Στην οπαδική βία, στη σιδηροδρομική σύνδεση Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στην πλατφόρμα για την ενίσχυση των πλημμυροπαθών, στην εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας, στο Υouth Pass, στον ψηφιακό βοηθό αλλά και τον προϋπολογισμό που ψηφίζεται απόψε στη Βουλή, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον καθιερωμένο κυριακάτικο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

Στη μακροσκελή του ανάρτηση στο facebook , ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι «η δέσμη των πρόσθετων δράσεων που ανακοινώσαμε στοχεύουν στον πυρήνα του προβλήματος. Στοχεύουν στο να απαλλάξουμε τον ελληνικό αθλητισμό από αυτή τη γάγγραινα, από τη δολοφονική συμπεριφορά εγκληματικών οργανώσεων και τη θλιβερή ανοχή μιας ελάχιστης οπαδικής μειοψηφίας».

Παράλληλα, αναφερόμενος στον προϋπολογισμό επισημαίνει ότι «ο νέος προϋπολογισμός ενισχύει πραγματικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, τονώνει την κοινωνική συνοχή, μειώνει τις ανισότητες και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Με αφορμή τον «ψηφιακό βοηθό» που μπήκε σε λειτουργία την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι «αποτελεί την πρώτη εφαρμογή που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στο Ελληνικό Δημόσιο και μία από τις πρώτες ανάλογες υπηρεσίες στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό του κρατικού μηχανισμού και στην απλοποίηση της καθημερινότητας όσων έσπευσαν να κάνουν χρήση του ψηφιακού βοηθού, που μέσα σε τρεις μόλις ημέρες δέχθηκε 61.600 ερωτήματα». Κάνοντας αναφορά στις παράξενες ερωτήσεις που δέχθηκε ο «ψηφιακός βοηθός» από τους πολίτες, ο Πρωθυπουργός σχολίασε: «Εντάξει, από τις αναρτήσεις που έχω δει, κάποιοι το «τερμάτισαν», ρώτησαν τον mAigov ακόμη και πώς θα βρουν σύντροφο! Δυστυχώς όμως οι υπηρεσίες του δημοσίου δεν μπορούν να βοηθήσουν σε αυτόν τον τομέα!»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Καλημέρα σε όλες και όλους!

Σήμερα, η ανασκόπηση αυτή συμπίπτει με την ολοκλήρωση της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024. Πρόκειται για τον δημοσιονομικό χάρτη του επόμενου έτους που φέρει πλέον -έπειτα από 14 χρόνια- τη σφραγίδα της επενδυτικής βαθμίδας, ένα επίτευγμα πολλαπλώς ωφέλιμο για την οικονομία και την κοινωνία. Θα σας πω περισσότερα για τον προϋπολογισμό στο τέλος της ανάρτησης, ώστε να σας αφήσω με μία νότα αισιοδοξίας για την επόμενη μέρα.

Επιτρέψτε μου όμως να ξεκινήσω με την οπαδική βία. Την προηγούμενη Κυριακή σας είχα πει ότι θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις, και έτσι κι έγινε. H δέσμη των πρόσθετων δράσεων που ανακοινώσαμε στοχεύουν στον πυρήνα του προβλήματος. Στοχεύουν στο να απαλλάξουμε τον ελληνικό αθλητισμό από αυτή τη γάγγραινα, από τη δολοφονική συμπεριφορά εγκληματικών οργανώσεων και τη θλιβερή ανοχή μιας ελάχιστης οπαδικής μειοψηφίας. Ορισμένοι από όσους διαβάζετε αυτές τις γραμμές -ειδικά όσοι φίλαθλοι έχουν αγοράσει εισιτήρια διαρκείας- ίσως αμφιβάλλετε. Θέλω να ξέρετε ότι κατανοώ τον θυμό και τη δυσπιστία σας. Αλλά θέλω και να σας διαβεβαιώσω ότι όσο δύσκολο κι αν φαίνεται το εγχείρημα, εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να μπει τέλος στο απαράδεκτο φαινόμενο χιλιάδες φίλαθλοι να πληρώνουν την εγκληματική συμπεριφορά νοσηρών μειοψηφιών που άλλοτε στοχοποιούν πολίτες και άλλοτε αστυνομικούς.

