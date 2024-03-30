Από τον δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε τις εξορμήσεις του ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου.

«Σε μία εβδομάδα από τώρα θα έχουμε το 15ο Συνέδριο της παράταξής μας. Ένα συνέδριο επετειακό. Ένα συνέδριο το οποίο γίνεται με σκοπό να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Ένα συνέδριο που θα είναι μια αφορμή να δούμε το διαχρονικό αποτύπωμα αυτής της μεγάλης παράταξης στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Η παράταξη που αποκατέστησε τη Δημοκρατία. Η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη.

Η παράταξη που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη και η παράταξη που σήμερα κάνει την Ελλάδα μια πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα. Αυτή είναι η μεγάλη δικιά μας παρακαταθήκη. Μια παρακαταθήκη η οποία γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρη εν όψει των μεγάλων κρίσεων και των μεγάλων δυσκολιών που καλείται και σήμερα να αντιμετωπίσει η χώρα. Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας είναι πολύ σημαντικό το σκάφος της πατρίδας μας να παραμένει σταθερό και ασφαλές. Και αυτή την σταθερότητα και την ασφάλεια μόνο η ΝΔ μπορεί σήμερα να την εγγυηθεί», τόνισε ο πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο δήμο Μοσχάτου-Ταύρου.

Για την πρόταση δυσπιστίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Το αποτέλεσμα προφανώς ήταν το αναμενόμενο. Θεωρώ όμως ότι η συζήτηση αυτή ήταν πολύ αποκαλυπτική για τον τρόπο με τον οποίο δυστυχώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης σκοπεύουν να εξακολουθούν να εργαλειοποιούν μια εθνική τραγωδία προκειμένου να αποκομίσουν πρόσκαιρα κομματικά οφέλη. Μην έχοντας τίποτα να πουν στον ελληνικό λαό, αναμοχλεύουν τα ίδια και τα ίδια. Θέλω να τους απαντήσω γι ακόμα μία φορά ότι η προσοχή της παράταξής μας είναι στραμμένη πρώτα και πάνω απ' όλα στα δικά σας προβλήματα, στα προβλήματα της κοινωνίας και στην επίλυσή τους».

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Μας δώσατε μια ισχυρή εντολή τον Ιούνιο του 2023 να εξακολουθούμε να προχωρούμε ένα πολυδύναμο εκσυγχρονιστικό έργο για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της δικιάς σας ζωής. Να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη της οικονομίας. Να έχετε καλύτερη υγεία, καλύτερη παιδεία. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο μας ζητήσατε και μας ζητάτε είναι ναι, να κάνουμε την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και από αυτόν τον στόχο δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε».

«Ασυμβίβαστα θα προχωρήσουμε παρά τους εκβιασμούς, παρά τις πιέσεις. Αυτή την εντολή έχουμε πάρει. Προσωπικά εγώ αλλά και η παράταξή μας λογοδοτεί μόνο στον ελληνικό λαό. Δεν συγκυβερνούμε με κανέναν. Εσείς μας εκλέγεται και σε εσάς λογοδοτούμε» πρόσθεσε.

Κάνοντας αναφορά στην αύξηση του κατώτατου μισθού τα 830 ευρώ τόνισε: «Όταν ήρθαμε στα πράγματα παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ και μέσα σε τέσσερα χρόνια έχει αυξηθεί κατά 27%, όταν συνολικά ο πληθωρισμός το ίδιο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί κατά 17%. Οι αυξήσεις που έχουμε δώσει σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν τον κατώτατο μισθό συνολικά είναι μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ξεκάθαρα ότι το μέρισμα της οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να επιστρέφεται σε ολόκληρη την κοινωνία, πρωτίστως σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Γι' αυτό δώσαμε αυξήσεις για πρώτη φορά στους δημόσιους υπαλλήλους. Γι' αυτό δώσαμε αυξήσεις στους συνταξιούχους. Γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί η οικονομία αναπτύσσεται και γιατί ο πλούτος τον οποίο δημιουργούμε πρέπει να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία».

Μιλώντας για την προεκλογική περίοδο ο πρωθυπουργός επισήμανε :«οι ευρωεκλογές είναι σημαντικές όχι μόνο για το ποιους ευρωβουλευτές θα στείλουμε, είναι πολύ σημαντικές γιατί όσο πιο ισχυρή είναι η ΝΔ με τόσο μεγαλύτερη αξιοπιστία και δύναμη θα πάω στις Βρυξέλλες να διαπραγματευθώ τα εθνικά δίκαια».

