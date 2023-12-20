Ιστορική μεταρρύθμιση χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, τα οποία, όπως, τόνισε, θα λειτουργούν με πολύ αυστηρά κριτήρια.

O πρωθυπουργός ξεκίνησε με την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου με την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, αναφέροντας μάλιστα τόσο το παράδειγμα της Κύπρου, όσο και την οικονομική αιμορραγία που συνεπάγεται η φυγή νέων για σπουδές στο εξωτερικό. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια που αποτελούν ιστορική μεταρρύθμιση θα λειτουργούν με αυστηρούς κανόνες. Ειδικότερα, ο κ.Μητσοτάκης είπε μεταξύ άλλων: Ιστορική μεταρρύθμιση στην παιδεία να λειτουργήσουν επιτέλους και στην Ελλάδα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το νομοσχέδιο δίνει την προοπτική ο τόπος να γίνει κέντρο προσέλκυσης φοιτητών αλλά και να μείνουν στην πατρίδα πολλοί από τους 40.000 νέους που επιλέγουν αν φύγουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Προτεραιότητά μας το Δημόσιο Πανεπιστήμιο με πρόσθετη χρηματοδότηση θα μπορεί να διευτρύνει τις συνεργασίες με κορυγαλια διεθνή ιδρύματα. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια να αποκαταστήσουν μία ιστορική ανορθογραφία. Είμαστε μία χώρα από τις ελάχιστες που υψώνει τείχη. Ως παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων τα προγράμματα σπουδών με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια. Και το ίδιο αυστηρά κριτήρια θα υπάρχουν και για τις εγκαταστάσεις τους.

-Ακολούθως αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την υγεία και τις μισθολογικές αναβαθμίσεις των γιατρών με την αύξηση κατά 20% της αποζημίωσης των εφημεριών.

-Στη δύσκολη, όπως είπε, μάχη με την οπαδική βία, ο κ.Μητσοτάκης είπε ότι ο κ.Βρούτσης θα παρουσιάσει το συγκροτημένο σχέδιο της κυβέρνησης, που περιλαμβάνει κάμερες, ηλεκτρονικό εισιτήριο, αλλά και τη δυνατότητα της Πολιτείας να παρεμβαίνει άμεσα όποτε εντοπίζονται περιστατικά όπως ρίψη κροτίδων, που θα επισύρουν αυτόματα ποινές για αγώνες κεκλεισμένων των θυρών. Θα ερευνάται σε ανώτατο επίπεδο η σύνδεση της βίας με δράση εγκληματικών ομάδων και οργανώσεων.

Όλη η τοποθέτηση του πρωθυπουργού

«Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με την τελευταία μας συνεδρίαση για το 2023 αφήνουμε πίσω μας μία χρονιά με πολλές και σύνθετες προκλήσεις, αλλά και μία χρονιά με σημαντικές κατακτήσεις, που σφραγίζει η επίτευξη του στόχου της επενδυτικής βαθμίδας. Κλείνει έτσι οριστικά ένας κύκλος κρίσεων και πιστεύω ότι ανοίγει οριστικά ο δρόμος της σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Είναι, βέβαια, μία επιλογή που εγκρίθηκε εμφατικά και από τους πολίτες πριν από πέντε μήνες, στις εκλογές. Εγκρίθηκε και πάλι μόλις πρόσφατα με την υπερψήφιση του Προϋπολογισμού. Είναι μία επιλογή που υπηρετεί και η σημερινή μας ατζέντα, με θέματα που προτάσσουν την παιδεία, την υγεία και την καθημερινότητα.

Ξεκινώ, λοιπόν, με μία -πιστεύω- πραγματικά ιστορική μεταρρύθμιση στην παιδεία και ειδικά στην ανώτατη εκπαίδευση. Ενισχύουμε ακόμα περισσότερο το δημόσιο πανεπιστήμιο και ταυτόχρονα διαμορφώνουμε το πλαίσιο ώστε να λειτουργήσουν επιτέλους και στην Ελλάδα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το νομοσχέδιο, που θα παρουσιάσει σε λίγο ο αρμόδιος Υπουργός, δίνει την προοπτική ο τόπος μας να καταστεί κέντρο προσέλκυσης φοιτητών από το εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει έτσι ώστε να μείνουν στην πατρίδα, να σπουδάσουν και να εργαστούν πολλοί από τους 40.000 νέους οι οποίοι αναζητούν κάθε χρόνο σπουδές στο εξωτερικό, αυτοί είναι οι φοιτητές που επιλέγουν να φύγουν, να πάνε σε πανεπιστήμια του εξωτερικό. Φυσικά, οι νέες ρυθμίσεις απευθύνονται και στην πολύ μεγάλη, στην παγκόσμια ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, που τώρα αποκτά μία ευνοϊκή οδό επιστροφής.

