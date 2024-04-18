«Επαγρυπνούμε για τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο» δήλωναν πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας για το θαλάσσια πάρκο που σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στις 8 Απριλίου, ανακοινώθηκε ότι θα κηρυχθούν δύο μεγάλα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Πέλαγος. Το Υπουργείο Εξωτερικών μας έχει προβεί στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες σχετικά με τα πάρκα που σχεδιάζονται να κηρυχθούν και έχει δηλώσει ότι μονομερείς de facto καταστάσεις στα νησιά και νησίδες και βραχονησίδες του Αιγαίου που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους (ΕGEAYDAK), δεν θα γίνουν αποδεκτές, και δεν θα επιφέρουν νομικές συνέπειες» σχολίαζαν οι τουρκικές πηγές.

«Ως Υπουργείο, παραμένουμε σε επαγρύπνηση προκειμένου να προστατεύσουμε τα ενδιαφέροντα, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα μας στο Αιγαίο για να αποτρέψουμε τις προσπάθειες της Ελλάδας να καθιερώσει μονομερές καθεστώς» προσέθεταν.

Σχετικά με την ερώτηση αν το ραντάρ του ΝΑΤΟ στο Kürecik μετέδωσε πληροφορίες στο Ισραήλ όταν το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ, πηγές του τουρκικού Υπουργείου δήλωσαν: «το ραντάρ του Kürecik δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την εθνική μας ασφάλεια και αποσκοπεί στην προστασία των συμμαχικών χωρών ΝΑΤΟ. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτό το σύστημα ραντάρ κοινοποιούνται στους συμμάχους στο πλαίσιο των διαδικασιών του ΝΑΤΟ και δεν υπάρχει καμία κοινοποίηση σε μη συμμαχικά έθνη του ΝΑΤΟ».

