Επίθεση κατά του Τζο Μπάιντεν χρησιμοποιώντας προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Γουάιλντγουντ του Νιου Τζέρσεϊ, υποστηρίζοντας ότι όλος ο πλανήτης γελά μαζί του και ότι έχει κάνει τεράστια ζημιά στη χώρα.

Ο Ντόναλντ φορώντας το συνηθισμένο του μπλε κοστούμι, την κόκκινη γραβάτα και ένα καπέλο που γράφει «Make America Great Again», χαρακτήρισε τον Μπάιντεν «εντελώς ηλίθιος».

President Trump: “I have been indicted more than Al Capone on bull shit.”



Then the massive crowd started chanting “bull shit.” Trump’s Wildwood, New Jersey rally is must watch TV. pic.twitter.com/ZhRYxt0Piu — Charles R Downs (@TheCharlesDowns) May 11, 2024

«Αν πάρουμε τους 10 χειρότερους προέδρους στην ιστορία αυτής της χώρας και προσθέσουμε τη ζημιά που έχουν κάνει... αυτή δεν φτάνει τη ζημιά που έχει προκαλέσει αυτός ο πανίβλακας» είπε ο Τραμπ για τον 81χρονο Μπάιντεν.

«Είναι ηλίθιος, δεν είναι έξυπνος άνθρωπος, ποτέ δεν ήταν» επέμεινε ο Τραμπ, μπροστά στο πλήθος των δεκάδων χιλιάδων υποστηρικτών του. «Μιλάω γι' αυτόν διαφορετικά τώρα, γιατί το παιχνίδι έχει χοντρύνει. Είναι ένας κακός άνθρωπος ... είναι ο χειρότερος πρόεδρος που υπήρξε ποτέ, σε οποιαδήποτε χώρα. Όλος ο κόσμος γελάει μαζί του, είναι ανόητος», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τον Μπάιντεν για την πληθώρα των νομικών προβλημάτων του. «Δεν το κάνεις αυτό στους αντιπάλους σου», είπε ο πρώην πρόεδρος. «Γίνεται σε χώρες του τρίτου κόσμου, γίνεται σε δημοκρατίες μπανανίας, δε γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» είπε.

Ο πρώην πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης σε πολλά άλλα θέματα, όπως ο πληθωρισμός, οι υπεράκτιοι ανεμόμυλοι, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και άλλα θέματα.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εκτενούς ομιλίας του οι υποστηρικτές του στη συγκέντρωση τον επευφημούσαν. Το παρών στη συγκέντρωση έδωσαν περίπου 80.000 -100.000 άνθρωποι σύμφωνα με αξιωματούχους του Wildwood, ανέφερε η New York Post.

BIGGEST RALLY YET: President Trump takes the stage for a crowd of MORE THAN 100,000 people in Wildwood, NJ 🔥 pic.twitter.com/Vhrfhtuxhp — Karoline Leavitt (@kleavittnh) May 11, 2024

Πηγή: skai.gr

