Στην αρμόδια εισαγγελέα που εποπτεύει το οργανωμένο έγκλημα Σταματία Περιμένη ανέθεσε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου την έρευνα για την οπαδική- και όχι μόνον- βία μετά το φάκελο που παρέδωσαν στην Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη και Αθλητισμού.

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που είχε ζητήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης με τον βαρύτατο τραυματισμό του αστυνομικού στο Ρέντη για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, μετά την παράδοση πρόσθετων στοιχείων απο τους δύο υπουργούς, συγκεκριμένα περιστατικά οπαδικής βίας και 200 ονόματα σκληρών χούλιγκαν, απέστειλε παραγγελία στην υπηρεσία οργανωμένου εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας που εποπτεύεται από την εισαγγελέα Σταματία Περιμένη για διερεύνηση σε βάθος της δράσης εγκληματικών οργανώσεων εντός και εκτός γηπέδων.

Όπως αναφέρει στην παραγγελία της η Εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου Γεωργία Αδειλίνη, οι έρευνες θα διενεργούνται για τον εντοπισμό των εγκληματικών οργανώσεων και προς τούτο θα ενημερώνονται και οι αρμόδιοι για την εποπτεία επί αθλητικών θεμάτων αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου Αριστοτέλης Χριστόπουλος και Γεώργιος Οικονόμου.

1) Το γεγονός ότι το φαινόμενο της σκληρής οπαδικής βίας διογκώνεται στη χώρα μας, με συνεχείς αιματοχυσίες, ενώ ο κατάλογος των θυμάτων μεγαλώνει. Τελευταίες χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι δολοφονίες του Άλκη ΚΑΜΠΑΝΟΥ, του Μιχάλη ΚΑΤΣΟΥΡΗ, αλλά και ο βαρύτατος τραυματισμός, έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στις 7/12/2023, αστυνομικού της ΥΑΤ, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του.

2) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ως άνω υποθέσεων, που οδηγούν στη διαπίστωση ότι οι γνωστοί σε όλους μας σύνδεσμοι οπαδών δημιουργούν με τους μηχανισμούς τους (μαζικές δομές με ιεραρχική δομή, κατανομή αρμοδιοτήτων και ρόλων, αυστηρή πειθαρχία κλπ), τις προϋποθέσεις, ώστε να «ευδοκιμούν» σ' αυτούς εγκληματικές οργανώσεις. Έτσι, υποκινούμενες ορδές χούλιγκαν, τους οποίους εξοπλίζουν με φονικά όπλα οι καθοδηγητές τους, ενώ τους διεγείρουν ενίοτε και δηλώσεις παραγόντων ομάδων, συνδέσμων οργανωμένων οπαδών κλπ, οι οποίες δημιουργούν ένα τοξικό κλίμα, σχεδόν πολεμικής αναμέτρησης, χούλιγκαν που συνδέονται πολλές φορές και με εγκληματικά στοιχεία, δραστηριοποιούμενα σε άλλους τομείς του οργανωμένου εγκλήματος (ναρκωτικά, εκβιασμοί, όπλα κλπ), διαπράττουν σωρεία σοβαρών εγκληματικών πράξεων, καταφέρνοντας όλο και περισσότερα δολοφονικά χτυπήματα με αθλητικό πρόσημο, εντός ή εκτός γηπέδων, που συγκλονίζουν την κοινωνία και στιγματίζουν τον αθλητισμό.

3) Τα σχετικά με το ως άνω θέμα (οπαδική βία) στοιχεία που μας προσκομίστηκαν από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Οικονόμου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Βρούτση.

Σας διαβιβάζουμε το σύνολο αυτών των στοιχείων (υπ' αρ. 3) και παρακαλούμε για τις κατά νόμον ενέργειές σας, συμπεριλαμβανομένης και της ενεργοποίησης του αυτοτελώς αναγνωριζομένου δικαιώματός σας προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης (άρθρο 4 παρ.3 του Ν. 2265/1994, ως ισχύει), σε συνεργασία και με τις κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Ασφάλειας και τις υφιστάμενες Υπηρεσίες τους, ώστε να διακριβωθεί η ύπαρξη τυχόν σχετικών εγκληματικών οργανώσεων, η ταυτότητα των μελών αυτών, ο τρόπος χρηματοδότησής τους, η πιθανή διασύνδεσή τους με άλλες οργανωμένες εγκληματικές δράσεις, όπως ναρκωτικά, εκβιάσεις, όπλα, κλπ

Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε δικονομική δυνατότητα στην κατεύθυνση αυτή (άρση τηλεφωνικού απορρήτου, διενέργεια ερευνών, ειδικών ανακριτικών πράξεων κλπ).

Παρακαλούμε τέλος να ενημερώνετε για την πορεία των ερευνών σας τους αρμόδιους Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου κ. Αριστοτέλη Χριστόπουλο και κ. Γεώργιο Οικονόμου.

