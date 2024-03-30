ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα καταθέσει αναφορά στον Άρειο Πάγο για τα ηχητικά στα Τέμπη

Δεν θα προσφύγει αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στον Άρειο Πάγο, αλλά ούτε και στον Εφέτη ανακριτή της Λάρισας για να καταθέσει αναφορά για τα ηχητικά για τα Τέμπη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, παρόλο που ήταν μία σκέψη που βρισκόταν πάνω στο τραπέζι, ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε έπειτα από κλειστή σύσκεψη και ζυμώσεις να μην προχωρήσει σε περαιτέρω κινήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα το πρωί θα προσφύγει στον Άρειο Πάγο σε μία κίνηση που αποτελεί συνέχεια της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε στη Βουλή με αφορμή δημοσίευμα για αλλοίωση ηχητικών για το δυστύχημα στα Τέμπη.



Πηγή: skai.gr