Αποδίδουμε πολύ μεγάλη έμφαση στον ρόλο της Δικαιοσύνης και στην ποινική αναβάθμιση της έρευνας για όλες τις υποθέσεις αθλητικής βίας και διαφθοράς με σκοπό την αναζήτηση φυσικών και ηθικών αυτουργών όλων των εγκλημάτων που έχουν τελεστεί και την αναζήτηση ύπαρξης τυχόν εγκληματικών οργανώσεων στον χώρο αυτό. Ο κόμπος έφτασε πια στο χτένι.

Θα συνεχίσω με τα νέα για τη σιδηροδρομική σύνδεση στον κεντρικό άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης, που είχε διακοπεί εξαιτίας των καταστροφών από τις σαρωτικές κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias». Στο τμήμα Δομοκός-Λάρισα που είχε κυριολεκτικά διαλυθεί, ξανάρχισαν από την περασμένη Κυριακή τα εμπορευματικά δρομολόγια και από χθες περνούν και τα επιβατικά τρένα. Μέσα στους πρώτους μήνες του 2024 θα ξεκινήσουν και οι εργασίες οριστικής αποκατάστασης τόσο του κύριου άξονα όσο και των δύο άλλων σιδηροδρομικών τμημάτων, Λάρισας-Βόλου και Παλαιοφαρσάλου-Καλαμπάκας, αλλά και της τουριστικής γραμμής του Πηλίου. Οι ζημιές ήταν μεγάλες, αλλά οι αρμόδιες υπηρεσίες κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για την ταχεία αποκατάσταση της σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης με όλα τα εχέγγυα ασφάλειας.

Με την ευκαιρία αυτή, να υπενθυμίσω ότι άνοιξε πάλι η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής για τους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, προκειμένου επιχειρήσεις, αγρότες, ιδιοκτήτες ακινήτων και νοικοκυριά να υποβάλουν ή να διορθώσουν τις αιτήσεις τους για την κρατική οικονομική στήριξη. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και 22 Δεκεμβρίου 2023.

Τις προηγούμενες ημέρες ενεργοποιήσαμε και το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤαΜιΔΑΕ), αυξάνοντας κατά 40 εκ. ευρώ τον προϋπολογισμό του (από 21,5 σε 61,5 εκ. ευρώ). Έτσι, στηρίζουμε έμπρακτα τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, πρωτίστως όσες επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφές, και ταυτόχρονα ανταποκρινόμαστε στο μεγάλο ενδιαφέρον της αγοράς του κλάδου για δανειοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αρχικά διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από έξι μήνες.

Τα παρεχόμενα δάνεια -από €3.000 έως €25.000- έχουν χρόνο αποπληρωμής 2 έως 5 έτη -ένα χρονικό όριο που ενδεχομένως να παραταθεί. Σε κάθε δάνειο το 50% χορηγείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και είναι άτοκο, ενώ το υπόλοιπο 50% από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Εργαζόμαστε ώστε οι αγρότισσες και οι αγρότες μας, οι νέες και οι νέοι, να μείνουν στον τόπο τους, να επενδύσουν σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον και να δουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται.

Τώρα, περνάω σε ένα αναπτυξιακό ζήτημα, που δεν είναι άλλο από την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας, για να σας πω ότι έκλεισε με επιτυχία ο κύκλος των ενεργειών μας: η ευρωπαϊκή επιτροπή και επισήμως διαβεβαίωσε ότι εγκρίνεται το κυβερνητικό σχέδιο για το «ξαναζωντάνεμα» των πολύπαθων ναυπηγείων με την μεταβίβασή τους στην ΟΝΕΧ, εγχείρημα με το οποίο είχαν συμφωνήσει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι των ναυπηγείων, τραπεζικά ιδρύματα και το ελληνικό δημόσιο. Έτσι, υπογράφηκε προχθές Μνημόνιο 10ετούς συνεργασίας ανάμεσα στην Attica Group και τον Όμιλο Εταιρειών ΟΝΕΧ για την εκτέλεση του ναυπηγικού προγράμματος εκσυγχρονισμού του στόλου της Attica Group και των θυγατρικών της, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου! Είναι σημαντικό ότι η αναβάθμιση των 45 πλοίων θα έχει «πράσινο πρόσημο» σύμφωνα με τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Νομοθεσίας. Η αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων της Ελευσίνας και Σύρου μετατρέπουν τη χώρα σε ναυπηγικό hub για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου και επαναπροσδιορίζουν την παραγωγική δυναμική της στην άμυνα, στην ενέργεια και στη ναυτιλία.

