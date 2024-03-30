Μητσοτάκης: Το «ευχαριστώ» στους πολίτες του Μοσχάτου - «Δίπλα σε παλιούς και νέους φίλους»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε τις εξορμήσεις του ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου από τον δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, με τους πολίτες να του επιφυλάξουν θερμή υποδοχή.

Ο κ. Ο Μητσοτάκης αναφέρεται στο διακύβευμα των ευρωεκλογών είπε στους πολίτες ότι «η ΝΔ είναι η παράταξη που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη και η παράταξη που σήμερα κάνει την Ελλάδα μια πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα. Αυτή είναι η μεγάλη δικιά μας παρακαταθήκη. Μια παρακαταθήκη η οποία γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρη εν όψει των μεγάλων κρίσεων και των μεγάλων δυσκολιών που καλείται και σήμερα δεν αντιμετωπίζει η χώρα. Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας είναι πολύ σημαντικό το σκάφος της πατρίδας μας να παραμένει σταθερό και ασφαλές. Και αυτή τη σταθερότητα και την ασφάλεια μόνο η ΝΔ μπορεί σήμερα να την εγγυηθεί», τόνισε ο πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο δήμο Μοσχάτου-Ταύρου».

Ο πρωθυπουργός, μάλιστα, ευχαρίστησε τους πολίτες για τη θερμή υποδοχή και την ανταπόκριση στο κάλεσμά του με την ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αναφέροντας ««Σήμερα γυρίσαμε στη γειτονιά μας, στο Μοσχάτο! Μία εβδομάδα πριν το 15ο συνέδριο θέλησα να βρεθώ δίπλα σε παλιούς και νέους φίλους. Η προσοχή της παράταξής μας είναι στραμμένη πάνω από όλα τα προβλήματα της κοινωνίας και στην επίλυσή τους. Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή!»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.