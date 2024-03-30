Σε υψηλούς τόνους μαίνεται η κόντρα ανάμεσα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με αφορμή φράση του τελευταίου που ακούγεται να χρησιμοποιεί, σε βίντεο.

Σε γραπτή δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, κάνει λόγο για «μονταζιέρες και συκοφαντίες», απαντώντας σε ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη, στην οποία αναφέρει ότι «η Αθήνα γυρίζει στην εποχή της παρακμής» σχολιάζοντας τη φράση «γκλοπ μπάτσου» του Χάρη Δούκα στη διάρκεια δημοτικού συμβουλίου.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επισημαίνει: "Στην πλάτη της Αθήνας, με μονταζιέρες και συκοφαντίες, επιχειρεί το ακροδεξιό μπλοκ της Νέας Δημοκρατίας να ανακόψει τις εκλογικές διαρροές προς τα δεξιά της. Σε μια συντονισμένη επιχείρηση, ένας πρώην υπουργός, ένας νυν υπουργός, με την αμέριστη βοήθεια των κυβερνητικών trolls, και της συνδικαλιστικής ηγεσίας των αστυνομικών, παραποίησαν βάναυσα την αλήθεια. Από μια 9ωρη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που αποφάσισε και δρομολόγησε μεγάλα έργα, όπως τη Διπλή Ανάπλαση, έκοψαν και έραψαν φράσεις όπως τους βόλευε. Δεν μπορούν ακόμη να αποδεχτούν την εκλογική τους ήττα στον Δήμο Αθηναίων, δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι η Αθήνα προχωρά γρήγορα και τολμηρά στην επόμενη μέρα.

Ο μεγάλος μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, έλεγε «Εθνικό είναι το Αληθές». Όσο και αν κάποιοι πορεύονται με ψέματα και διαστρεβλώσεις, εμείς δεν θα επιτρέψουμε να «μπαζωθεί» η αλήθεια.

Δεν μας πτοούν οι επιθέσεις. Συνεχίζουμε…"

«Εθνικό είναι το αληθές»

Δεν μας πτοούν οι επιθέσεις.

Συνεχίζουμε… pic.twitter.com/L8MzBEQsNW — Haris Doukas (@h_doukas) March 30, 2024

Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είχε εξαπολύσει νωρίτερα επίθεση εναντίον του Χάρη Δούκα με αφορμή τη φράση του τελευταίου «γκλομπ μπάτσου» σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του έγραψε «η Αθήνα γυρίζει στην εποχή της παρακμής, στο έλεος της άκρας Αριστεράς».

Ακολούθως, στην ίδια ανάρτηση τονίζει ότι «ο Χάρης Δούκας υπερψηφίστηκε από μία ανίερη Συμμαχία της Άκρας Αριστεράς, του ΠΑΣΟΚ και υποστηρικτών του Ηλία Κασιδιάρη που ήθελαν να ηττηθεί ο Μπακογιάννης και η Νέα Δημοκρατία», προσθέτοντας ότι «τώρα ο ένας μετά τον άλλον, με παίρνουν και «κλαίνε» για την Αθήνα και το πώς έμπλεξε με τον Δήμαρχο που εξελέγη για τα επόμενα 5 χρόνια...».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Πριν τις Δημοτικές Εκλογές στον Δήμο Αθηναίων πολλοί και δικοί μου δυστυχώς υποστηρικτές, έλεγαν διάφορα κατά του

@KBakoyannis

δεν τους άρεσε το ένα δεν τους άρεσε το άλλο. Τους προειδοποιούσα συνεχώς ότι η Ψήφος δεν είναι αστείο πράγμα και ότι ο Κώστας ήταν ένας καλός Δήμαρχος και έπρεπε να επανεκλεγεί. Τελικά πολλοί δεν πήγαν να ψηφίσουν την δεύτερη Κυριακή είτε επειδή βαρέθηκαν, είτε επειδή ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα όπως έλεγαν στον Κυριάκο και κάποιοι ψήφισαν απευθείας τον

@h_doukas

ως έναν «σοβαρό» «μετριοπαθή» νέο πολιτικό που «του άξιζε μία ευκαιρία». Το φοβερό είναι ότι αυτοί που το έκαναν ήταν κυρίως Δεξιοί και Κεντροδεξιοί ψηφοφόροι που τους ενοχλούσε είτε ο μεγάλος περίπατος είτε οι οικογενειακές σχέσεις του Κώστα κλπ αγνοώντας την πραγματική μεγάλη πρόοδο που η Αθήνα είχε την περασμένη τετραετία. Το αποτέλεσμα γνωστό ο

@h_doukas

υπερψηφίστηκε από μία ανίερη Συμμαχία της Άκρας Αριστεράς, του Πασόκ και υποστηρικτών του Ηλία Κασιαδιάρη που ήθελαν να ηττηθεί ο Μπακογιάννης και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα ο ένας μετά τον άλλον, με παίρνουν και «κλαίνε» για την Αθήνα και το πώς έμπλεξε με τον Δήμαρχο που εξελέγη για τα επόμενα 5 χρόνια….ο Δήμος Αθηναίων παραδόθηκε στην Άκρα Αριστερά και εύχομαι να μην καταστραφούν όλα όσα κτιστήκαν τόσα χρόνια, όπως το Μετρό στα Εξάρχεια ή η Διπλή Ανάπλαση με το Γήπεδο του ΠΑΟ, όπως ήδη σταμάτησαν τα έργα στον λόφο του Στρέφη. Η ουσία παραμένει στις Κάλπες δεν στέλνουμε μηνύματα, δεν κάνουμε την πλάκα μας και κυρίως δεν λείπουμε, διότι κάποιοι άλλοι θα είναι εκεί και θα αποφασίσουν για μας…ΥΓ. Ο κ. Δήμαρχος έβγαλε μία οργισμένη ανακοίνωση, που λέει ότι δεν χρησιμοποίησε ο ίδιος αυτή την απαράδεκτη φράση αλλά επανέλαβε κάτι που είπε ένας πολίτης και ότι το βίντεο είναι μονταρισμένο. Αλλά ακόμη και αν είναι έτσι, επιτρέπεται ένας Δήμαρχος, να επαναλαμβάνει έναν τέτοιο απαράδεκτο για τους Αστυνομικούς μας χαρακτηρισμό; Αντί να τους πει, φύγετε από εδώ, και, δεν ανέχομαι να μιλάτε έτσι μέσα στο Δημαρχείο, προσπαθεί να κάνει πλάκα με αυτό το τόσο ευαίσθητο για τους Αστυνομικούς μας θέμα; Δεν χωρούν ψευδαισθήσεις η Αθήνα γυρίζει σε εποχές Παρακμής, στο έλεος της Άκρας Αριστεράς, με την συνδρομή φυσικά του Πράσινου Σύριζα δηλ του τωρινού Πασόκ. Προς Γνώσιν για τις επερχόμενες Ευρωεκλογές και τις επιλογές μας εκεί…

Πηγή: skai.gr

