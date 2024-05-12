Λογαριασμός
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χάρισε την σπασμένη ρακέτα του στο κοινό

Ένα ιδιαίτερο σουβενίρ από το ματς του Τσιτσιπά και του Στρουφ πήρε ένας φίλαθλος στο Masters της Ρώμης

Στέφανος Τσιτσιπάς ρακέτα

Την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Masters της Ρώμης πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιο Γιαν-Λέναρντ Στρουφ με ανατροπή (2-1 σετ) , κλείνοντας ραντεβού με τον Κάμερον Νόρι (νο. 30) τη Δευτέρα (13/05) για μία θέση στους «16».

Βέβαια, το ματς δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τον Έλληνα τενίστα, αφού στο πρώτο κιόλας γκέιμ δέχθηκε το break, με αποτέλεσμα να έχει ένα απίστευτο ξέσπασμα, σπάζοντας τη ρακέτα του πάνω σε διαφημιστική πινακίδα!

Μετά το τέλος του αγώνα πάντως, ο Στέφανος δεν χάλασε... χατίρι στο κοινό, το οποίο και ζητούσε κάποια σουβενίρ από το Νο. 8 της παγκόσμιας κατάταξης, με τον ίδιο να παίρνει την σπασμένη ρακέτα και να την πετάει προς την εξέδρα σε κάποιον «τυχερό»!

Πηγή: sport-fm.gr