Η ομιλία του πρωθυπουργού

Πρόεδρέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ θερμή υποδοχή εδώ στο Μοσχάτο, έναν Δήμο τον οποίον τόσο πολύ αγαπώ, και τον Ταύρο βέβαια, Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου, και τον οποίο επιλέξαμε για την έδρα της Νέας Δημοκρατίας. Γυρίσαμε στο σπίτι μας σήμερα.

Θέλω να σας πω καταρχάς ένα πολύ μεγάλο «ευχαριστώ» για τη μαζική σας παρουσία σήμερα εδώ, στην πλατεία του Μοσχάτου. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για όλους τους αγώνες που έχετε δώσει για τη μεγάλη μας παράταξη, για τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς ήσασταν οι μπροστάρηδες της μεγάλης διπλής εκλογικής νίκης του 2023 και θα είστε πάλι οι μπροστάρηδες για τη μεγάλη νίκη των επερχόμενων ευρωεκλογών.

Θέλησα να βρεθώ σήμερα μαζί σας καθώς σε μία εβδομάδα από τώρα θα έχουμε το 15ο Συνέδριο της παράταξής μας. Ένα συνέδριο επετειακό, ένα συνέδριο το οποίο γίνεται με σκοπό να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ένα συνέδριο που θα είναι μια αφορμή να δούμε το διαχρονικό αποτύπωμα αυτής της μεγάλης παράταξης στην ιστορία της Μεταπολίτευσης.

Η παράταξη που αποκατέστησε τη Δημοκρατία, η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, η παράταξη που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη και η παράταξη που σήμερα κάνει την Ελλάδα μία πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα.

Αυτή, φίλες και φίλοι, είναι η μεγάλη δική μας παρακαταθήκη. Μια παρακαταθήκη η οποία γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρη, εν όψει των μεγάλων κρίσεων και των μεγάλων δυσκολιών που καλείται και σήμερα να αντιμετωπίσει η χώρα. Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας είναι πολύ σημαντικό το σκάφος της πατρίδας μας να παραμένει σταθερό και ασφαλές, και αυτή τη σταθερότητα και την ασφάλεια μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί σήμερα να την εγγυηθεί στον τόπο.

Νομίζω είναι κάτι το οποίο είχατε την ευκαιρία να διαπιστώσετε και με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση πρότασης δυσπιστίας στη Βουλή, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από δύο μέρες. Το αποτέλεσμα, προφανώς, ήταν το αναμενόμενο. Θεωρώ, όμως, ότι η συζήτηση αυτή ήταν πολύ αποκαλυπτική για τον τρόπο με τον οποίο, δυστυχώς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης σκοπεύουν να εξακολουθούν να εργαλειοποιούν μια εθνική τραγωδία προκειμένου να αποκομίσουν πρόσκαιρα κομματικά οφέλη. Μην έχοντας τίποτα να πουν στον ελληνικό λαό, αναμοχλεύουν τα ίδια και τα ίδια.

Θέλω να τους απαντήσω για ακόμα μια φορά ότι η προσοχή της παράταξής μας είναι στραμμένη πρώτα και πάνω από όλα στα δικά σας προβλήματα, στα προβλήματα της κοινωνίας και στην επίλυσή τους.

Μας δώσατε μια ισχυρή εντολή τον Ιούνιο του 2023, να εξακολουθούμε να προχωρούμε ένα πολυδύναμο εκσυγχρονιστικό έργο, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της δικής σας ζωής, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη της οικονομίας, να έχετε καλύτερη υγεία, καλύτερη παιδεία.

Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο μας ζητήσατε και μας ζητάτε είναι, ναι, να κάνουμε την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Και από αυτόν τον στόχο δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Ασυμβίβαστα θα προχωρήσουμε, παρά τους εκβιασμούς, παρά τις πιέσεις. Αυτή την εντολή έχουμε πάρει.

Και να το ξεκαθαρίσω: προσωπικά εγώ, αλλά και η παράταξή μας λογοδοτεί μόνο στον ελληνικό λαό. Δεν συγκυβερνούμε με κανέναν. Εσείς μας εκλέγετε. Και σε εσάς λογοδοτούμε.

Όπως βλέπετε, εξακολουθούμε κάθε μέρα να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Μόλις χθες το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει δεκτή την εισήγηση της Υπουργού Εργασίας και να αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 50 ευρώ, στα 830 ευρώ.

Γιατί έχει σημασία αυτό; Έχει σημασία, φίλες και φίλοι, γιατί αξίζει να θυμηθείτε ότι όταν ήρθαμε στα πράγματα παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ. Και μέσα σε τέσσερα χρόνια έχει αυξηθεί κατά 27%, όταν συνολικά ο πληθωρισμός στο ίδιο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί κατά 17%. Οι αυξήσεις που έχουμε δώσει σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν τον κατώτατο μισθό συνολικά είναι μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό.

