Πανιώνιος: Προχωρημένες επαφές με Νικοπολίδη

Ο Αντώνης Νικοπολίδης είναι φαβορί για τον πάγκο του Πανιωνίου στην Super League 2

Νικοπολίδης

Ο Κώστας Γεωργιάδης οδήγησε τον Πανιώνιο στην άνοδο στην Super League 2, αλλά δεν αναμένεται να συνεχίσει στον πάγκο.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αντώνη Νικοπολίδη, που αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί για τη θέση.

Ο 53χρονος παλαίμαχος τερματοφύλακας έχει εργαστεί ως βοηθός στον Ολυμπιακό (και για λίγο ως υπηρεσιακός) και ως πρώτος στην Εθνική Ελπίδων και την Προοδευτική.