Προτεραιότητά μας -και θέλω να το τονίσω και πάλι- είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο, που θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία, με ακόμα πιο ενισχυμένο το αυτοδιοίκητό του, σε συνέχιση των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που έγιναν την πρώτη τετραετία. Ενώ, με πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω πολλών διαφορετικών χρηματοδοτικών εργαλείων, θα μπορεί να διευρύνει και τις συνεργασίες με κορυφαία διεθνή ιδρύματα.

Την ίδια ώρα που η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση απελευθερώνεται από τη γραφειοκρατία, τα μη κρατικά πανεπιστήμια έρχονται ουσιαστικά να αποκαταστήσουν μία ιστορική εκπαιδευτική ανορθογραφία. Κι αυτό γιατί παραμένουμε μία από τις ελάχιστες χώρες του πλανήτη που συνεχίζουμε να υψώνουμε τέτοια τείχη στην εκπαίδευση.

Τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα θα μπορούν να λειτουργούν ως παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, από τα οποία πρέπει να σας πω ότι ήδη έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ τα προγράμματα σπουδών τους θα εγκρίνονται με βάση αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια και οι εγκαταστάσεις τους θα πρέπει κι αυτές με τη σειρά τους να τηρούν πολύ συγκεκριμένες, αυστηρές προϋποθέσεις.

Από την άλλη πλευρά, θέλω να σημειώσω και την οικονομική διάσταση αυτής της πρωτοβουλίας. Αν αναλογιστεί κανείς τα πολύ μεγάλα ποσά που ξοδεύουν σήμερα οι ελληνικές οικογένειες για να σπουδάσουν τα παιδιά τους εκτός συνόρων, αυτά τα ποσά θα μπορούσαν να παραμείνουν στη χώρα και να συνεισφέρουν στην εθνική οικονομία.

Θα μπορούσα να επισημάνω και το παράδειγμα της Κύπρου, στην οποία φοιτούν -αν δεν κάνω λάθος- κοντά στους 20.000 από την Ελλάδα. Στη Μεγαλόνησο, μάλιστα, η ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση καλύπτει ένα πολύ σοβαρό μέρος του ΑΕΠ της χώρας, γι’ αυτό και εκεί η αντίστοιχη μεταρρύθμιση υπήρξε ένα σημείο στο οποίο συμφώνησαν όλες οι δυνάμεις.

Σήμερα, λοιπόν, κάνουμε ένα πρώτο αλλά πολύ θεμελιώδες βήμα στον δρόμο και για την αναθεώρηση του Άρθρου 16, με έναν τρόπο που θα ανταποκρίνεται πια στα δεδομένα του 21ου αιώνα. Θα έχει, συνεπώς, μεγάλο ενδιαφέρον και ο διάλογος που θα ακολουθήσει για να φανεί ποιος είναι στην πράξη και όχι στα λόγια ο ειλικρινά προοδευτικός, ο ειλικρινά εκσυγχρονιστής.

Από την παιδεία να περάσουμε στην υγεία. Το δεύτερο θέμα το οποίο θα εξετάσουμε σήμερα είναι μία ακόμα κρίσιμη μεταρρύθμιση: η θεσμοθέτηση ενός Εθνικού Συστήματος Τραύματος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα «ανάχωμα» στα πολύ υψηλά επίπεδα θνησιμότητας και αναπηρίας που δυστυχώς έχουμε στη χώρα μας από τραυματισμούς, ειδικά από τροχαία. Έτσι, σε δημόσια νοσοκομεία θα δημιουργηθούν μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα συγκεκριμένα κέντρα τραύματος, με ειδικό εξοπλισμό, με καταρτισμένο προσωπικό.

Ξέρω και το ξέρουμε ότι στην υγεία πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά. Το μήνυμά μας, όμως, είναι ότι επενδύουμε περισσότερο στην υγεία. Ήταν χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που δώσαμε με αφορμή τη συζήτηση στον Προϋπολογισμό.

Και βέβαια, να προσθέσουμε στις μισθολογικές αναβαθμίσεις των γιατρών την αύξηση κατά 20% στις αποζημιώσεις των εφημεριών, την οποία εξήγγειλα στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό, όπως και τα κίνητρα για να κατευθυνθούν περισσότεροι γιατροί στην περιφέρεια.

Ανοίγω μια παρένθεση και αναφέρω ενδεικτικά πώς οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες υλοποιούμε μπορεί ήδη να έχουν οικονομικό αποτύπωμα για τους συμπολίτες μας: μόνο με την κατάργηση της παρακράτησης του 30% για τους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται, με τις συντάξεις που θα καταβληθούν σήμερα, γύρω στους 50.000 συνταξιούχους -αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχαναν ένα μέρος της σύνταξής τους- θα δουν μια σημαντική αύξηση στη σύνταξη, διότι αυτή η παρακράτηση ουσιαστικά σταματά να ισχύει.

