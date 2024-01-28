Στα μέτρα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, στη συμφωνία για τα F-35 και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου στο Facebook.

«Προχωρούμε στη λήψη μέτρων με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολλών» αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, επίσης, συγχαίρει τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο, που καταλαμβάνει την θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, αλλά και τον Γιώργο Λάνθιμο για τις 11 υποψηφιότητες στα Όσκαρ με την ταινία «Poor Things».

Το μήνυμα του πρωθυπουργού:

«Καλημέρα σας και καλή Κυριακή!

Θα ξεκινήσω τη σημερινή ανασκόπηση με την επισήμανση που έκανα και στο πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο. Όπως συμβαίνει στην καθημερινότητα των πολιτών, έτσι και η κυβερνητική δραστηριότητα δεν είναι μονοθεματική και σωστά. Γιατί κάθε ζήτημα έχει το δικό του ειδικό βάρος, τη δική του εμβέλεια ανάμεσα στα πολλά άλλα που απασχολούν τους πολίτες. Μαζί λοιπόν με τις εμβληματικές πρωτοβουλίες μας, υλοποιούμε δράσεις και προχωρούμε στη λήψη μέτρων με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολλών. Και μέσα στην εβδομάδα που πέρασε έχουμε αρκετά τέτοια παραδείγματα. Από ψηφιοποίηση μέχρι ενίσχυση της οικογένειας, από μέτρα κατά της ακρίβειας μέχρι την ενίσχυση της εθνικής άμυνας.

Με αυτήν την ενίσχυση θα ξεκινήσω την ανασκόπηση της εβδομάδας, καθώς χθες έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα μπήκε και επισήμως σε τροχιά απόκτησης έως 40 αεροσκαφών F-35. Αλλά και κάτι ακόμη: ότι γινόμαστε αποδέκτης ενός μεγάλου πακέτου εξοπλισμών, που θα διατεθεί στην Ελλάδα εντελώς δωρεάν από τα αμερικανικά αποθέματα. Πρόκειται για ένα πακέτο που θα έρθει να ενισχύσει και τους 3 κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και το Λιμενικό μας. Δεν θα επαναλάβω όλες τις λεπτομέρειες του πακέτου, καθώς τις εξήγησα -ελπίζω αρκετά αναλυτικά- χθες στη δήλωσή μου. Όμως αξίζει να ειπωθεί ξανά ότι η επιστολή του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ με την οποία γνωστοποιούνται τα παραπάνω, επισφραγίζει και το στρατηγικό βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Η ενεργή διπλωματία, η σταθερότητα και η αξιοπιστία της Ελλάδας δικαιώνονται με τον καλύτερο τρόπο, ενώ η πατρίδα μας θωρακίζει ακόμα περισσότερο την άμυνά της.

Και, όπως είπα στην αρχή, το εύρος των δράσεων της εβδομάδας είναι μεγάλο. Έτσι, από την Εθνική Άμυνα και τη διπλωματία, περνάμε στην στήριξη της οικογένειας και την ανακοίνωση της μόνιμης αύξησης του επιδόματος γέννησης από τα 2.000 ευρώ στα 2.400 έως 3.500 ευρώ ανάλογα με τα παιδιά που έχει η κάθε οικογένεια.

Το μέτρο αφορά περίπου 75.000 νέες γεννήσεις ετησίως -θα θέλαμε και ελπίζουμε να είναι περισσότερες- ενισχύοντας έτσι ισάριθμες οικογένειες σε όλη τη χώρα. Και μάλιστα αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι το μέτρο αυτό θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2023. Θα περιλάβει δηλαδή και τις οικογένειες που απέκτησαν παιδί πέρυσι και γνωρίζουμε καλά ότι επιβαρύνονται ήδη από το αυξημένο κόστος των βρεφικών ειδών. Η καταβολή του αυξημένου επιδόματος θα ξεκινήσει τον Απρίλιο και θα διατεθούν 90 εκ. ευρώ σε δύο δόσεις σε 300.000 νέους γονείς.

Λύνει αυτό το μέτρο το πιεστικό πρόβλημα του δημογραφικού; Προφανώς όχι, αλλά είναι μια επιπλέον στήριξη, που αθροίζεται μαζί με την αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, την αναπροσαρμογή του επιδόματος παιδιών στο δημόσιο, την επέκταση του επιδόματος μητρότητας από 4 σε 9 μήνες σε ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες, τις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας και τη θέσπιση πλαφόν κέρδους για το βρεφικό γάλα.