Και γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί από την πρώτη στιγμή είπαμε ξεκάθαρα ότι το μέρισμα της οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να επιστρέφεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Πρωτίστως σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Γι’ αυτό δώσαμε αυξήσεις για πρώτη φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, γι’ αυτό δώσαμε αυξήσεις στους συνταξιούχους.

Γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί η οικονομία αναπτύσσεται και γιατί ο πλούτος τον οποίο δημιουργούμε πρέπει να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία. Και θέλω να σας επαναλάβω και εδώ, από το Μοσχάτο, ο στόχος τον οποίο είχαμε θέσει -που αποτελούσε κεντρική μας προεκλογική δέσμευση- για μέσο μισθό τα 1.500 ευρώ, κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, θα επιτευχθεί. Είμαι απολύτως σίγουρος γι’ αυτό.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής που σας αφορούν. Στην παιδεία, ψηφίσαμε επιτέλους -και κόντρα στις κραυγές της αντιπολίτευσης- την υλοποίηση μίας κεντρικής προεκλογικής μας δέσμευσης: επιτέλους στη χώρα μας μπορούν να δημιουργηθούν πια μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, ενισχύοντας ταυτόχρονα και το δημόσιο πανεπιστήμιο, με σημαντικούς πόρους και με πολλούς δείκτες αυτονομίας.

Στην υγεία, όπου ξέρω ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, μου το λέτε συχνά ότι πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση, πρωτίστως στα νοσοκομεία μας. Θέλω να γνωρίζετε ότι έχουμε κατευθύνει παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο πόρους μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης για τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Έχω βρεθεί δύο φορές εδώ, στον Πειραιά, στο «Τζάνειο» και στο «Μεταξά», όπου είχα την ευκαιρία να δω νέες πτέρυγες οι οποίες κατασκευάζονται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Και το ίδιο συμβαίνει σε ολόκληρη την χώρα.

Και μιας και μιλάμε για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, και έχουμε μπροστά μας ευρωεκλογές, αξίζει να θυμηθούμε ότι 36 δισ. ευρώ πρόσθετων πόρων έφερε πίσω στη χώρα αυτή η κυβέρνηση. Και τα χρήματα αυτά τώρα αρχίζουν να πέφτουν στην οικονομία.

Διότι οι ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές, όχι μόνο για το ποιους ευρωβουλευτές θα στείλουμε την επόμενη μέρα στην Ευρωβουλή. Είναι πολύ σημαντικές διότι όσο πιο ισχυρή είναι η Νέα Δημοκρατία, και εγώ προσωπικά, με τόσο μεγαλύτερη αξιοπιστία και δύναμη θα πάω στις Βρυξέλλες να διαπραγματευτώ τα εθνικά δίκαια. Τα δικά σας δίκαια.

Για να φέρουμε πίσω ακόμα περισσότερους πόρους. Για να στηρίξουμε τους αγρότες μας. Για να εξακολουθούμε να προστατεύουμε τα εθνικά σύνορα, όπως το κάνουμε εδώ και μια πενταετία. Για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε την Ευρώπη να διαθέσει και ευρωπαϊκούς πόρους στην ευρωπαϊκή άμυνα. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα μπουν στο τραπέζι μετά τις επόμενες ευρωεκλογές.

Έχει μεγάλη σημασία, λοιπόν, η παράταξη μας στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρή. Για να στείλουμε ισχυρή τη Νέα Δημοκρατία και εμένα προσωπικά στην Ευρώπη για να μπορώ να διαπραγματευτώ, αλλά για να έχουμε και μια ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση απέναντι σε όλους όσοι -προσέξτε- δεν προτάσσουν καμία εναλλακτική πολιτική πρόταση. Τους ενδιαφέρει ένα πράγμα μόνο: πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Τίποτα παραπάνω.

Δεν θα τους κάνουμε την χάρη, διότι εγώ βρίσκομαι σε αυτή τη θέση επειδή παίρνω δύναμη από εσάς. Επειδή εσείς με ψηφίσατε, όχι επειδή με διόρισε κάποιος. Γι’ αυτό και θέλω να σας ζητήσω αυτή τη μάχη των ευρωεκλογών να την αντιμετωπίσουμε με την απαραίτητη σημασία.

Ξέρω, πολλές φορές λέμε: «εντάξει οι ευρωεκλογές, δεν εκλέγουμε κυβέρνηση, δεν είναι τόσο σημαντική κάλπη». Όχι, είναι πολύ σημαντική κάλπη και για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα στην Ευρώπη, αλλά και για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα στην Ελλάδα.

