Σήραγγα Κατερίνης: Παραδίδεται αύριο σε κυκλοφορία ο κλάδος προς Θεσσαλονίκη

Παρουσία του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Υποδομές, Νίκου Ταχιάου, παραδίδεται αύριο στην αμφίδρομη κυκλοφορία ο κλάδος προς Θεσσαλονίκη της Σήραγγας Κατερίνης, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για την αναβάθμισή της

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Ταχιάος θα επιθεωρήσει «τις παρεμβάσεις που έγιναν από τον παραχωρησιούχο, «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.», στην ηλεκτροδότηση, στην εποπτεία, στον αυτόματο έλεγχο, στον αερισμό και στα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, που καθιστούν τη σήραγγα ασφαλέστερη για τους διερχόμενους οδηγούς».

Μέχρι την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων η κυκλοφορία των Ι.Χ. θα διεξάγεται μέσω του αμφιδρομημένου κλάδου, με μια λωρίδα, ανά κατεύθυνση και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων (π.χ. φορτηγά, λεωφορεία) η κυκλοφορία θα εξακολουθήσει να γίνεται μέσω της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η σήραγγα παρέμεινε καθολικά κλειστή από τις 8 Απριλίου 2024.

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών θα μεταβεί και στην Γέφυρα Αξιού, όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψία των εργασιών αποκατάστασής της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.