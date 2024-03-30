Μητσοτάκης: Στις ευρωεκλογές θα κριθεί αν η χώρα θα μείνει σταθερή και σε τροχιά προόδου

«Σε αυτήν την παράταξη είμαστε όλοι στρατιώτες, με όπλο την αλήθεια, την ευθύνη και την πειθώ. Χωρίς να αρνούμαστε αδυναμίες. Αλλά και απαντώντας με στοιχεία στις άδικες κατηγορίες. Κάτι που θα μας χρειαστεί, βαδίζοντας προς τις Ευρωεκλογές. Μια μάχη διπλά κρίσιμη. Όχι μόνο γιατί στις Βρυξέλλες μάς περιμένουν διεκδικήσεις για περισσότερα κονδύλια ιδίως για τους αγρότες μας.

Αλλά και γιατί η κάλπη του Ιουνίου θα έχει εθνικό αποτύπωμα. Κρίνοντας αν η χώρα θα μείνει σταθερή και σε τροχιά προόδου σ' ένα ασταθές περιβάλλον στον κόσμο και στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα, όμως, τότε θα αποφασιστεί αν όλα όσα πετύχαμε και καθημερινά πετυχαίνουμε θα έχουν συνέχεια. Σε μία συγκυρία η οποία δεν επιτρέπει κανένα πισωγύρισμα. Και δεν αφήνει κανένα περιθώριο για λάθη και πειράματα».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του που διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης που οργάνωσε απόψε στην Πάτρα η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας του κόμματος, με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση της ΝΔ, όπου κεντρικός ομιλητής ήταν ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «δεν είναι, συνεπώς, καιρός για εφησυχασμούς και αδράνειες, για σκέψεις αποχής ή αποστολής επιπόλαιων μηνυμάτων διαμαρτυρίας» και πρόσθεσε:

«Αυτά τα νιώθουμε, ήδη, και τους απαντάμε, προσπαθώντας να γινόμαστε καλύτεροι. Αντίθετα, είναι ώρες αγώνα και συσπείρωσης. Πολύ περισσότερο, όταν απέναντί μας έχουμε μία αντιπολίτευση του χάους και του αδιέξοδου. Της μιζέριας και του διχασμού».

Ακολουθεί το πλήρες μήνυμα του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Αγαπητέ Πρόεδρε και μέλη της Διοικούσας Επιτροπής,

Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες της Αχαΐας μας,

Χαιρετίζω με ενθουσιασμό την εκδήλωσή σας για τα 50 χρόνια της παράταξής μας. Μία επέτειο, που συμπίπτει με τη συμπλήρωση μισού αιώνα από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα, με πρωτεργάτη τον ιδρυτή μας Κωνσταντίνο Καραμανλή. Η παρουσία σας σε αυτήν, σήμερα, είμαι σίγουρος πως θα μεταφέρει τον παλμό της παράταξής σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Και από εκεί, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Είναι μία αφορμή να κοιτάξουμε πίσω, στην αφετηρία και τη διαδρομή που διένυσε, έως τώρα το κόμμα μας. Να νιώσουμε περήφανοι για τις επιτυχίες μας, αλλά και να διδαχθούμε από τις αστοχίες μας. Με το πλεονέκτημα της εμπειρίας, να δούμε όλα όσα μας έκαναν την ισχυρότερη κεντροδεξιά δύναμη στην ήπειρο. Αλλά και το κόμμα με τη μεγαλύτερη προσφορά στον τόπο μας.

Το κόμμα που έβαλε την πατρίδα μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και την κράτησε εκεί όταν κινδύνεψε από ολέθριες επιλογές. Που την κράτησε όρθια σε διαδοχικές δυσκολίες που συνάντησε: από τις μεταναστευτικές εισβολές στον Έβρο μέχρι την τριετή πανδημία. Και απ' τις προκλήσεις των γειτόνων μας στο Αιγαίο, μέχρι τη διεθνή ενεργειακή κρίση και τις φυσικές καταστροφές που προκαλεί η Κλιματική Κρίση.

Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, που έκανε την Ελλάδα του 2024 να έχει από τους πιο υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και μονοψήφια ανεργία. Που στηρίζει το εισόδημα με μόνιμες ενισχύσεις σε μισθούς και σε συντάξεις και υψώνοντας διαρκώς αναχώματα στην εισαγόμενη ακρίβεια. Μόλις χθες, άλλωστε, ανακοινώθηκε η τέταρτη στη σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού και των 18 επιδομάτων που συνδέονται με αυτόν.

Μία παράταξη δυναμική και ευρύχωρη, η οποία συσπειρώνει όλους τους πολίτες που πιστεύουν στον πατριωτισμό της ευθύνης και στον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας. Όσους θέλουν η χώρα μας να ξεπεράσει τις παθογένειες δεκαετιών που την κρατούν πίσω. Και, με μεταρρυθμίσεις, να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή σε όλα τα πεδία. Και κυρίως στην Οικονομία, στην Υγεία, στην Παιδεία και τη λειτουργία του Κράτους.

Είναι η Νέα Δημοκρατία που κρατά τα σύνορά μας θωρακισμένα και την εθνική μας άμυνα ισχυρή όσο ποτέ με σύγχρονους εξοπλισμούς και μέσα. Που δυναμώνει την ελληνική φωνή στο εξωτερικό. Ενώ στο εσωτερικό φροντίζει η ανάπτυξη να αυξάνει τη δημόσια περιουσία. Ώστε μερίδιο σε αυτήν να αποκτούν όλοι οι πολίτες. Και στόχο έως το 2027 ο μέσος μισθός στη χώρα να είναι 1.500 και ο βασικός 950 ευρώ.

Δεν είναι, συνεπώς, καιρός για εφησυχασμούς και αδράνειες . Για σκέψεις αποχής ή αποστολής επιπόλαιων μηνυμάτων διαμαρτυρίας. Αυτά τα νιώθουμε, ήδη, και τους απαντάμε, προσπαθώντας να γινόμαστε καλύτεροι. Αντίθετα, είναι ώρες αγώνα και συσπείρωσης. Πολύ περισσότερο, όταν απέναντί μας έχουμε μία αντιπολίτευση του χάους και του αδιέξοδου. Της μιζέριας και του διχασμού.

Σας καλώ, λοιπόν, να δώσουμε και αυτήν τη μάχη μαζί στο όνομα των 50 χρόνων της τιμημένης Νέας Δημοκρατίας. Κάθε ένας από εμάς να γίνει η φωνή της παράταξης σε πόλεις και χωριά. Και κάθε φίλος της να συστρατευτεί σε έναν στόχο εθνικό: η Ελλάδα να παραμείνει σίγουρη και ασφαλής. Μακριά από περιπέτειες. Και να συνεχίσει να βαδίζει στον δρόμο της συλλογικής ανάπτυξης και της ατομικής προκοπής!

Χρόνια πολλά Νέα Δημοκρατία! Χρόνια πολλά Ελλάδα! Πάμε μαζί για μία ακόμη νίκη!»

