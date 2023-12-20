Στο Λαύριο θα ορκιστεί ο νέος Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο, στις 7 το απόγευμα.

Η επιλογή του Λαυρίου και του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου δεν είναι τυχαία, καθώς σηματοδοτεί τη βούληση της νέας Διοίκησης για πολλά έργα με ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα σε εκείνες τις περιοχές που έχουν περισσότερο ανάγκη σε βασικά έργα υποδομής, τα οποία θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Περιοχές λαϊκές, απομακρυσμένες από τον κεντρικό αστικό πυρήνα της Αττικής με μεγάλες δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης. Την ορκωμοσία θα τιμήσουν με την παρουσία τους μέλη της κυβέρνησης, πρώην πρωθυπουργοί, βουλευτές και Δήμαρχοι Αττικής, Περιφερειάρχες, εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, της στρατιωτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας, καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σε απευθείας σύνδεση με τον εμβληματικό αυτόν χώρο, που αποτυπώνει την πολιτιστική, οικονομική και βιομηχανική ιστορία του Λαυρίου, η τελετή ορκωμοσίας θα μεταδοθεί ζωντανά, μέσα από τα social media της Περιφέρειας Αττικής.

Πηγή: skai.gr

