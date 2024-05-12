Ο Κώστας Γεωργιάδης οδήγησε τον Πανιώνιο στην άνοδο στην Super League 2, αλλά δεν αναμένεται να συνεχίσει στον πάγκο.
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αντώνη Νικοπολίδη, που αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί για τη θέση.
Ο 53χρονος παλαίμαχος τερματοφύλακας έχει εργαστεί ως βοηθός στον Ολυμπιακό (και για λίγο ως υπηρεσιακός) και ως πρώτος στην Εθνική Ελπίδων και την Προοδευτική.
Πηγή: sport-fm.gr
