Η επιστολή Μπλίνκεν με την οποία και επίσημα η Ελλάδα εντάσσεται στο πρόγραμμα των F-35 , το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, το νομοσχέδιο για ισότητα στον πολιτικό γάμο αλλά και οι αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και οι κινητοποιήσεις των αγροτών ήταν τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας είναι σημαντική», είπε η κυρία Σακελλαροπούλου τονίζοντας σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις ότι ο διάλογος είναι σημαντικός, ενώ για τα Πανεπιστήμια επεσήμανε ότι «πρέπει να μην χάσουν οι φοιτητές την Εξεταστική».

«Θα ήθελα καταρχάς να σας ενημερώσω για τις σημαντικές εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική και αναφέρομαι στην επιστολή που έλαβα από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν με την οποία και επίσημα η Ελλάδα εντάσσεται στο πρόγραμμα F 35 και λαμβάνει μια σημαντική δωρεάν αμυντική βοήθεια από τις ΗΠΑ. H επιστολή αυτή είναι η καλύτερη επισφράγιση του στρατηγικού βάθους των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και επιβεβαιώνει ότι μπορεί να έχει αντίκρυσμα και ειδικά στον τομέα ενίσχυσης της αποτρεπτικής δυνατότητας» είπε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε:

Η κυβέρνηση ξεδιπλώνει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Κινούμαστε σε πολλά παράλληλα επίπεδα. Τη συζήτηση έχει μονοπωλήσει το νομοσχέδιο για ισότητα στον πολιτικό γάμο αλλά μας απασχολούν και άλλα ζητήματα όπως η μεταρρύθμιση στην Γ’ εκπαίδευση που προκαλεί αντιδράσεις κι έχει οδηγήσει σε αναταραχή στο χώρο των Πανεπιστημίων.

Να επαναλάβω ότι σκοπός δεν είναι μόνο να ανοίξουμε την τριτοβάθμια εκπαιδεύση αλλά να ενισχύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο όπως έχουμε κάνει συστηματικά.

Θέλω να σταθώ στη στήριξη των πιο αδύναμων συμπολιτών μας ειδικά απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας η οποία επιμένει. Κάθε φορά που θα έχουμε πρόσθετες δυνατότητες αποτέλεσμα του ότι η οικονομία αναπτύσσεται, φροντίζουμε να αξιοποιούμε το πλεόνασμα. Σε αυτή τη λογική εντάχθηκε το επίδομα γέννας που είναι πολιτική που στηρίζει και το δημογραφικό και ειδικά σε αυτή τη συγκυρία στηρίζει νέες οικογένειες έναντι στο αυξημένο κόστος ανατροφής βρεφών. Έχει σημασία οτι αυτά τα χρήματα θα δοθούν αναδρομικά για όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2023.

Θα συνεχίσουμε όπως δεσμευτήκαμε στην υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός αναφέροντας: Δεν εκλεγήκαμε για να παραμείνουμε ακίνητοι και να παρατηρούμε την πολιτική μας ισχύ αλλά για να μετουσιώσουμε σε πράξη ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που αλλάζει την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε κυβέρνηση ανοιχτή στα κοινωνικά αιτήματα ακούμε και τους αγρότες που διαμαρτύρονται σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένα για την αύξηση του κόστους παραγωγής. Δεν είναι εξάλλου ελληνικό πρόβλημα αλλά σε όλη Ευρώπη. Εμείς στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Ο τομέας τα τελευταία χρόνια παρά τις δυσκολίες έχει επιτύχει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης καθώς οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων πηγαίνουν από ρεκόρ σε ρεκόρ. Αλλά πρέπει να προσαρμοστεί και πρέπει να βοηθήσουμε να γίνει ανταγωνιστικός.

ΠτΔ: Σημαντικό να υπάρχει διάλογος στον πρωτογενή τομέα και να μην χάσουν οι φοιτητές την Εξεταστική

Πράγματι η ενίσχυση αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας είναι σημαντική. Όσο για το εσωτερικό και μεταρρυθμίσεις θα έλεγα ότι η κοινωνία πολλές φορές δείχνει το δρόμο και ο νομοθέτης προσαρμόζεται. Υπάρχουν εξελίξεις σε πολλά μέτωπα.

Στη δημοκρατία οι κινητοποιήσεις είναι μέσο έκφρασης αντίθετης γνώμης και είναι θεμιτό. Αυτό που δεχόμαστε όλοι για παράδειγμα στα πανεπιστήμια είναι σημαντικό να μη σταματάει η λειτουργία τους και να προστατευτεί και το δικαίωμα των φοιτητών να μη χάσουν την Εξεταστική περίοδο.

Στον θέμα του πρωτογενή τομέα σπουδαίο να υπάρχει διάλογος και να γίνεται προσπάθεια επίλυσης γιατί έτσι εξασφαλίζουμε και την κοινωνική συνοχή«, είπε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

