Την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Masters της Ρώμης πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιο Γιαν-Λέναρντ Στρουφ με ανατροπή (2-1 σετ) , κλείνοντας ραντεβού με τον Κάμερον Νόρι (νο. 30) τη Δευτέρα (13/05) για μία θέση στους «16».

Βέβαια, το ματς δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τον Έλληνα τενίστα, αφού στο πρώτο κιόλας γκέιμ δέχθηκε το break, με αποτέλεσμα να έχει ένα απίστευτο ξέσπασμα, σπάζοντας τη ρακέτα του πάνω σε διαφημιστική πινακίδα!

Μετά το τέλος του αγώνα πάντως, ο Στέφανος δεν χάλασε... χατίρι στο κοινό, το οποίο και ζητούσε κάποια σουβενίρ από το Νο. 8 της παγκόσμιας κατάταξης, με τον ίδιο να παίρνει την σπασμένη ρακέτα και να την πετάει προς την εξέδρα σε κάποιον «τυχερό»!

