια 4μελης επιτροπή ειδικών στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ υπάρχει επιτροπή ειδικών και στο υπουργείο Παιδείας.

Επίσης, προανήγγειλε την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση αριθμού ψυχολόγων που ήδη έχουν αυξηθεί από τους 2.000 στους 4.000, ενώ περιέγραψε την επιμόρφωση που θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες στους εκπαιδευτικούς.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις δράσεις εντός του σχολείου. Όπως είπε, από τον Σεπτέμβριο εντάσσουμε δράσεις Ενεργού Πολίτη από τα Νηπιαγωγεία μέχρι την πρώτη Λυκείου. Στόχος, όπως είπε, αυτό να γίνεται μια ώρα την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

«Οι γονείς έχουν ήδη λάβει ηλεκτρονικά μέσω του myschool τον αριθμό μητρώου των παιδιών τους, έτσι ώστε να ταυτοποιούνται οι μαθητές που προβαίνουν σε καταγγελία» είπε.

«Υπεύθυνο για την επεξεργασία των καταγγελιών σε πρώτο επίπεδο, θα είναι το σχολείο» υπογράμμισε ο υπουργός.

Ψηφιοποίηση των απουσιών

Παράλληλα, τόνισε πως οι απουσίες ψηφιοποιούνται. Θα διατεθεί εφαρμογή e-parents στους γονείς όπου θα μπορούν να βλέπουν άμεσα την πορεία του μαθητή, τις απουσίες κ.α. μέσω των δεδομένων που καταχωρούνται στο myschool. Η διαγραφή απουσιών θα απαγορεύεται στο τέλος της χρονιάς με ρητές εξαιρέσεις όπως οι ιατρικοί λόγοι. Το μέτρο θα εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο, όπως είπε.

Συγκεκριμένα, οι 114 απουσίες δεν θα είναι αδικαιολόγητες. Έως 2 ημέρες θα μπορούν να δικαιολογούν οι γονείς, για περισσότερες απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Επιστροφή 5ημερης αποβολής

Ακόμη, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι επανέρχεται η δυνατότητα για αποβολή του μαθητή έως πέντε ημέρες. Θα μπορεί ο σύλλογος διδασκόντων να προχωρεί πιο εύκολα σε αλλαγή τμήματος και θα περιοριστεί η γραφειοκρατία για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Αν κάποιος κάνει φθορά, ηθελημένο βανδαλισμό. Το κόστος της θα βεβαιώνεται στην οικογένεια του δράστη, επισήμανε ο υπουργός.

Για τα κινητά τηλέφωνα

Όσο αφορά τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η χρήση του πάει μαζί με τα πιο βαριά περιστατικά bullying. Γι αυτό ορίζονται συνέπειες όπως ότι ο σύλλογος μπορεί να επιβάλει 5ημερη αποβολή για αποτύπωση περιστατικού σχολικής βίας. Σε περίπτωση διαρροής προσωπικών δεδομένων για προσωπικές στιγμές παιδιών στο διαδίκτυο τότε θα υπάρχει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Μητσοτάκης: Μας προβληματίζει σήμερα η ένταση και η βία των περιστατικών

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος στη συνέχεια δέχθηκε ερωτήσεις από τα ίδια τα παιδιά.

«Υπήρχαν και στην δική μας εποχή φαινόμενα bullying, αλλά δεν μας προβλημάτιζε το τραύμα που θα μπορούσε να αφήσει σε ένα παιδί» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μας προβληματίζει σήμερα η ένταση και η βία. Η βία δεν είναι μόνο σωματική, είναι ψυχολογική, διαδικτυακή» επισήμανε και τόνισε ότι «είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όλους τους θεσμούς».

«Δεν είναι εύκολο να μιλήσει κανείς για τον θύτη. Δεν είναι εύκολα αποδεκτό να μιλήσει κανείς για τον θύτη αλλά είναι απαραίτητο. Η διαδικτυακή πλατφόρμα μας δίνει την δυνατότητα να γνωρίσουμε το περιστατικό. Μας δίνει την δυνατότητα της ανωνυμίας και μέσω εργαλείων που υπάρχουν την διαχείριση των περιστατικών».

Όταν θα γίνει η καταγγελία πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, τόνισε ο πρωθυπουργός και υπογράμμισε πως πρέπει να σπάσει η σιωπή.