Όσο, λοιπόν, κάποιοι διαγκωνίζονται για το ποιος θα είναι δεύτερος, δώστε σε εμάς τη δύναμη να παραμείνουμε ισχυροί για να συνεχίσουμε το μεταρρυθμιστικό μας έργο, με την ίδια και με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω, όλες και όλοι, να στείλουμε στην κάλπη των ευρωεκλογών.

Δεν έμειναν πολλές μέρες, κάτι παραπάνω από δύο μήνες. Με την επίσημη κήρυξη της προεκλογικής περιόδου, μετά το Πάσχα, εγώ θα ξανακάνω αυτό το οποίο ξέρω να κάνω καλά: θα γυρίσω όλη την Ελλάδα, θα σφίξω χέρια, θα μιλήσω με ειλικρίνεια γι’ αυτά τα οποία κάναμε, θα αναγνωρίσω τα όποια λάθη μας με θάρρος, όπως πάντα έκανα, και θα δώσω μια δέσμευση ότι μαζί θα προχωρήσουμε μπροστά.

Και είμαι σίγουρος ότι όπως εγώ, αγαπητέ μου Πρόεδρε, θα κάνω αυτό το οποίο πρέπει, έτσι και όλες και όλοι εσείς θα κάνετε αυτό το οποίο πρέπει και αυτό το οποίο πάντα κάνατε, κάθε φορά που η παράταξη σας χρειάστηκε. Πόσο μάλλον τώρα, που γιορτάζουμε σε αυτή την ιδιαίτερη συγκυρία τα 50 μας χρόνια.

Γιατί ναι, αυτή η παράταξη δυνάμωσε μέσα από τις κρίσεις, μεγάλωσε και χαίρομαι που γυρίζω εδώ σε μία γειτονιά την οποία αγαπώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι ίσως την πρώτη μου πολιτική εμφάνιση την είχα κάνει στο καρναβάλι του Μοσχάτου τον Φεβρουάριο του 2003. Γυρίζω, λοιπόν, σε ένα μέρος στο οποίο αισθάνομαι ότι έχω ρίζες.

Μαζί με πολλούς παλιούς καλούς φίλους ξεκινήσαμε τότε αυτόν τον αγώνα και στην πορεία η παράταξη πέρασε από πολλά. Γνώρισε νίκες, ήττες, αλλά τα τελευταία χρόνια κατάφερε και έκανε πράξη αυτό για το οποίο σας είχα δεσμευθεί: ανανεωθήκαμε, μεγαλώσαμε, χωρίς ποτέ να αμφισβητηθεί ο κεντρικός πυρήνας των αξιών μας.

Γι΄ αυτό και σήμερα εδώ δεν βλέπω μόνο παλιούς φίλους, βλέπω και νέους φίλους. Βλέπω συμπολίτες μας οι οποίοι συστρατεύθηκαν σε αυτό το πλατύ ποτάμι του δημιουργικού εκσυγχρονισμού, του υπεύθυνου πατριωτισμού και δημιούργησαν αυτή τη μεγάλη Νέα Δημοκρατία, που σήμερα είναι το πιο ισχυρό κόμμα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στην Ευρώπη.

Η πιο ισχυρή κεντροδεξιά παράταξη στην Ευρώπη είναι η Νέα Δημοκρατία και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, όλες και όλοι. Όλες και όλοι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν είμαι εγώ, δεν είναι τα στελέχη, είστε όλες και όλοι εσείς.

Και καθώς θα πάμε στο συνέδριο για τα 50 μας χρόνια, πιστεύω ότι όλοι μας θα έχουμε μέσα μας τις αναμνήσεις από αυτή την πορεία. Όλοι μας έχουμε μια ιστορία να πούμε για το πώς η Νέα Δημοκρατία ακούμπησε τις ζωές μας και αυτό είναι τελικά που μας κάνει ισχυρούς.

Αυτό το πλατύ ποτάμι, το οποίο ενώθηκε σε μια κρίσιμη συγκυρία για την χώρα και έφερε στην κυβέρνηση, με ένα ποσοστό ισχυρό, ένα κόμμα το οποίο ξέρει πάντα να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών.

Θέλω, λοιπόν, να σας ζητήσω να δώσουμε το «παρών» καταρχάς σε αυτή την μεγάλη γιορτή του συνεδρίου μας και μετά να δώσουμε τη μεγάλη μάχη, μετά το Πάσχα, των ευρωεκλογών, όπως ξέρουμε πάντα να το κάνουμε. Ξέρουμε να κάνουμε εκλογές και αυτές τις εκλογές θα τις κερδίσουμε με ένα τέτοιο ποσοστό που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε το έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει. Σταθερά, τολμηρά και πάντα μόνο μπροστά.

Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα γι’ αυτή την πολύ θερμή υποδοχή. Ευχαριστώ πολύ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.