Το έχετε διαπιστώσει ελπίζω, αλλά επιτρέψτε μου να το ξαναπώ: η καλή πορεία της οικονομίας μας -την επιβεβαιώνει στην πρόσφατη έκθεσή του για την Ελλάδα και το ΔΝΤ- μας επιτρέπει να συνδυάζουμε αναχώματα κατά της ακρίβειας με τη συνολική μας πολιτική για την οικογένεια. Μία πολιτική που χρειάζεται μια πολύμορφη και πολυεπίπεδη στρατηγική, η οποία πολύ σύντομα θα ενταχθεί και σε ένα Ενιαίο Σχέδιο για το Δημογραφικό.

Ως προς τη συνεχιζόμενη μάχη μας με την ακρίβεια, προ ημερών επιβλήθηκε υψηλό πρόστιμο 561.000 ευρώ για αθέμιτη κερδοφορία σε ακόμη μία από τις πιο γνωστές εταιρείες που ειδικεύονται, μεταξύ άλλων και στο βρεφικό γάλα. Και επειδή πολλοί ρωτούν «μα εισπράττονται αυτά τα πρόστιμα;» απαντώ ευθέως ναι, και παραθέτω τα στοιχεία: το 2023 έγιναν 25.267 έλεγχοι, καταγράφηκαν 1.865 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 12.806.600 ευρώ.

Μέχρι στιγμής το κράτος εισέπραξε σχεδόν το μισό ποσό, δηλαδή 5.908.750 ευρώ.

Δεν θα σταματήσουμε τους σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά. Είναι άλλωστε ένα από τα «όπλα» μας κατά των αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να θυμίσω ότι στη Μόνιμη Μείωση Τιμής έχουν κλειδώσει 1.300 προϊόντα, στο Καλάθι του Νοικοκυριού συμμετέχουν περίπου 70 προϊόντα (ανάλογα το super market) και μέσα στον Μάρτιο θα αρχίσουν να φαίνονται οι επιπλέον μειώσεις στις τιμές των προϊόντων στις κατηγορίες των απορρυπαντικών, των καθαριστικών σπιτιού, της προσωπικής υγιεινής, στις βρεφικές πάνες και στο βρεφικό γάλα. Όσο υπάρχει πρόβλημα, εμείς θα παίρνουμε μέτρα.

Επόμενο θέμα: οι νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών που τέθηκαν σε ισχύ την Παρασκευή και προβλέπουν έως 28% επιπλέον «κούρεμα» οφειλών και 3% σταθερό επιτόκιο για 3 έτη για όλες τις ρυθμίσεις οφειλών προς Τράπεζες και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων.

Υπενθυμίζω ότι για το Δημόσιο είχε ήδη θεσμοθετηθεί το 3% επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό σε πρόσωπα που «κληρονόμησαν» οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, από επιχειρήσεις που έχουν κλείσει. Μέσω του εξωδικαστικού έως τον Δεκέμβριο του 2023 πραγματοποιήθηκαν 12.025 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, συνολικού ύψους 4,36 δισ. ευρώ με μέση διάρκεια αποπληρωμής 17 χρόνια για τις οφειλές προς το Δημόσιο και 18 χρόνια προς τις τράπεζες – χρηματοδοτικούς φορείς.

Να έρθω τώρα σε άλλη μια κυβερνητική δράση που αντανακλά το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε»: πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε με επιτυχία στη Θεσσαλονίκη η πρώτη ψηφιακή μεταβίβαση ακινήτου. Χρειάστηκαν μόλις 14 λεπτά για να καταχωριστεί ο φάκελος στο akinita.gov.gr, το οποίο λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου, και μία εργάσιμη μέρα για να εκδοθεί το πιστοποιητικό καταχώρισης! Αυτή η διαδικασία μέχρι τώρα απαιτούσε έως και 10 μήνες για να γίνει, με αποτέλεσμα ο κάθε αγοραστής να έχει πληρώσει το τίμημα χωρίς να έχει αποκτήσει την κυριότητα του ακινήτου του. Οι ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις σταδιακά θα αποτελούν τον κανόνα, γλιτώνοντας τους πολίτες από πολύωρες αναμονές στα Υποθηκοφυλακεία και περιττή γραφειοκρατία.