«Πρόκειται για ένα συνολικό σχέδιο το οποίο πρώτα απ όλα δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε κάτω από το χαλί. Υπάρχει. Απασχολεί όλους μας, δεν απασχολεί μόνο την πολιτεία. Απασχολεί όλους τους θεσμούς, απασχολεί την εκκλησία, απασχολεί τους γονείς, τους συλλόγους των γονέων. Πρέπει πρώτα να το αναγνωρίσουμε και μετά να παρουσιάσουμε ένα συνολικό σχέδιο», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πίσω από το bullying κρύβεται η μη ανοχή στην διαφορετικότητα και αναφερόμενος στο πρωτόκολλο για την αντιμετώπισή του παρατήρησε: "Η λέξη πρωτόκολλα είναι λίγο κακοποιημένη τελευταία. Όμως τα πρωτόκολλα δεν είναι τίποτα άλλο από συγκεκριμένες διαδικασίες με τις οποίες μας υποδεικνύουν οι ειδικοί τι πρέπει να κάνουμε εάν συμβεί αυτό το περιστατικό.

Εγώ θέλω να ζητήσω από όλες και από όλους να σπάσουμε πραγματικά αυτή τη σιωπή. Και η σιωπή δεν αφορά μόνο το θύμα. Αφορά και τους παρατηρητές. Δεν είναι μαγκιά, ούτε να σπας τον άλλον στο ξύλο, ούτε να τον λοιδορείς δημόσια για τις όποιες επιλογές μπορεί να κάνει. Να καταφέρουμε αυτό να το περάσουμε στη σχολική κοινότητα, εκεί που γίνεται ένα περιστατικό, να πούμε "κάτσε, τι κάνεις εδώ πέρα", ώστε ο θύτης να αισθάνεται ότι είναι ουσιαστικά απομονωμένος. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος».

Δεχόμενος στη συνέχεια ερωτήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης από μαθητές ρωτήθηκε αν ο ίδιος έχει πέσει θύμα bullying.

Όπως είπε όταν είδε το βίντεο του ήρθαν στο μυαλό κάποια περιστατικά από εκείνη την περίοδο.

«Και εμένα μου πετούσαν την τσάντα από το παράθυρο. Δεν είδα κάτι που μου ήταν ασυνήθιστο ή ξένο. Ήταν χαβαλές λίγο πολύ τότε. Τότε αυτά τα φαινόμενα δεν τους δίναμε σημασία, ήταν μέρος της σχολικής ζωής. Και μπορεί αυτό να μην με επηρέασε ιδιαίτερα αλλά υπήρχαν συμμαθητές μας που υπέφεραν» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Τόνισε δε πως είναι σημαντικό σε ποιον εμπιστευόμαστε αυτά τα θέματα.

Ερωτηθείς πως πήραν την απόφαση για τη δημιουργία της πλατφόρμας ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η πλατφόρμα προσφέρει καλύτερη παρακολούθηση των περιστατικών bullying, δήλωσε ο πρωθυπουργός. «Ποιο είναι το περιστατικό, ποιος είναι ο υπεύθυνος» και τόνισε πως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει μια καταγγελία και μετά να χαθεί.

Στην ερώτηση για το αν τα παιδιά του έπεσαν θύματα bullying ο πρωθυπουργός απάντησε ότι το γεγονός πως ο πατέρας τους ήταν ήδη γνωστός και από τη φύση του δημιουργεί στοχοποίηση. Αλλά όπως είπε «τα παιδιά είχαν την άνεση να το συζητήσουν μαζί μας, ήταν σχετικά ήπια περιστατικά».

Τέλος, επικεντρώνοντας στο ζήτημα των κινητών τηλεφώνων ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «εμείς δεν είχαμε κινητά. Είμασταν χωρίς υπολογιστή. Όμως υπάρχει ζήτημα μεγάλο στις νεαρές ηλικίες με την υπερβολική χρήση του κινητού, με την εξάρτηση από το κινητό». Μάλιστα τόνισε πως πρέπει να μας προβληματίσει ο ερχομός της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Είναι ένα εργαλείο αλλά δεν πρέπει να κυριαρχήσει στη ζωή μας. Πρέπει να βάλουμε περιορισμούς στον τρόπο χρήσης του κινητού στο σχολείο» τόνισε.