Θα μείνω στον ναυτιλιακό τομέα. Η Ελλάδα πέτυχε πάλι μια τιμητική πρωτιά, εξελέγη για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην 1η θέση στην Κατηγορία «Α» του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών, προφανώς όχι τυχαία. Είναι μια επίδοση που καταδεικνύει τον δυναμικό και πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας μας στην παγκόσμια ναυτιλία, καθώς και τη μακρόχρονη και καθοριστική συμβολή της στη διαμόρφωση της διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής και νομοθεσίας.

Και ο πολιτισμός μας όμως συνιστά συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα, δίνοντας τη δυνατότητα για καλά αμειβόμενες δουλειές. Τι εννοώ; Στο Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου στη Σάμο, τη χρονιά 2024-2025 θα λειτουργήσει σχολή Ξυλοναυπηγικής, μια τέχνη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής μας ταυτότητας για χιλιάδες χρόνια. Η παραδοσιακή τεχνογνωσία μπορεί ως σύγχρονη πρακτική να ενταχθεί σε βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια συμβάλλοντας στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Παράλληλα, τη νέα χρονιά θα λειτουργήσουν και ΙΕΚ Αντιγραφέα Μνημείων-Εκθεμάτων. Τα πιστά αντίγραφα των μνημείων και των εκθεμάτων των μουσείων μας έχουν μεγάλη ζήτηση από τους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων. Γι’ αυτό επενδύουμε σε νέους εκπαιδευμένους και καταρτισμένους τεχνίτες, που μπορούν να απορροφηθούν στα εργαστήρια εκμαγείων και πιστών αντιγράφων του ΟΔΑΠ, αλλά και στην ελεύθερη αγορά σε πιστοποιημένα εργαστήρια.

Πάμε σε μία άλλη είδηση που αφορά τους νέους. Τώρα που έκλεισε ο κύκλος των αιτήσεων για το Youth Pass, τα στοιχεία δείχνουν ότι τελικά έδειξαν ενδιαφέρον 7 στους 10 δικαιούχους. Αυτές τις μέρες περίπου 140.000 νεαροί και νεαρές 18 και 19 ετών βλέπουν στους λογαριασμούς τους τα 150 ευρώ, και μπορώ να πω ότι χάρηκα που ίσως βοήθησα κι εγώ λίγο με το σχετικό βίντεο πριν δυο εβδομάδες να γραφτούν 30.000 επιπλέον δικαιούχοι!

Αλλάζω θέμα για να σας πω για τον «ψηφιακό βοηθό» που μπήκε σε λειτουργία την εβδομάδα που μας πέρασε και βρίσκεται πλέον στη διάθεση των πολιτών στο gov.

Τι κάνει λοιπόν ο «mAigov»; Θα σας δίνει τις πληροφορίες που ζητάτε από τον κατάλογο των 1.608 ψηφιοποιημένων υπηρεσιών που έχουν ενταχθεί έως σήμερα στο gov, και των 3.270 ψηφιοποιημένων διοικητικών διαδικασιών που έχουν ενσωματωθεί στο μητρώο ΜΙΤΟΣ, και θα εξηγεί τις ενέργειες που χρειάζεται να κάνει ο πολίτης για την ταχεία διεκπεραίωση του αιτήματός του. Δεν είναι δηλαδή μηχανή αναζήτησης, αλλά υπό μια έννοια, το chat gpt του gov. Αποτελεί την πρώτη εφαρμογή που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στο Ελληνικό Δημόσιο και μία από τις πρώτες ανάλογες υπηρεσίες στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό του κρατικού μηχανισμού και στην απλοποίηση της καθημερινότητας όσων έσπευσαν να κάνουν χρήση του ψηφιακού βοηθού, που μέσα σε τρεις μόλις ημέρες δέχθηκε 61.600 ερωτήματα! Εντάξει, από τις αναρτήσεις που έχω δει, κάποιοι το «τερμάτισαν», ρώτησαν τον mAigov ακόμη και πώς θα βρουν σύντροφο! Δυστυχώς όμως οι υπηρεσίες του δημοσίου δεν μπορούν να βοηθήσουν σε αυτόν τον τομέα!

Τώρα, έχω νέα από τον χώρο της δημόσιας υγείας που ίσως ακούγονται μικρά αλλά είναι πολύ σημαντικά για την περιφέρεια. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο Οφθαλμολογικό Ιατρείο Ικαρίας, διαχρονικό αίτημα των κατοίκων του νησιού προκειμένου να αποφεύγονται χρονοβόρες και δαπανηρές μετακινήσεις τους στην Αθήνα για να κάνουν εξειδικευμένες οφθαλμολογικές εξετάσεις και επεμβάσεις.