Να περάσουμε τώρα στη δύσκολη μάχη με την οπαδική βία, η οποία δυστυχώς διεξάγεται στη σκιά ενός ακόμα σοβαρού τραυματισμού ενός αστυνομικού μας. Θα έχει την ευκαιρία ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού να παρουσιάσει το συγκροτημένο σχέδιο της κυβέρνησης, πώς θα προχωρήσουμε ουσιαστικά στην άμεση εφαρμογή και προβλέψεων οι οποίες μπορεί να ίσχυαν και στο παρελθόν αλλά δεν είχαν εφαρμοστεί από τις ΠΑΕ, όπως οι κάμερες ή η άμεση καθιέρωση μητρώου με τα μέλη μιας και μόνο λέσχης ανά Σύλλογο, το ηλεκτρονικό εισιτήριο με τη συνεργασία του αρμόδιου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που θα επιτρέπει την άμεση ταυτοποίηση του κατόχου του εισιτηρίου μέσω μιας εφαρμογής στα κινητά.

Και βέβαια, μία ακόμη σημαντική παρέμβαση: η δυνατότητα της πολιτείας να παρεμβαίνει άμεσα, με ένα αυτοματοποιημένο πλαίσιο διοικητικών ποινών, όποτε εντοπίζονται περιστατικά όπως ρίψη κροτίδας ή άναμμα φωτοβολίδας σε γήπεδα. δηλαδή αντικειμενικά γεγονότα, τα οποία θα επισύρουν πια αυτοματοποιημένες ποινές διεξαγωγής αγώνων κεκλεισμένων των θυρών.

Είναι σημαντικό, επίσης, ότι η σχετική έρευνα έχει αναβαθμιστεί, με την Εισαγγελία να ερευνά πια στο ανώτατο επίπεδο την τυχόν διασύνδεση της βίας στα γήπεδα με τη δράση εγκληματικών οργανώσεων.

Αλλά δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια, εμείς οι ίδιοι έχουμε αναγνωρίσει ότι έχουν υπάρξει καθυστερήσεις. Δεν θα ξαναπώ το κοινότοπο, ότι «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι», αλλά αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι πια υπάρχει μία απαίτηση, καθολική απαίτηση να ξαναγίνουν τα γήπεδα χώροι αθλητικής άμιλλας, αλλά και αρμονικής συνάντησης όσων αγαπούν τα σπορ και να μην αναγκαζόμαστε να «καταναλώνουμε» σημαντικούς ανθρώπινους πόρους από την Αστυνομία κάθε Κυριακή για να εξασφαλίζουμε ότι δεν θα γίνονται επεισόδια στα γήπεδα.

Θέλω να σταθώ σε μία ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση την οποία θα συζητήσουμε σήμερα και την οποία θα εισηγηθεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος.

Αναφέρομαι στη σημαντικότατη χωροταξική μεταρρύθμιση η οποία γίνεται στη χώρα μας. Ένας ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος είχε να γίνει ουσιαστικά εδώ και 100 χρόνια. Με τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια να επεκτείνονται σε όλη την επικράτεια, αλλά και με μια σειρά από παρεμβάσεις που λύνουν εκκρεμότητες που αφορούν την εκτός σχεδίου δόμηση, ωσότου τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια επισημοποιηθούν με την έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων. Και βέβαια, ο Υπουργός Περιβάλλοντος θα μας μιλήσει και για το πώς η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει στην καταπολέμηση της νέας αυθαίρετης δόμησης, όπου πιστεύω ότι μπορούμε πραγματικά να έχουμε αποτελέσματα πολύ σύντομα.

Κλείνω με τα ετήσια σχέδια δράσης, με 500 επενδυτικά και μεταρρυθμιστικά ορόσημα τα οποία θα υπηρετούν τον εκσυγχρονισμό και τη σύγκλιση της χώρας μας με την Ευρώπη. Θα έχουμε και πάλι για το 2024 έναν πολύ καθαρό οδικό χάρτη, με σημαντικές επενδύσεις, σημαντικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες και θα εγκρίνουμε σήμερα.

Τελειώνοντας, να εκφράσω και την ικανοποίησή μου, καθώς μόλις πληροφορήθηκα ότι επήλθε επιτέλους σε ευρωπαϊκό επίπεδο μία συμφωνία, σημαντική ευρωπαϊκή συμφωνία, για το άσυλο και τη μετανάστευση. Μία συμφωνία στην οποία η Ελλάδα είχε πρωτοστατήσει, όπου λαμβάνονται υπόψη και οι εθνικές ιδιαιτερότητες αλλά και οι ιδιαιτερότητες όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα. Μια σημαντική ευρωπαϊκή απάντηση στη μεγάλη εθνική προσπάθεια για την εφαρμογή μιας αυστηρής αλλά δίκαιης πολιτικής στο μεταναστευτικό ζήτημα.»