Το μόνο που θα απαιτείται εφεξής θα είναι η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων στο γραφείο του συμβολαιογράφου, για να διαπιστώνεται η δικαιοπρακτική ικανότητα των συμβαλλομένων. Όπως καταλαβαίνετε, το έργο της ψηφιοποίησης και των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας είναι κολοσσιαίο, αλλά η αρχή έχει γίνει με τα καταστήματα της Νέας Σμύρνης, της Σαλαμίνας και του Βύρωνα, ενώ έως το τέλος Ιουνίου αναμένεται να έχει ψηφιοποιηθεί το αρχείο όλων των υποθηκοφυλακείων Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Ακόμη πιο κρίσιμη είναι η μεταρρύθμιση για τη δραστική αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη με την ενοποίηση των Ειρηνοδικείων και των Πρωτοδικείων που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη. Ο στόχος της απλός: η γρήγορη απονομή δικαιοσύνης, αφού πρόκειται για μια μεγάλη τομή που θα συμβάλλει καθοριστικά στην ταχύτερη έκδοση των δικαστικών αποφάσεων. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί, ενώ δεν υστερούμε σε αριθμό δικαστών έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης, εδώ η εκδίκαση των υποθέσεων απαιτεί τετραπλάσιο και πενταπλάσιο χρόνο. Μερικές φορές περνούν τέσσερα, πέντε, επτά, οκτώ ακόμη και δέκα χρόνια για να τελειώσει δικαστικά μια υπόθεση -και αυτό πρακτικά ισοδυναμεί με αρνησιδικία. Οι αλλαγές αυτές λοιπόν έχουν εξασφαλισμένους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα υλοποιηθούν με την τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Να έρθω σε μια εξέλιξη εξαιρετικά σημαντική για την Κρήτη και για μένα προσωπικά, καθώς είχα δεσμευτεί στους συντοπίτες μου ότι αυτό το έργο θα γίνει. Αναφέρομαι στον ΒΟΑΚ, τον οδικό άξονα από τα Χανιά έως το Ηράκλειο, μήκους 157 χλμ και προϋπολογισμού περίπου 2 δισ. που εισέρχεται στην τελική ευθεία για την υλοποίησή του. Μετά από δεκαετίες καθυστερήσεων και αναμονής, ανακηρύχθηκε ανάδοχος για τη σύμβαση. Το 2019 είχαμε παραλάβει ένα σχέδιο για έναν δρόμο χωρίς καμία συνοχή, κανένα πλάνο χρηματοδότησης και καμία συγκεκριμένη ενιαία χάραξη. Από το 2020 με σκληρή δουλειά, με επιμονή και μεθοδικότητα από τις ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών φτάσαμε σήμερα εδώ. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στις Υπηρεσίες του Υπουργείου και στους συμβούλους που συνέβαλαν στην ωρίμανση του έργου το οποίο θα αλλάξει την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών στην Κρήτη, την τουριστική ναυαρχίδα της χώρα μας.

Και θα πάρω την ευκαιρία να επισημάνω ότι το 2023 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τα ελληνικά αεροδρόμια. Αυτήν την εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι καταγράφηκε ρεκόρ όλων των εποχών στη διακίνηση επιβατών -72,6 εκ. επιβάτες έναντι 64,16 εκ. που ήταν το προηγούμενο ιστορικό «υψηλό» το 2019. Η ελκυστικότητα της χώρας και η βελτίωση των υπηρεσιών έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Δουλεύουμε για να πάμε ακόμη καλύτερα φέτος το καλοκαίρι, με πρόσθετη ενίσχυση για τον νησιωτικό τουρισμό τα υδροπλάνα που μπαίνουν πλέον στο πεδίο των θαλασσίων μεταφορών. Η πρώτη δοκιμαστική πτήση έγινε προ ημερών και τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν δρομολόγια στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα στη γραμμή Πάτρα – Κέρκυρα – Παξοί.

Κλείνοντας θέλω να αναφερθώ σε δύο σημαντικές ελληνικές επιτυχίες σε διαφορετικούς τομείς που όμως μας κάνουν εξίσου χαρούμενους και περήφανους. Να συγχαρώ τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο, τον πρώτο πολιτικό από τη χώρα μας που καταλαμβάνει την θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, στον παλαιότερο και σπουδαιότερο ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου. Η ομόφωνη εκλογή του αποτελεί μεγάλη τιμή για την Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα.

Η δεύτερη σημαντική ελληνική επιτυχία είναι του Γιώργου Λάνθιμου που κέρδισε 11 υποψηφιότητες για τη νέα του ταινία Poor Things στα φετινά Όσκαρ, αριθμός ρεκόρ για Έλληνα σκηνοθέτη. Ο κινηματογράφος του Γιώργου Λάνθιμου όταν πρωτοεμφανίστηκε χαρακτηρίστηκε από τον διεθνή τύπο ως «weird Greek wave», τώρα πια το άλλοτε μέλος της χρυσής δημιουργικής ομάδας του Δημήτρη Παπαϊωάννου στις τελετές των Ολυμπιακών Αγώνων, μπορώ να πω ότι έγινε mainstream. Μαζί του υποψήφιος για 5 Όσκαρ και ο ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν. Θερμά συγχαρητήρια και στους δυο. Είναι ήδη νικητές για εμάς, και μας κάνουν πολύ υπερήφανους.

Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρουσα η σημερινή ανασκόπηση, ήταν άλλωστε γεμάτη ευχάριστες ειδήσεις! Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας, και εύχομαι να έχετε μία όμορφη Κυριακή!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.