Βορειότερα, στις Σέρρες, το Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου απέκτησε νέα Ψυχιατρική Κλινική προϋπολογισμού 1,8 εκ. ευρώ που ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο των 18 μηνών. Η παράμετρος της ψυχικής υγείας είναι κομβική στις πολιτικές μας για τη δημόσια υγεία: υπάρχει χαρτοφυλάκιο με αποκλειστικό περιεχόμενο αυτά τα ζητήματα, που χρειάζεται να τα αντιμετωπίζουμε με σεβασμό, ανοχή και αποτελεσματικότητα. Δημιουργείται Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, ενώ τα σχολεία μας ενισχύονται με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Και μια πολύτιμη ενίσχυση του ΕΚΑΒ στο λεκανοπέδιο με 20 μηχανές και 8 κινητές μονάδες παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας που εξασφάλισε η Περιφέρεια Αττικής με κονδύλια από το περιφερειακό πρόγραμμα για την υγεία. Ταυτόχρονα ξεκίνησε και η τμηματική παραλαβή 52 νέων ασθενοφόρων -«μια επένδυση ζωής» όπως σωστά ειπώθηκε.

Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον προϋπολογισμό! Ελπίζω πως αυτές τις μέρες που γίνεται η συζήτηση στη Βουλή, να είχατε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία αλλά και για τις προοπτικές της, να κρίνετε πολιτικές που ήδη εφαρμόζονται αλλά και αυτές που πρόκειται να εφαρμοστούν στο μέλλον.

Σε λίγες ώρες θα εξηγήσω ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας γιατί ο νέος προϋπολογισμός ενισχύει πραγματικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, τονώνει την κοινωνική συνοχή, μειώνει τις ανισότητες και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Εν συντομία, αξίζει να σας πω ότι είναι ο πρώτος από το 2010 που περιλαμβάνει αυξήσεις στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων, με μόνιμες φοροελαφρύνσεις για όλους που αγγίζουν τα 1,6 δισ. ευρώ ως αντίβαρο στον πληθωρισμό και επαναφέρει τις «παγωμένες» από το 2012 τριετίες των μισθωτών. Πληροφορήθηκα μάλιστα ότι μεγάλη αλυσίδα λιανεμπορίου με χιλιάδες υπαλλήλους ανακοίνωσε ήδη νέο πλάνο αποδοχών για τους εργαζόμενους της αναγνωρίζοντας τις τριετίες για το διάστημα 2012-2023 που οδηγεί σε αύξηση των μισθών τους κατά 5,2%.

Η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων αποτελεί την πιο αποτελεσματική απάντηση στις πληθωριστικές πιέσεις. Και σύμφωνα με τα προχθεσινά στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνεται ότι το μέσο ωρομίσθιο στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 7,3% στο τρίτο τρίμηνο του 2023 έναντι του ιδίου τριμήνου του 2022, μετά από αύξηση 4.8% στο δεύτερο τρίμηνο, και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009. Σωρευτικά από το τρίτο τρίμηνο του 2019 η αύξηση είναι 20,2%.

Με δυο λόγια, η ανάπτυξη της οικονομίας επιστρέφει και στους εργαζόμενους. Γι’ αυτό και ο προϋπολογισμός του 2024 είναι αναπτυξιακός, διαπνέεται από κοινωνική ευαισθησία, χωρίς να ξεφεύγει από τις ράγες της δημοσιονομικής συνέπειας.

Κλείνω τη σημερινή ανασκόπηση με κάτι που προσωπικά με χαροποίησε πολύ. Είχα επισκεφτεί του Αρκιούς τον περασμένο Ιούνιο και δεσμεύτηκα τότε ότι όσο υπάρχει ακόμα και ένας μαθητής, θα υπάρχει σχολείο. Η εκπαιδευτική μονάδα όχι μόνο υφίσταται για τον έναν και μοναδικό μαθητή, αλλά το μικροσκοπικό νησάκι των Δωδεκανήσων έχει πλέον και έναν παιδότοπο που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της ΔΕΠΑ. Μακάρι να μεγαλώσει η νησιωτική κοινότητα και να γεμίσει με πολλές παιδικές φωνές αυτός ο όμορφος χώρος που ατενίζει το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου μας.

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας!»

