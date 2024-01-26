Εισαγγελική παρέμβαση για τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια

Ιωάννα Μάνδρου

Σημαντική παρέμβαση για την ανάσχεση των καταλήψεων σε πανεπιστημιακές σχολές σημειώθηκε από την Εισαγγελία της Αθήνας, καθώς ο προϊστάμενος της Αντώνης Ελευθεριάνος, έδωσε εντολή για διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας με διττό στόχο.

Τόσο εκείνους που μετέχουν και οργανώνουν τις καταλήψεις, όσο και τις πρυτανικές αρχές που ανέχονται την κατάληψη των πανεπιστημιακών χώρων και δεν κάνουν τα δέοντα για τις αποτρέψουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, ήδη ανατέθηκε η κατεπείγουσα έρευνα στον εισαγγελέα Νικόλαο Μαργαρίτη, δίνεται εντολή για διερεύνηση αδικημάτων, που διώκονται αυτεπάγγελτα, δηλαδή με πρωτοβουλία του εισαγγελέα, χωρίς να χρειάζεται μήνυση, για παράνομη βία και για παρακώλυση της λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο νόμο το εν λόγω αδίκημα).

Τα αδικήματα αυτά αφορούν σε εκείνους που κάνουν τις καταλήψεις, ενώ υπάρχει εντολή και για διερεύνηση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος, που αφορά στις πρυτανικές αρχές, με την έννοια, ότι δεν λαμβάνουν τα κατά νόμο απαιτούμενα μέτρα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους για να προστατεύσουν τη λειτουργία του πανεπιστημίου.

Η εισαγγελική παρέμβαση που σηματοδοτεί την έντονη αντίδραση της πολιτείας στις συνεχιζόμενες καταλήψεις, υπήρξε απότοκος της αξιολόγησης εκ μέρους του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνου, αλλά και της έντονης διαμαρτυρίας που εκφράστηκε και στις εισαγγελικές αρχές από γονείς φοιτητών και φοιτητές, που δεν επιθυμούν το κλείσιμο των πανεπιστημιακών σχολών, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που διεμήνυσαν στις εισαγγελικές αρχές την πρόθεση τους να καταθέσουν μαζικά αγωγές κατά των πρυτανικών αρχών και κατά εκείνων που οργανώνουν τις καταλήψεις.

Σε κάθε περίπτωση η έρευνα είναι κατεπείγουσα λόγω της φύσεως της και ανατίθεται με την εποπτεία του εισαγγελέα Νικόλαου Μαργαρίτη που την ανέλαβε στην Κρατική Ασφάλεια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.